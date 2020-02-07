Genel
Google YouTube’un klasik masaüstü tasarımını kaldırıyor
Video platform dünyasının kuşkusuz en büyüğü olarak kabul edilen YouTube’un klasik masaüstü tasarımı Google tarafından kaldırılıyor.
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Peki YouTube’ın klasik masaüstü tasarımı ne zaman kaldırılacak?
2006 yılından beri Google ürünü olan ve dünyanın en güçlü video platformu olarak gösterilen YouTube yakın bir zamanda kullanıcılarına yıllar boyunca sunduğu eski klasik temasını kaldıracak. 2017 yılında Google‘ın materyal dizaynı ile tanışan platform o tarihten beri daha sade ve beyaz bir görünüm sergilemekteydi. Google aslında bu mesajı hala klasik tema kullanan kullanıcılarına “Yeni YouTube‘a geçiş yapın!” şeklinde bildirimler göndererek yapmaya başlamıştı. Bununla birlikte alınan son kararla, materyal tasarıma geçişin üçüncü yılında yanı Mart 2020‘de Google, Youtube‘ın klasik masaüstü tasarımını kesin olarak kaldıracak. Şirketin bu kararı almasında en önemli sebep olarak, klasik tasarımı kullanan kullanıcıların yeni gelen özellikleri tam anlamıyla test edememesi gösterildi.
Tam olarak kesin günü verilmeyen ve Mart 2020‘de ayında çıkacağı belirtilen güncellemenin tam randımanlı çalışması için kullanıcıların internet tarayıcılarını da güncellemeleri gerektiği belirtildi. Tüm bunların yanı sıra, yeni güncelleme sonrası YouTube, Chromium tabanlı olmayan internet tarayıcılarında (eski sürüm Microsoft Edge veya Mozilla Firefox) daha yavaş çalışacağını da belirtmek gerek. Tahmini rakamlara göre Firefox ve eski sürüm Microsoft Edge, Google Chrome‘a göre yaklaşık olarak 5 kat daha yavaş çalışacak. Bu durumdan sadece yeni Chromium tabanlı Microsoft Edge etkilenmeyecek. Tabi bu gelişmeler de bir diğer tartışma konusu olan, Chromium tabanlı tarayıcıların yayılmasını sağlayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus’dan kaybolan kamera patenti
OnePlus‘dan kaybolan kamera patenti başvurusu geldi. Ünlü elektronik devi akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getiriyor olabilir.
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OnePlus yeni patenti ile ne vadediyor?
Ürettiği fiyat performans cihazlar ile piyasadaki ağır taşların başına dert olan OnePlus firması, kamera konusunda yeni bir akım başlatabilir. Zira LetsGoDigital‘da yer alan habere göre Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü‘nün dizayn veri tabanına OnePlus tarafından alınan yeni patentler eklendi. Dört farklı tasarım içeren patent, kameraların kullanılmadığı zamanlarda gözükmemelerini sağlayacak konsepti içermekte. Tasarımlar OnePlus 7T‘nin kamera modülüne oldukça benzemekte. Dizaynda muhtemel kamera modüllerini cam veya plastik bir yapı ile korumaktansa modülü kaydırmak öncelik olarak yer almış. Böylece kamera modülünün kasaya tam anlamıyla gizlenebilir bir hal alması planlanmış. Ö kamera için de farklı bir yenilik düşünen OnePlus, görünen o ki ön kamerayı ekranın içine saklamayı düşünüyor. Ancak bu tasarımı OnePlus 8’de hemen göremeyeceğimiz neredeyse kesin.
Tüm gelişmelere rağmen OnePlus‘ın bu teknolojileri kullanmak için çok acele etmeyeceği ön görülüyor. Şu an için tasarımdan öteye gidemeyen patent OnePlus tarafından yakın bir tarihte kullanılır mı bilmiyoruz. OnePlus 8‘in Snapdragon 865 işlemci ile gelmesi, 120Hz ekrana sahip olması, 8GB RAM 128GB depolama alanı ile birlikte gelmesi aynı zamanda da üç farklı model şeklinde çıkması bekleniyor. Telefonun çıkış tarihi ise Mayıs 2020 olarak bilinmekte.
