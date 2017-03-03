Google, Playables Desteği ile Android Kullanıcılarına Kolaylık Getirecek

Artık oyun geliştiricileri için Google’ın uygulama mağazası Play Store’daki oyunlarını satmak için bir avantaja daha mevcut.

Google, San Francisco’da düzenlenen Game Developers Conference’ta Playables özelliğin duyurdu. Bu özellik küçük oyunlar ya da oyun içi videolar gibi. Yani oyunların küçük birer demosu. Bu oyuncular için de büyük bir avantaj.

Oyuncular artık oyunlara para harcamadan önce oyunları deneyebilecekler. Mobil reklam bölümü ürün yöneticisi Sissie Hsiao yaptığı açıklamada bu özelliğin geliştiriciler için de bir avantaj olduğunu ve oyunu uzun soluklu oynayacak olan oyuncuları kendine çekeceğini belirtti.

Aslında uygulama marketinde uygulamaların başarısı indirme listelerinde yer almasıyla aynı orantılı. Uygulama ne kadar uzun süre en çok indirilen uygulamalar listesinde yer alırsa o kadar popüler olmaya devam ediyor. Playable özelliği HTML5 ile uyumlu ve gelecek aylarda kullanıma sunulacak.