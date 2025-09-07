Google bir kez daha Avrupa’nın gündemine oturdu. Peki, bu teknoloji devine kesilen rekor ceza hangi nedenlere dayanıyor? Şirket gerçekten reklam pazarında tekel mi kurdu, yoksa bu sadece siyasi bir baskı hamlesi mi? Türkiye’deki dijital reklamcılık sektörü için bu kararın yansımaları ne olabilir?

Google rekor ceza aldı! Peki neden?

Google, Avrupa Komisyonu tarafından 3,5 milyar dolarlık dev bir para cezasına çarptırıldı. Komisyon, şirketin reklam teknolojileri alanında rekabeti engelleyen yöntemler kullandığını öne sürüyor. Bu iddialara göre şirket, hem reklamcıların maliyetlerini artırıyor hem de yayıncıların gelirlerini sınırlıyor. Avrupa Birliği, şirkete 60 gün içinde rekabet kurallarına uygun bir çözüm planı sunması gerektiğini de bildirdi.

Google ise bu iddialara karşı çıkıyor ve cezaya itiraz edeceğini açıkladı. Şirket, reklam teknolojilerinin şeffaf bir şekilde işlediğini savunuyor. Ancak bu karar sadece teknoloji dünyasını değil, siyaset sahnesini de hareketlendirdi. ABD eski başkanı Donald Trump, Avrupa’nın bu hamlesine sert tepki göstererek, ticaret soruşturması başlatılabileceğini dile getirdi.

Trump, yalnızca şirketin değil, birçok Amerikan şirketinin benzer yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. “Bu cezalar artık yıllık bir vergiye dönüştü, çok adaletsiz” diyerek Avrupa’yı hedef aldı. ABD ve AB arasında yaşanan bu gerilim, küresel teknoloji şirketlerinin gelecekte daha sıkı denetimlerle karşılaşacağına işaret ediyor.

İlginizi Çekebilir: Google Veo 3 Fotoğraflar uygulamasına eklendi!

Türkiye açısından bakıldığında, şirkete kesilen bu ceza dolaylı olarak dijital reklam sektörünü etkileyebilir. Zira Google Ads üzerinden yürütülen kampanyalar, yayıncıların gelir modelleri ve reklam fiyatlandırmaları bu sürecin sonucuna göre şekillenecek. Eğer şirket Avrupa’da daha katı kurallara uymak zorunda kalırsa, bu durum Türkiye’deki ajansların ve içerik üreticilerin de iş yapış biçimlerini değiştirebilir.

Öte yandan, kullanıcı arayüzlerinde ve reklam yönetim panelinde de yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Google’ın uygulamalarında tasarım değişiklikleri yaparak daha şeffaf bir raporlama sistemi sunması bekleniyor. Bu da markalar ve reklam verenler için maliyetlerin daha net görülebilmesini sağlayabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google kesilen bu rekor ceza sizce dijital dünyada adil bir rekabeti mi sağlayacak, yoksa teknoloji devlerine karşı bir baskı aracı mı olacak? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!