Apple
Apple katlanabilir ekran patenti aldı!
Apple katlanabilir ekran furyasına katılabilir. Apple’ın almış olduğu patent, yakında çıkacak olan Galaxy Z Flip ve Motoroloa Razr’a benzer bir katlanabilir bir ekran dizaynı içermekte.
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Apple katlanabilir ekran patent başvurusu ve detayları:
Apple katlanabilir patent başvurusu Salı günü ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınladı. Adı “Esnek ekrana sahip ve menteşeli elektronik aletler” olan başvuruda, esnek ekranın menteşe mekanizması ile bükülen kısımlar arasında boşluk kalacak şekilde bükülüp açılabileceğini belirtmekte.
Haber yeni ortaya çıksa da ilgili başvurunun Apple tarafından 2016 da yapıldığını belirtmemizde fayda var.
Patente bakınca mekanizmanın detayları açıkça görülmekte. Anlaşılan o ki ekranı kapalı ve açık konumdayken her zaman esnek tutacak şekilde bir sistem Apple mühendisler tarafından dizayn edilmiş. Çizimlerden de anlayacağınız üzere bir hayli kalın bir yapıya sahip olan sistemin sadece tek tarafında ekran bulunmakta. Dolayısı ile katlanınca küçülen bir iPhone, ya da iPad olabilir.
Tabi ki böyle bir patentin olması Apple‘ın böyle bir cihazı çıkarıp çıkarmayacağı hakkında tam olarak bilgi vermemekte. Başvurunun yapıldığı yılı göze alırsak geçen süre zarfında gelişen teknoloji ile bu çalışmalar rafa kalkmış olabilir. Geçen sene de Apple katlanabilir ekran patenti almış ve herhangi bir ürün tanıtmamıştı.
Analistler ise Apple’ın önümüzdeki senelerde katlanabilir bir iPad yapabileceğini tahmin ediyorlar. Apple‘dan ise henüz böyle bir işaret gelmiş değil.
Akıllı Telefonlar
Corona virüsü ASUS’u da vurdu.
Corona virüsü insanlardan sonra elektronik piyasasını da etkisi almaya başladı. Güncel rakamlarda 14,500 insana bulaşan virüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından takibe alındı. Piyasalarda da etkisini göstermeye başlayan virüsün son kurbanı ASUS oldu.
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Peki Corona virüsü ASUS’a ne yaptı?
Çin‘de büyük bir kriz oluşturan ve şehirlerin karantinaya alınmasına kadar giden Corona virüsü, birçok elektronik devinin ülke genelinde mağaza, ofis ve hatta fabrikalarını kapatmasına neden oldu. Bir diğer elektronik devi Tayvan menşeli ASUS da, Çin’deki Corona virüsünden etkilenen firmalar arasında yerini aldı. Zira geçtiğimiz temmuz ayında tanıttığı “oyuncu telefonu” temalı cihazı ROG Phone 2′yi Hindistan‘da stoklardan “geçici olarak” kaldıran firma kullanıcılarına ve hayranlarına bir özür mesajı yayınladı. ASUS’un Hindistan ofisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklama da, doğrudan Çin adı verilmese de, cihazın tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle geçici olarak stoklardan kaldırıldığını ve hayranların favorisi olan telefonun en kısa zamanda tekrar stoklara gireceği belirtildi.
An open letter to our fans who’ve been waiting to buy the #ROGPhoneII. Thank you for your patience. #WorshippedByGamers #LovedByTechGurus pic.twitter.com/PgtjaojHOa
— ASUS India (@ASUSIndia) February 1, 2020
Tam olarak dönüş tarihi belli olmayan cihaz, Amazon gibi üçüncü parti sitelerde stokta ve alınabilir bir şekilde sahiplerini bekliyor. Ancak ASUS‘un Hindistan‘daki anlaşmalı perakende ortağı Flipkart‘da telefon stoklardan kaldırıldı. Qualcomm‘un Snapdragon 855+ işlemcisinden gücünü alan cihaz aynı zamanda 12GB RAM ve 256GB dahili depolama ile birlikte bizleri karşılıyor. Arkasında yer alan 48 megapiksel + 13 megapiksellik iki, ön tarafta ise 24 megapiksellik tek kamera bulunuyor.