Google Play Store veri takibi konusunda Apple’ın izinden gidecek
Google, ‘dünya şifre günü’ olan 6 Mayıs’ta gizlilik ve güvenlik konusunda önemli yenilikler açıkladı. Öncelikle, 2 adımlı doğrulama (2-factor authentication) konusuna dikkat çeken teknoloji devi, bu konuda önemli bir yenilik duyurdu. Zira, 2 adımlı doğrulama artık tüm Google hesapları için varsayılan olacak. Google’ın güvenlik ve gizlilik konusunda yaptığı duyurular bununla sınırlı değildi. Şirket, son zamanların en tartışılan konularından olan kişisel veri takibi konusuna da değindi. Hatırlayacağınız üzere, Google’ın en dişli rakiplerinden Apple yakın zamanda bu konuda önemli iki adım atmıştı. İlk olarak, Apple, App Store’da uygulamaların hangi verileri topladıklarını beyan etmelerini yeni Uygulama Gizliliği Etiket’leriyle (App Privacy Labels) zorunlu kılmıştı. Bunun yanında, son iOS güncellemesiyle de uygulamaları bu gibi kişisel veri toplama işlemleri için kullanıcıdan izin almaya mecbur bırakmıştı. Görünüşe göre Google, bu konuda Apple’ın gerisinde kalmak istemiyor. Google Play Store’da yer almak isteyen uygulamalar artık hangi verileri topladıklarını açıklamak zorunda kalacak. İşte Google’ın kişisel veri güvenliği konusundaki yol haritası…
Google, App Store’daki Uygulama Gizliliği’ne benzeyen bir listeleme sistemi oluşturuyor
Apple’ın kullanıcılarının kişisel verilerini koruma konusunda attığı adımlar, görünüşe göre Google’ı da harekete geçirdi. Zira, bugüne kadar Play Store’daki güvenlik açıklarıyla gündeme gelen şirket, sonunda bu konuda önemli bir adım atıyor. Artık Android kullanıcıları da uygulamaların hangi kişisel bilgilerine eriştiğini uygulamayı indirmeden bilebilecek.
Bu haberi de sevebilirsiniz: Apple komisyon alamadığı için Netflix’i cezalandırmak istemiş!
Google Play Store’da yer alacak bu güvenlik ve gizlilik kısmının resmi adı henüz belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre, bu bölümün adı “Uygulama Gizlilik Bilgisi (App Privacy Information)” olabilir. Peki bu “Uygulama Gizlilik Bilgisi” nasıl çalışacak ve ne işe yarayacak? Daha önce de söylediğimiz gibi, bunu App Store’daki benzer kısım gibi düşünebilirsiniz. Özetle, bu alanda uygulamaların hangi kişisel bilgilerinizi topladığını, bu bilgileri başkalarıyla paylaşıp paylaşmadığını, paylaşıyorsa ne amaçla paylaştığı ve bu bilgileri ne gibi güvenlik önemleriyle sakladığını görebileceksiniz. Tabi, Play Store’daki bu gizlilik bilgileri kısmı bununla sınırlı kalmayacak. İşte Google’ın bu alanın neler içereceğiyle ilgili açıklaması:
Google Play Store Uygulama Gizliliği bölümünde yer alacak bilgiler:
- Hangi tip kişisel verinin toplandığı. Örneğin: “Detaylı Konum Bilgisi”, “Kişiler ve Rehber”, “İsim, E-posta, Adres Gibi Kişisel Bilgiler”, “Fotoğraf ve Video Galerisine Erişim”, “Depolamadaki Diğer Dosyalara ve Uygulama Bilgisine Erişim”.
- Toplanan bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı. Örneğin: “Bu verinizi uygulamanın x fonksiyonu için kullanacağız.” veya “Bu verinizi uygulamayı size özel kişiselleştirmek için kullanacağız.”
- Uygulamanın bilgilerinizi saklarken ne gibi bir şifreleme (encryption) yöntemi kullandığı.
- Uygulamanın “Google Aileler” kurallarına uyup uymadığı.
- Uygulama, kişisel verinizi toplamadan da iş görebilir durumda mı.
