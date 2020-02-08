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Google Podcasts artık masaüstünde!
Bir süredir hayatımızda yer alan ancak sadece Android işletim sisteminde görebildiğimiz Google Podcasts artık masaüstünde de kullanılabilecek.
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Google Podcasts bizlere neler sunuyor?
Oldukça sade ve anlaşılması kolay bir arayüze sahip olan Google Podcasts, geniş bir veri tabanına sahip. Aynı zamanda YouTube Music ile uzaktan yakından benzerliği olmayan site mevcut Android uygulamasına da benzememekte. Ancak tek sorun maalesef ki bu değil. Google Podcasts‘in masaüstü versiyonunda ne yazık ki abone olma ve liste oluşturma gibi seçenekler yer almamakta. Dinlemek istediğiniz yayını arama barından bulmak dışında pek bir seçeneğiniz olmuyor. Liste oluşturamama konusu ise podcast dinleyip koleksiyon yapan insanların pek hoşuna gidecek bir gelişme değil maalesef. Bir diğer önemli eksiklik ise, servisin Android uygulamasında kaydettiğiniz ve abone olduğunuz yayınların da masaüstü versiyonda açılmaması ve tekrar oynat seçeneğinin site içinde bir türlü senkron olamaması.
An itibariyle bilgisayar üzerinden podcast dinleyip koleksiyon yapmak isteyen kullanıcıların ilk tercihlerinden olmayan servis, çok net bir şekilde geliştirilmeyi bekliyor. Haliyle masaüstünde podcast dinlemek isteyen kullanıcıların zaten dinledikleri yayınların kendi sitelerine ulaşabilmeleri gibi bir durum da söz konusu iken, Google Podcasts‘in önünde uzun ve meşakkatli bir yol varmış gibi gözüküyor. Yine de denemenizi ve yorumlarınızı beklediğimiz Google Podcasts‘e dair yorumlarınızı bizlere ulaştırmayı unutmayın.
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Samsung Galaxy Buds Plus kulaklığının fiyatı belli oldu
Samsung Galaxy S20 serisi ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy Buds Plus kablosuz kulaklıkların özellikleri ve fiyatı belli oldu. Kablosuz kulaklık pazarındaki liderliği elinde bulunduran Apple‘a karşı elini güçlendirmek isteyen Samsung, yeni ürünü ile birlikte pazara iddialı bir giriş yapmayı planlıyor.
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Güney Koreli şirket, bir önceki kablosuz kulaklığa göre geliştirilmiş versiyonu olan Galaxy Buds Plus sürümü ile kullanıcılarının karşısına çıkmak için hazırlanıyor. 11 Şubat’ta Galaxy S20 ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy Buds Plus, artmış fiyatıyla dikkat çekiyor.
Şirket, yeni kablosuz kulaklıklarında önceki modele göre 2 kat daha fazla batarya ömrü sunacak. Üstelik batarya performansı artarken kulaklıklar da çok fazla ağırlaşmadığını söylemek gerekiyor. Her biri sadece 6,3 gram ağırlığa sahip olacak kulaklıklar ergonomik açıdan kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor.
Yeni kulaklıklarda 85 mAh batarya yer alırken, kutuda ise 270 mAh batarya bulunacak. Ayrıca gürültü engelleme teknolojisine sahip olacak olan Samsung Galaxy Buds Plus, birden fazla cihaz tarafından kullanılabilme özelliğine sahip olurken, gürültü önleme özelliğiyle sesin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesini sağlayacak. Aynı zamanda Galaxy Buds Plus, iOS ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda rahatlıkla kullanılabilecek.
11 Şubat’ta Galaxy S20’lerle birlikte tanıtılması beklenen yeni kulaklığın, 149 dolardan satışa sunulması planlanıyor. Kullanıcıların iyileştirilmiş yeni Samsung Galaxy Buds Plus kulaklıkların tercih edip etmeyeceğini zaman gösterecek.
Genel
Huawei Topluluk Türkiye’de kullanıma açıldı
Huawei, takipçilerini ve kullanıcılarını bir araya getiren Huawei Topluluk forum sitesini Türkiye‘deki kullanıcılarına açtı.
Forum niteliği taşıyan Huawei Topluluğa üye olacak kullanıcılar güncel teknoloji haberleri, marka ile ilgili bildirimler, ipuçları gibi birçok konu hakkında fikir sahibi olabilecekler. Ayrıca akıllarındaki soruları da sorarak hem teknik destek alabilecekler hem de fikir alışverişinde bulunabilecekler.
