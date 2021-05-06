Apple komisyon alamadığı için Netflix’i cezalandırmak istemiş!

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Apple, geçtiğimiz günlerde yeni tanıttığı ürünlerle gündemdeydi. Ancak görünüşe göre, o heyecanlı günler bu sefer firma için erken sona erdi. Zira, geçtiğimiz hafta başlayan Apple vs. Epic Games davası ünlü teknoloji devinin canını uzun bir süre sıkacağa benziyor. Teknoloji dünyası için milat niteliğinde sonuçlara gebe olması beklenen davada her geçen gün iki şirketle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Epic Games’in Fortnite’taki gelecek planlarından mağazasında ücretsiz yaptığı oyunların firmaya maliyetine; Apple’ın iMessage’ı Android’e getirmeme sebeplerinden App Store’daki reklam politikasına kadar bugüne kadar bilmediğimiz sırları öğrendiğimiz davanın üç hafta daha sürmesi beklenmekte. Yani, iki firma hakkında hala öğreneceğimiz çok şey var. Davanın bugün ortaya çıkardığı sır ise Apple açısından pek iç açıcı değil. Öyle ki, Apple, Netflix’in App Store üzerinden üyelik satmayı bırakmasına görünüşe göre çok içerlemiş. Hatta, Kaliforniya merkezli dev, bu kararı için Netflix’i cezalandırmak bile istemiş. İşte detaylar…

Apple şirket içi yazışmaları: “Netflix’i cezalandırmalı mıyız?”

Teknoloji dünyasının merakla takip ettiği meşhur dava bugüne kadar kapalı kapılar ardında kalmış sırları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bugünün konusu ise yine Apple’ın kısıtlayıcı App Store politikalarıyla ilgili. Belki de hatırlayacağınız üzere, Netflix o güne kadar sunduğu uygulama içinden abonelik seçeneğini 2018 yılında App Store’dan çekmişti. Bugün Apple’ın şirket içi yazışmalarından öğrendiğimize göre, bu durum Apple’ın hiç de hoşuna gitmemiş.

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Aslında, iki firmanın arası Netflix’in 2018 yılında aldığı App Store üzerinden abonelik satmama kararına kadar çok iyiydi. Hatta bu işbirliği o kadar iyiydi ki, Netflix, Apple’ın o güne kadar kendi platformlarında en çok pazarladığı iş ortağıydı. Her şey, Netflix’in 2018 yılında App Store dışı üyelik satımlarını test etmek istemesiyle başladı. Bu testin nedeni ise, Netflix’in Apple üzerinden abone olan kullanıcılarda diğer üyelere kıyasla çok daha yüksek bir üyelik iptal etme oranı tespit etmesiydi. Tabi, firma bunu görünce doğal olarak önüne geçmek istedi. Fakat App Store satışlarından elde ettiği %30 komisyonun gideceğini gören Apple, bu durumu pek de olumlu karşılamadı.

İşte o yazışmalar

Netflix’in bu kararından sonra, Apple konuyu firma içinde tartışmaya başladı. Apple’ın İş Yönetim Direktörü Carlos Oliver’ın konuyu firmaya anlattığı e-posta şöyle başlıyor:

“App Store’daki yüksek abonelik iptalleri dışında, Netflix’in endişe duyduğu başka konular da var. Bunlardan en önemlisi ise Netflix iOS’tan sunulan aboneliklerin kendilerine pek de katma değer katmadığını düşünüyor. Bundan dolayı da iOS aboneliklerini iptal ettikleri bir seçeneği test edip sonuçları görmek istiyorlar. Bunu seçili ülkelerde iki aylık bir süre için yapacaklarını söylüyorlar. Bize söyledikleri, bu testin App Store’un Netflix aboneliği satışından elde ettiği geliri yıllık %1.9 oranında etkileyeceği. Onlara bu konuya sıcak bakmadığımızı söyledim. Hatta, bu durumun kötü bir müşteri deneyimi yaratacağını ve dolayısıyla pazarlama kampanyalarımızda onları eskisi kadar öne çıkaramamamızın da bir ihtimal olduğunu belirttim.”

Oliver’ın iş arkadaşlarına attığı bu e-postanın sonları ise çok daha ilginç:

“Sizce bu konu için Netflix’i cezalandırmalı mıyız? Örneğin, benim aklıma gelen, bu iki aylık deneme süresince onları tüm pazarlama kampanyalarımızın dışında bırakabiliriz. Lütfen, bu konuda ne düşündüğünüzü bana bildirin. Eğer siz de bu cezalandırma işi onaylıyorsanız, bunu Netflix’e nasıl bildirelim? Lütfen bu konu hakkında da geri dönüş yapın.”

Apple, test başladıktan sonra Netflix’i geri dönmesi için ikna etmeye çalışmış

Apple’ın ilk aşamadaki ikna çalışmalarına kulak asmayan Netflix, bu yeni ödeme sisteminin testlerine planladığı gibi 2018 yılında başladı. Ancak, anladığımıza göre bu Apple ve Netflix ilişkisinin sonu değildi. Zira, Apple, test başladıktan sonra Netflix’i, Netflix üyelik satışlarını App Store’a geri döndürmesi konusunda ikna turlarına çıkmaya başladı. Hatta, şirketin hazırladığı sunumda Netflix’e vaad ettiği özel teşvik maddeleri bile mevcut. İşte o sunum:

Netflix’e bugüne kadarki desteğimiz:

Pazarlama kampanyalarında diğer bütün partnerlerimize göre daha fazla reklam.

Bu reklamlarımız uygulamanın indirmelerini %6-7 arttırdı.

Bu reklamlarımım 16.5 milyon okunma sayısına ulaşırken, 330 bin de indirme sağladı.

Apple’ın Netflix’e vaad ettikleri:

iOS ve Apple TV’deki reklamlara devam etme.

Bu reklamlarımızın sonuçlarını ve metriklerini Netflix’le paylaşma.

Netflix’in seçtiği dizi veya filmleri reklam kampanyalarımıza dahil etme seçeneği.

Netflix’e özel, uygun fiyatlı bir Apple TV paketi.

Sadece App Store’da değil, iOS kullanıcılarına istediği yöntemle abonelik satma özgürlüğü. Netflix i abonelik ücretini isterse kendi sitesinde App Store’a göre daha uygun tutabilir.

İşte yazışmaların içeriği bu şekilde. Siz Apple’ın App Store’daki politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok mu kısıtlayıcı, yoksa normal mi? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: 9To5Mac, MacRumors, iPhoneInCanada