- Söz konusu uygulamanın güvenlik kısmının üçüncü parti bir kurum tarafından onaylanıp onaylanmadığı.
- Söz konusu uygulamanın kullanıcının istemesi halinde topladığı kişisel verileri silip silmeyeceği. Buna ek olarak, kullanıcıların uygulamayı silmesi halinde kişisel verilerine neler olacağı.
2022’nin başında yürürlükte
Google’ın bugün bu konudaki tek duyurusu yeni özelliğin neler içereceği değildi Buna ek olarak, ünlü teknoloji de bir de yeni özelliğin detaylı bir zaman çizelgesini paylaştı. Buna göre, süreç bugünkü resmi duyuruyla başlıyor. Akabinde, Android geliştiricileri 2021’in üçüncü çeyreğinde bu yeni politikanın kurallarına erişecek. Sıradaki adım ise geliştiricilerin özelliği Google Play Console’da kullanmaya başlaması. Bunun gerçekleşme tarihi ise 2021 son çeyreği. Herkesin beklediği adım ise önümüzdeki yılın başında geliyor. Zira, kullanıcılar bu tarihten itibaren Google Play Store’da uygulamaların veri takibi konusundaki politikalarını görebilecek. 2022 yılının ikinci çeyreği ise geliştiricilerin yeni politikaya uyum sağlamaları için son tarih. Bu tarihten sonra, uygulama sayfalarını bu kurallara göre düzenlemeyen geliştiricilerin Play Store’la ilişiği kesilecek.
Son olarak, Google, bu yeni kurallara uyma zorunluluğunun kendi uygulamaları için de geçerli olduğunu söyledi. Hatırlayacağınız üzere, Apple da aynı yolu izlemişti. Haberimizi bitirmeden, Google’ın bu yeni kurallarında Apple’dan daha üstün olduğu bir konudan da bahsedelim. App Store’dakinin aksine, Google Play Store’daki uygulamaların gizlilik iddialarını tarafsız üçüncü parti firmalar denetleyecek. Tabi bu bir zorunluluk değil. Tamamen uygulamanın insiyatifine bırakılıyor. Ancak, yine de hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz bir durum. Hatırlayacağınız üzere, Apple bu konuda uygulamaların yanlış bilgiler paylaştığı yönünde çok eleştiri almıştı. Bundan dolayı, Google’ın bu konuda bir adım daha ileri gitmesi biz kullanıcılar açısından güzel.
Google’ın yeni gizlilik kuralları hakkında sizin fikriniz ne? Bu kurallar yürürlüğe girince, Play Store’da uygulama indirmeden bu bilgilere göz atacak mısınız? Uygulamayı indirme kararınızı ne kadar etkileyecek bu yeni politika? Bu yeni kısımdaki bilgiler konusunda eksik bulduğunuz bir şey var mı? Ya da şu da olsaydı iyi olurdu dediğiniz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: TechCrunch, GoogleAndroidDevelopersBlog
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Google Meet arayüz değişikliği ve yeni özelliklerle geliyor!
Google, masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullanıcıları için önümüzdeki ay Meet arayüzünü yenilemeyi planlıyor. Web için geliştirilen yeni Meet arayüzü video akışlar ve toplantıları görüntülemeyle ilgili bir takım iyileştirmeler içeriyor.
Benzer kategoride haber önerisi: iPhone depolama alanı nasıl boşaltılır? İşte ipuçları
Google Meet, Google tarafından geliştirilen bir video konferans platformu. G Suite uygulamalarının bir parçası. Google Chat ile beraber Google Hangouts’ın yerine geçti. Google, Ekim 2019‘da Google Hangouts’ı kullanımdan kaldırmıştı.
Getirilen değişiklikler Google Meet’i Zoom ve Microsoft Teams’in konumuna yakın bir yere taşıyor. Eğer görüşmeler sırasında kendi yüzünüzü görmekten sıkıldıysanız yakında görüntünüzü tamamen küçültmeniz mümkün olacak. Tamamen gizlemek istediğiniz durumda da uygulama size yardımcı olacak. Kendi görüntünüzü katılımcılar ızgarasında bir yere koymak ya da hareketli bir resme yerleştirme özellikleri de yeni iyileştirmeler arasında yer alıyor.
