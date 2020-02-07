Google YouTube’un klasik masaüstü tasarımını kaldırıyor

Video platform dünyasının kuşkusuz en büyüğü olarak kabul edilen YouTube’un klasik masaüstü tasarımı Google tarafından kaldırılıyor.

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Peki YouTube’ın klasik masaüstü tasarımı ne zaman kaldırılacak?

2006 yılından beri Google ürünü olan ve dünyanın en güçlü video platformu olarak gösterilen YouTube yakın bir zamanda kullanıcılarına yıllar boyunca sunduğu eski klasik temasını kaldıracak. 2017 yılında Google‘ın materyal dizaynı ile tanışan platform o tarihten beri daha sade ve beyaz bir görünüm sergilemekteydi. Google aslında bu mesajı hala klasik tema kullanan kullanıcılarına “Yeni YouTube‘a geçiş yapın!” şeklinde bildirimler göndererek yapmaya başlamıştı. Bununla birlikte alınan son kararla, materyal tasarıma geçişin üçüncü yılında yanı Mart 2020‘de Google, Youtube‘ın klasik masaüstü tasarımını kesin olarak kaldıracak. Şirketin bu kararı almasında en önemli sebep olarak, klasik tasarımı kullanan kullanıcıların yeni gelen özellikleri tam anlamıyla test edememesi gösterildi.

Tam olarak kesin günü verilmeyen ve Mart 2020‘de ayında çıkacağı belirtilen güncellemenin tam randımanlı çalışması için kullanıcıların internet tarayıcılarını da güncellemeleri gerektiği belirtildi. Tüm bunların yanı sıra, yeni güncelleme sonrası YouTube, Chromium tabanlı olmayan internet tarayıcılarında (eski sürüm Microsoft Edge veya Mozilla Firefox) daha yavaş çalışacağını da belirtmek gerek. Tahmini rakamlara göre Firefox ve eski sürüm Microsoft Edge, Google Chrome‘a göre yaklaşık olarak 5 kat daha yavaş çalışacak. Bu durumdan sadece yeni Chromium tabanlı Microsoft Edge etkilenmeyecek. Tabi bu gelişmeler de bir diğer tartışma konusu olan, Chromium tabanlı tarayıcıların yayılmasını sağlayabilecek mi bekleyip göreceğiz.