Google, Chrome’a Reklam Engelleyici Entegre Etmeyi Planlıyor

The Wall Street Journal’ın haberine göre Google, Chrome’un hem mobil hem de masaüstü versiyonuna reklam engelleyici eklenti yerleştirecek.

Google’ın reklam engelleyici eklentisi isteğe bağlı olarak açılabilecek ve Coalition for Better Ads grubunun belirlediği reklam standartı dışındaki reklamları engelleyecek. Bu reklamların arasında pop-up reklamlar, otomatik başlayan videolu reklamlar ve öne gelen reklamlar yer alacak. Bu reklamlar genel olarak tüm ekranı kaplıyor ve siz daha gitmek istediğiniz adrese gitmeden ekrana geliyor.

Bu sistemin iki farklı şekilde çalışma potansiyeli var ancak nasıl olacak henüz bilinmiyor. Bir internet sitesinde standart dışında tek bir reklam dahi olsa bütün reklamlar engellenebilir. Diğer seçenek ise sadece standartlara uymayan reklamları engellemek ve diğerlerine izin vermek.

İnternetin en büyük reklam ağından birine sahip olan ve gelirinin büyük bir çoğunluğu internet reklamına dayanan bir sitenin böyle bir değişiklik yapması ilginç olabilir. Diğer taraftan böyle bir özelliği ise dünyanın en popüler internet tarayıcısına getirmek kulağa mantıksız geliyor. Ancak internette yüzlerce üçüncü parti reklam engelleme uygulaması yer alıyor ve bunların hiç biri Google’ın kontrolünde değil. Bunun için önemli bir adım olabilir.