Özellikle tüm katılımcıların toplantı sekmesinin alt tarafında görünmesi ekranda görünen bir dosyaya odaklanmayı kolaylaştıracak. Ayrıca aramayı sonlandır düğmesi kamera ve mikrofon düğmelerinden uzak bir yerde yer alacak. Böylece sesi kapatayım derken yanlışlıkla aramadan çıkmak gibi bir durumla karşılaşmayacaksınız.
Meet ile kameranız sizi şaşırtacak
Kamera tarafında da iyileştirmeler sunan Meet, düşük ışık modunu hayata geçirmeyi planlıyor. Bu özellik karanlık bir odadaysanız sizi daha görünür kılmak için web kameranızı otomatik olarak ayarlayacak. Ayrıca güneşli bir günde pencereden fazla ışık geliyorsa yine optimize ederek görüntüyü daha güzel hale getirecek.
Google Workspace aboneleri de önümüzdeki aylarda Google Meet için yeni bir otomatik yakınlaştırma özelliğine erişecekler. Google Workspace, Google tarafından abonelik tabanlı olarak sunulan, bulut bilişim verimliliği ve iş birliği sistemi araçları yazılımıdır. Abonlere sunulan bu özellik sayesinde sizi takip edecek ve hareket ederseniz kamera sizi konumlandıracak.
Google ayrıca önümüzdeki haftalarda Meet’e video arka plan değiştirme özelliği ekleyecek. Sınıf, parti ya da orman gibi seçenekler yer alacak. Ayrıca bu sahnelerin ilerde daha fazla seçenek sunması bekleniyor.
Pandemi dönemiyle birlikte önemi daha çok anlaşılan konferans sistemleri birbirlerinden özellikler almaya devam ediyor. Bu sayede elbette gelişimleri de hızlanıyor ve biz kullanıcılara daha kararlı uygulamalar sunuyorlar. Google Meet, Google’ın diğer yazılımları düşünüldüğünde gelişime açık ve lider olmaya aday bi uygulama. Elbette Zoom ve Microsoft Teams gibi rakipler var.
Meet’in ilerleyen zamanlarda ne gibi özellikler sunarak kullanıcıları çekeceğini merakla bekliyoruz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Gcam 8.1 modu Android akıllı telefonlara nasıl yüklenir?
Gcam, Android cihazların kamerasından maksimum fayda sağlamamızı sağlayan bir kamera uygulaması. Google Pixel cihazlarının bu kadar iyi fotoğraf çekebilme sebeplerinin başında geliyor. Gcam uygulaması Pixel cihazlar için sunuluyor olsa da geliştirici topluluğu sayesinde bu uygulamayı diğer Android cihazlarda kullanabilmek mümkün.
Benzer kategoride haber önerisi: BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak: Nasıl üye olunur? Ne izlenir?
Gcam Nedir?
Kısaca Gcam, Google Kamera uygulamasını birkaç akıllı telefona getiren bir moddur. Bu mod sayesinde amiral gemisi ya da orta sınıf farketmeksizin fotoğraf sahnelerini güzelleştirebilirsiniz.
Cep telefonu kameranızla aslında daha güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bir kamera tek başına hiçbir anlam taşımaz. Yazılım ve donanım uyumu yüksek cihazların kamera performansı her zaman daha iyi olarak karşımıza çıkar. Apple cihazlarının kamerasının iyi çekiyo olarak anılma sebeplerinin başında bu geliyor. Çünkü donanım tarafıyla yazılım tarafı uyumlu çalışıyor.
Android cihazlara baktığımızda ise çok kaliteli sensörler bulunsa da bazı cihazların çoğu zaman bekleneni veremediğini görüyoruz. Bu noktada yeterli yazılımla cihazın donanımının beslenmediğini söyleyebilmek mümkün. Gcam yani Google Kamera böyle durumlarda Android cihazlarınızın imdadına yetişebilir. Daha önce videolarımızda da bu konuya değinmiştik.
Temel Özellikleri Nelerdir?
