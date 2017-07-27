Google, Ransomware Saldırılarına 25 Milyon Dolar’dan Fazla Ödendiğini Açıkladı

Google araştırmacılarının Chainalysis, UC San Diego, NYU Tandon School of Engineering ile beraber yaptığı çalışmanın sonuçları açıklandı.

Google’ın yayınladığı sonuçlara göre ransomware kurbanları son iki yılda verilerine tekrar erişebilmek için 25 milyon$’dan fazla para ödedi. Özellikle son bir yılda ransomware saldırılarından kaçınmak son derece zor bir hal aldı.

Bu saldırılarda zararlı yazılım bilgisayarda yer alan bütün dosyaları şifreliyor ve bunun için bir anahtar gerekiyor. Saldırganlar bilgiler karşılığında para istiyor ve bu parayı bitcoin üzerinden yatıranlara anahtarı veriyor.

Araştırmada 34 farklı ransomware tipi ele alındı. En çok para ödenen saldırı ise 2016 yılında çıkan Locky oldu. Siber suçlular Locky sayesinde 7 milyon$’dan fazla para kazandı. Daha sonra 6.9 milyon$ ile Cerber gelirken 1.9 milyon$ ile CryptXXX üçüncü sırada yer alıyor.

New York Üniversitesi Profesörü Damon McCoy yaptığı açıklamada Locky’nin en büyük avantajının kötü amaçlı yazılımlara destek altyapısı oluşturmaya odaklandığının ve diğer botnet ile malwareları dağıtmanın çok basit olduğunu belirtti.