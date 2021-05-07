Google Play Store veri takibi konusunda Apple’ın izinden gidecek

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Google, ‘dünya şifre günü’ olan 6 Mayıs’ta gizlilik ve güvenlik konusunda önemli yenilikler açıkladı. Öncelikle, 2 adımlı doğrulama (2-factor authentication) konusuna dikkat çeken teknoloji devi, bu konuda önemli bir yenilik duyurdu. Zira, 2 adımlı doğrulama artık tüm Google hesapları için varsayılan olacak. Google’ın güvenlik ve gizlilik konusunda yaptığı duyurular bununla sınırlı değildi. Şirket, son zamanların en tartışılan konularından olan kişisel veri takibi konusuna da değindi. Hatırlayacağınız üzere, Google’ın en dişli rakiplerinden Apple yakın zamanda bu konuda önemli iki adım atmıştı. İlk olarak, Apple, App Store’da uygulamaların hangi verileri topladıklarını beyan etmelerini yeni Uygulama Gizliliği Etiket’leriyle (App Privacy Labels) zorunlu kılmıştı. Bunun yanında, son iOS güncellemesiyle de uygulamaları bu gibi kişisel veri toplama işlemleri için kullanıcıdan izin almaya mecbur bırakmıştı. Görünüşe göre Google, bu konuda Apple’ın gerisinde kalmak istemiyor. Google Play Store’da yer almak isteyen uygulamalar artık hangi verileri topladıklarını açıklamak zorunda kalacak. İşte Google’ın kişisel veri güvenliği konusundaki yol haritası…

Google, App Store’daki Uygulama Gizliliği’ne benzeyen bir listeleme sistemi oluşturuyor

Apple’ın kullanıcılarının kişisel verilerini koruma konusunda attığı adımlar, görünüşe göre Google’ı da harekete geçirdi. Zira, bugüne kadar Play Store’daki güvenlik açıklarıyla gündeme gelen şirket, sonunda bu konuda önemli bir adım atıyor. Artık Android kullanıcıları da uygulamaların hangi kişisel bilgilerine eriştiğini uygulamayı indirmeden bilebilecek.

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Google Play Store’da yer alacak bu güvenlik ve gizlilik kısmının resmi adı henüz belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre, bu bölümün adı “Uygulama Gizlilik Bilgisi (App Privacy Information)” olabilir. Peki bu “Uygulama Gizlilik Bilgisi” nasıl çalışacak ve ne işe yarayacak? Daha önce de söylediğimiz gibi, bunu App Store’daki benzer kısım gibi düşünebilirsiniz. Özetle, bu alanda uygulamaların hangi kişisel bilgilerinizi topladığını, bu bilgileri başkalarıyla paylaşıp paylaşmadığını, paylaşıyorsa ne amaçla paylaştığı ve bu bilgileri ne gibi güvenlik önemleriyle sakladığını görebileceksiniz. Tabi, Play Store’daki bu gizlilik bilgileri kısmı bununla sınırlı kalmayacak. İşte Google’ın bu alanın neler içereceğiyle ilgili açıklaması:

Google Play Store Uygulama Gizliliği bölümünde yer alacak bilgiler:

Hangi tip kişisel verinin toplandığı. Örneğin: “Detaylı Konum Bilgisi”, “Kişiler ve Rehber”, “İsim, E-posta, Adres Gibi Kişisel Bilgiler”, “Fotoğraf ve Video Galerisine Erişim”, “Depolamadaki Diğer Dosyalara ve Uygulama Bilgisine Erişim” .

. Toplanan bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı. Örneğin: “Bu verinizi uygulamanın x fonksiyonu için kullanacağız.” veya “Bu verinizi uygulamayı size özel kişiselleştirmek için kullanacağız.”

veya Uygulamanın bilgilerinizi saklarken ne gibi bir şifreleme (encryption) yöntemi kullandığı.

Uygulamanın “Google Aileler” kurallarına uyup uymadığı.

Uygulama, kişisel verinizi toplamadan da iş görebilir durumda mı.

Söz konusu uygulamanın güvenlik kısmının üçüncü parti bir kurum tarafından onaylanıp onaylanmadığı.

Söz konusu uygulamanın kullanıcının istemesi halinde topladığı kişisel verileri silip silmeyeceği. Buna ek olarak, kullanıcıların uygulamayı silmesi halinde kişisel verilerine neler olacağı.

2022’nin başında yürürlükte

Google’ın bugün bu konudaki tek duyurusu yeni özelliğin neler içereceği değildi Buna ek olarak, ünlü teknoloji de bir de yeni özelliğin detaylı bir zaman çizelgesini paylaştı. Buna göre, süreç bugünkü resmi duyuruyla başlıyor. Akabinde, Android geliştiricileri 2021’in üçüncü çeyreğinde bu yeni politikanın kurallarına erişecek. Sıradaki adım ise geliştiricilerin özelliği Google Play Console’da kullanmaya başlaması. Bunun gerçekleşme tarihi ise 2021 son çeyreği. Herkesin beklediği adım ise önümüzdeki yılın başında geliyor. Zira, kullanıcılar bu tarihten itibaren Google Play Store’da uygulamaların veri takibi konusundaki politikalarını görebilecek. 2022 yılının ikinci çeyreği ise geliştiricilerin yeni politikaya uyum sağlamaları için son tarih. Bu tarihten sonra, uygulama sayfalarını bu kurallara göre düzenlemeyen geliştiricilerin Play Store’la ilişiği kesilecek.

Son olarak, Google, bu yeni kurallara uyma zorunluluğunun kendi uygulamaları için de geçerli olduğunu söyledi. Hatırlayacağınız üzere, Apple da aynı yolu izlemişti. Haberimizi bitirmeden, Google’ın bu yeni kurallarında Apple’dan daha üstün olduğu bir konudan da bahsedelim. App Store’dakinin aksine, Google Play Store’daki uygulamaların gizlilik iddialarını tarafsız üçüncü parti firmalar denetleyecek. Tabi bu bir zorunluluk değil. Tamamen uygulamanın insiyatifine bırakılıyor. Ancak, yine de hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz bir durum. Hatırlayacağınız üzere, Apple bu konuda uygulamaların yanlış bilgiler paylaştığı yönünde çok eleştiri almıştı. Bundan dolayı, Google’ın bu konuda bir adım daha ileri gitmesi biz kullanıcılar açısından güzel.

Google’ın yeni gizlilik kuralları hakkında sizin fikriniz ne? Bu kurallar yürürlüğe girince, Play Store’da uygulama indirmeden bu bilgilere göz atacak mısınız? Uygulamayı indirme kararınızı ne kadar etkileyecek bu yeni politika? Bu yeni kısımdaki bilgiler konusunda eksik bulduğunuz bir şey var mı? Ya da şu da olsaydı iyi olurdu dediğiniz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: TechCrunch, GoogleAndroidDevelopersBlog