- Birçok yeni özellik
- Optimizasyonlar ve daha iyi uygulama yönetimi
- Düğme algılamalı AUX modu
- Her şey gelişmiş menü içerisinde konumlandırıldı
- Hatalar giderildi
Test edilen cihazlar: OnePlus 3T, OnePlus 5T, OnePlus 6, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, Samsung S20 Ultra, Poco x2, Poco X3, Redmi Note 7 Pro, Asus Zenfone
Bu uygulama yeterli şartların sağlandığı tüm Android cihazlarda çalışır.
Google Kamera 8.1 Android cihazınıza nasıl yüklenir?
Yeni mod neredeyse tüm android telefonları destekliyor. Yine de bazı kısıtlamalar bulunuyor. Cihazın en az Android 10 sürümünü çalıştırdığından emin olmalısınız. Android 9.0 ya da daha eski sürümlerde bu uygulamayı çalıştırmanız mümkün değil.
- Bu linkteki apkyı indirin. (Bunun bir beta sürümü olduğunu ve bazı hatalar içerebileceğini unutmayın).
- Seçin ve yükleyin. (Harici kaynaklardan uygulama kurulumuna izin vermeniz istenebilir. Uygulama güvenliği konusunda şüpheniz olmasın).
- Ana ekranınızda ya da uygulamalar sekmenizde Google Kamera gözükecektir. Başlatabilirsiniz.
Önemli Not: Cihazınızda camera2.API‘nin etkin olduğundan emin olun. Bunu anlamak için Play Store’da “camera 2 API checker” yazmanız yeterli.
Ayarlar kısmından biraz kurcalayarak farklı modları ve uygulamayı keşfedebilirsiniz. Takıldığınız noktada rehber videolar yardımıyla ya da bizlere ulaşarak kameranızdan maksimum verimi alabilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 serisi, Google’ın özel çipi ile piyasaya sürülecek!
2021’in ikinci çeyreği henüz yeni başladı ancak şimdiden favori akıllı telefon üreticilerinden olan Google’dan yeni cihaz duyurusu bekliyoruz. Bunun da ötesinde Google ve Apple’ın, Android ve iOS’un yeni versiyonlarını önümüzdeki haftalarda duyurması muhtemel. Bununla birlikte Google, Pixel kullanıcılarının yenilikleri denemesi ve geri bildirimde bulunması için Android geliştirici sürümlerini paylaşıyor. Ayrıca firma, önümüzdeki aylarda Google I/O’yu çevrimiçi olarak düzenlemeyi planlıyor. Etkinlikte şirket, Android 12 güncellemesini ve beta sürümlerini resmi olarak tanıtacak. Dahası, Google Pixel 5a’nın da bu etkinlikte tanıtılmasını bekliyoruz.
İlginizi çekebilir: Akıllı telefonlar, bileşen kıtlığı sebebiyle yüksek fiyata üretilecek!
Google Pixel 6 serisi ne zaman ve hangi yeniliklerle gelecek?
Google’ın bir sonraki amiral gemisi serisi olmasını beklediğimiz Google Pixel 6 serisi, tahmini olarak önümüzdeki ekim ayında piyasaya çıkacak. Firma, Pixel serisinde çok fazla sızıntı vermesiyle tanındığı için yakın zaman içinde bu konuda daha fazla detay görebiliriz. Pixel 3’ten bu yana Pixel serisi akıllı telefonların lansman tarihleri birkaç ay önceden ortaya çıkıyor. Pixel 6’nın tasarımı konusunda bazı söylentiler mevcut. Ancak bundan daha önemlisi, bugün seri ile ilgili bazı yeni teknik detaylar ortaya çıktı. Ayrıca bu söylentiler şirketin geleceği açısından da büyük önem taşıyor.
9to5Google’a göre bu yıl Pixel serisi akıllı telefonlar, Google’ın özel yonga setini kullanacak. Rapora göre “Raven” ve “Oriole” kod adlarını taşıyan bir sonraki Pixel 6 serisi akıllı telefonlar yepyeni bir kullanıcı deneyimi sunacak. Ayrıca bu cihazlar “Slider” olarak bilinen platformun bir parçasıdır. Bu platform, gelecekteki Chromebook cihazlarında da kullanılacaktır. Görünüşe göre Google, geçtiğimiz yıl Apple’ın piyasaya sürdüğü M1 çipine rakip olmayı hedefliyor. Apple’ın silikon tarafına yaptığı büyük yatırımlara Google, Pixel 6 serisinde sunacağı yeni çip ile karşılık verecek gibi gözüküyor.