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Huawei’nin tek resmi forum web sitesi olan Huawei Topluluk; ek bir kayıt olmadan doğrudan Huawei kimliği ile kullanılabilen, doğrudan Huawei ekipleriyle iletişim kurulabilen ve kullanıcıların kendi seslerini duyurabilecekleri bir platform.
Huawei kimliği olan kullanıcı, yeni bir kayıt işlemine gerek olmadan bu kimliğini topluluğa giriş yapmak için kullanabiliyor. Huawei kimliği yoksa, forum sayfasının sağ üst köşesindeki “Giriş/Kayıt” simgesini tıklayarak kaydolabiliyor.
Huawei Topluluk ödül dağıtıyor
Şirket, Türkiye’de kullanıma açtığı platformda paylaşılan bilgi ve desteğin yanında yarışmalar da düzenleyecek. Huawei Topluluk kullanıcılarının, kampanya ile ilgili açılacak olan başlığın altına kullandıkları telefon modelini ve istedikleri Huawei modelini yazarak yorum bırakması yeterli olacak. 18 yaşını doldurmuş olan herkese açık olan “Huawei Arkadaşını Bul” yarışması, 6 Şubat saat 10.00’dan 21 Şubat saat 23.59’a kadar devam edecek.
Forum üzerinden açılan başlıkta yorumları en fazla beğeni toplayan katılımcılara aşağıdaki ödüller verilecek:
1.lik ödülü: 1 adet HUAWEI Mate 30 Pro
2.lik ödülü: 1 adet HUAWEI P Smart Pro
3.lük ödülü: 1 adet HUAWEI P30 Lite 64 GB
4.- 6. Kazananlar: 1 er adet HUAWEI Watch GT 2 Akıllı Saat
7.- 10. Kazananlar: 1 er adet HUAWEI Freebuds 3 Kulaklık
Katılımcıların sırası Huawei Topluluk yönetimi tarafından belirlenecek ve kazananlar 24 Şubat 2020 günü başlığın bulunduğu sayfa üzerinden açıklanacak. Kazananlarla yarışma bittikten sonraki 7 gün içinde Huawei Topluluğu forumundaki özel mesaj yoluyla iletişime geçilecek.
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Google YouTube’un klasik masaüstü tasarımını kaldırıyor
Video platform dünyasının kuşkusuz en büyüğü olarak kabul edilen YouTube’un klasik masaüstü tasarımı Google tarafından kaldırılıyor.
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Peki YouTube’ın klasik masaüstü tasarımı ne zaman kaldırılacak?
2006 yılından beri Google ürünü olan ve dünyanın en güçlü video platformu olarak gösterilen YouTube yakın bir zamanda kullanıcılarına yıllar boyunca sunduğu eski klasik temasını kaldıracak. 2017 yılında Google‘ın materyal dizaynı ile tanışan platform o tarihten beri daha sade ve beyaz bir görünüm sergilemekteydi. Google aslında bu mesajı hala klasik tema kullanan kullanıcılarına “Yeni YouTube‘a geçiş yapın!” şeklinde bildirimler göndererek yapmaya başlamıştı. Bununla birlikte alınan son kararla, materyal tasarıma geçişin üçüncü yılında yanı Mart 2020‘de Google, Youtube‘ın klasik masaüstü tasarımını kesin olarak kaldıracak. Şirketin bu kararı almasında en önemli sebep olarak, klasik tasarımı kullanan kullanıcıların yeni gelen özellikleri tam anlamıyla test edememesi gösterildi.
Tam olarak kesin günü verilmeyen ve Mart 2020‘de ayında çıkacağı belirtilen güncellemenin tam randımanlı çalışması için kullanıcıların internet tarayıcılarını da güncellemeleri gerektiği belirtildi. Tüm bunların yanı sıra, yeni güncelleme sonrası YouTube, Chromium tabanlı olmayan internet tarayıcılarında (eski sürüm Microsoft Edge veya Mozilla Firefox) daha yavaş çalışacağını da belirtmek gerek. Tahmini rakamlara göre Firefox ve eski sürüm Microsoft Edge, Google Chrome‘a göre yaklaşık olarak 5 kat daha yavaş çalışacak. Bu durumdan sadece yeni Chromium tabanlı Microsoft Edge etkilenmeyecek. Tabi bu gelişmeler de bir diğer tartışma konusu olan, Chromium tabanlı tarayıcıların yayılmasını sağlayabilecek mi bekleyip göreceğiz.