Google’ın geliştirdiği yeni çip, “Whitechapel” kod adını taşımakta. Bu yonga seti üzerindeki sistem, görünüşe göre Samsung ile iş birliği içinde geliştiriliyor. Bu nedenle çip, tasarım ve mimariyi bazı yazılım bileşenleri ile birlikte Samsung Exynos işlemcilerle paylaşabilir. Bu, Exynos sevmeyen kullanıcıların kesinlikle hoşuna gitmeyecek bir şey. Exynos tabanlı çipler, geliştirme konusunda oldukça sorunlu çiplerdir. Hem geliştirmesi zor hem de verimliliği düşük olan bu çiplerin Goobgle tarafından baz alınması sıkıntılara yol açacaktır. Ayrıca bu, Google’ın özel ROM anlayışını da değiştirebilir.
Pixel 6 serisi, hangi segmente hitap edecek?
Şirketin, Google Pixel 6 ve Pixel 6a‘yı sene içinde piyasaya sürmesi beklenmekte. Google, geçtiğimiz seneden beri XL modellerini piyasaya sürmüyor. Bu nedenle, bu sene de Pixel 6 XL modelini beklemiyoruz. Firma, XL modelini bırakmasıyla birlikte amiral gemisi akıllı telefon pazarından da ayrılmış oldu. Pixel 5, Qualcomm Snapdragon 765G yonga setiyle birlikte gelmişti. Bu nedenle, özel çipin orta segmente mi yoksa amiral gemisi segmente mi geliştirileceği de merak konusu. Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesini beklediğimiz Google konferansında, belki de bu çip ile ilgili ipuçları duyabiliriz.
Pixel 5 teknik özellikleri
- Ekran: 6 inç OLED ekran, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 432 ppi, Corning Glass 6, HDR10+, 90Hz ekran tazeleme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Grafik Birimi: Adreno 620
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB (UFS 2.1)
- Arka Kameralar: 12.2 MP, f/1.7, 27mm (geniş), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
16 MP, f/2.2, 107˚ (ultra geniş açı), 1.0µm
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0″, 1.12µm
- Batarya: 18W hızlı şarj destekli 4080 mAh batarya
- İşletim Sistemi: Android 11
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 3 gün önce
-
Yazan: techwarn, 2 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 2 hafta önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 2 hafta önce
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: kadirosmanselim, 2 hafta önce
7 Mayıs 2021 itibariyle marketlerde neler satılıyor; neler satılmıyor? | Vlog
10.000 TL eder mi? | Xiaomi Mi 11 inceleme (TR versiyon)
iOS kullanıcılarının sadece %11’i kişisel veri takibine izin veriyor
Oppo Enco Air TWS Kulaklık, Ülkemizde Satışa Sunuldu
Twitter’dan yeni özellik: Tip Jar – Bahşiş Kutusu
7 Mayıs 2021 itibariyle marketlerde neler satılıyor; neler satılmıyor? | Vlog
10.000 TL eder mi? | Xiaomi Mi 11 inceleme (TR versiyon)
Google Kamera Nasıl Kurulur? | Mi Kamera vs GCam
Samsung Galaxy A52 mi yoksa Xiaomi Mi 11 Lite mı daha iyi fotoğraf çekiyor?
SAMSUNG GALAXY A52 İNCELEME | Merak edilen telefon!
7 Mayıs 2021 itibariyle marketlerde neler satılıyor; neler satılmıyor? | Vlog
10.000 TL eder mi? | Xiaomi Mi 11 inceleme (TR versiyon)
Google Kamera Nasıl Kurulur? | Mi Kamera vs GCam
Samsung Galaxy A52 mi yoksa Xiaomi Mi 11 Lite mı daha iyi fotoğraf çekiyor?
SAMSUNG GALAXY A52 İNCELEME | Merak edilen telefon!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.