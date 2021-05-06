Apple
Apple komisyon alamadığı için Netflix’i cezalandırmak istemiş!
Apple, geçtiğimiz günlerde yeni tanıttığı ürünlerle gündemdeydi. Ancak görünüşe göre, o heyecanlı günler bu sefer firma için erken sona erdi. Zira, geçtiğimiz hafta başlayan Apple vs. Epic Games davası ünlü teknoloji devinin canını uzun bir süre sıkacağa benziyor. Teknoloji dünyası için milat niteliğinde sonuçlara gebe olması beklenen davada her geçen gün iki şirketle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Epic Games’in Fortnite’taki gelecek planlarından mağazasında ücretsiz yaptığı oyunların firmaya maliyetine; Apple’ın iMessage’ı Android’e getirmeme sebeplerinden App Store’daki reklam politikasına kadar bugüne kadar bilmediğimiz sırları öğrendiğimiz davanın üç hafta daha sürmesi beklenmekte. Yani, iki firma hakkında hala öğreneceğimiz çok şey var. Davanın bugün ortaya çıkardığı sır ise Apple açısından pek iç açıcı değil. Öyle ki, Apple, Netflix’in App Store üzerinden üyelik satmayı bırakmasına görünüşe göre çok içerlemiş. Hatta, Kaliforniya merkezli dev, bu kararı için Netflix’i cezalandırmak bile istemiş. İşte detaylar…
Apple şirket içi yazışmaları: “Netflix’i cezalandırmalı mıyız?”
Teknoloji dünyasının merakla takip ettiği meşhur dava bugüne kadar kapalı kapılar ardında kalmış sırları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bugünün konusu ise yine Apple’ın kısıtlayıcı App Store politikalarıyla ilgili. Belki de hatırlayacağınız üzere, Netflix o güne kadar sunduğu uygulama içinden abonelik seçeneğini 2018 yılında App Store’dan çekmişti. Bugün Apple’ın şirket içi yazışmalarından öğrendiğimize göre, bu durum Apple’ın hiç de hoşuna gitmemiş.
Bu haberi de sevebilirsiniz: Netflix yeni filmleri ile bu yaza damga vuracak! İşte 2021 yaz takvimi
Aslında, iki firmanın arası Netflix’in 2018 yılında aldığı App Store üzerinden abonelik satmama kararına kadar çok iyiydi. Hatta bu işbirliği o kadar iyiydi ki, Netflix, Apple’ın o güne kadar kendi platformlarında en çok pazarladığı iş ortağıydı. Her şey, Netflix’in 2018 yılında App Store dışı üyelik satımlarını test etmek istemesiyle başladı. Bu testin nedeni ise, Netflix’in Apple üzerinden abone olan kullanıcılarda diğer üyelere kıyasla çok daha yüksek bir üyelik iptal etme oranı tespit etmesiydi. Tabi, firma bunu görünce doğal olarak önüne geçmek istedi. Fakat App Store satışlarından elde ettiği %30 komisyonun gideceğini gören Apple, bu durumu pek de olumlu karşılamadı.
İşte o yazışmalar
Netflix’in bu kararından sonra, Apple konuyu firma içinde tartışmaya başladı. Apple’ın İş Yönetim Direktörü Carlos Oliver’ın konuyu firmaya anlattığı e-posta şöyle başlıyor:
“App Store’daki yüksek abonelik iptalleri dışında, Netflix’in endişe duyduğu başka konular da var. Bunlardan en önemlisi ise Netflix iOS’tan sunulan aboneliklerin kendilerine pek de katma değer katmadığını düşünüyor. Bundan dolayı da iOS aboneliklerini iptal ettikleri bir seçeneği test edip sonuçları görmek istiyorlar. Bunu seçili ülkelerde iki aylık bir süre için yapacaklarını söylüyorlar. Bize söyledikleri, bu testin App Store’un Netflix aboneliği satışından elde ettiği geliri yıllık %1.9 oranında etkileyeceği. Onlara bu konuya sıcak bakmadığımızı söyledim. Hatta, bu durumun kötü bir müşteri deneyimi yaratacağını ve dolayısıyla pazarlama kampanyalarımızda onları eskisi kadar öne çıkaramamamızın da bir ihtimal olduğunu belirttim.”
Oliver’ın iş arkadaşlarına attığı bu e-postanın sonları ise çok daha ilginç:
“Sizce bu konu için Netflix’i cezalandırmalı mıyız? Örneğin, benim aklıma gelen, bu iki aylık deneme süresince onları tüm pazarlama kampanyalarımızın dışında bırakabiliriz. Lütfen, bu konuda ne düşündüğünüzü bana bildirin. Eğer siz de bu cezalandırma işi onaylıyorsanız, bunu Netflix’e nasıl bildirelim? Lütfen bu konu hakkında da geri dönüş yapın.”
Apple, test başladıktan sonra Netflix’i geri dönmesi için ikna etmeye çalışmış
Apple’ın ilk aşamadaki ikna çalışmalarına kulak asmayan Netflix, bu yeni ödeme sisteminin testlerine planladığı gibi 2018 yılında başladı. Ancak, anladığımıza göre bu Apple ve Netflix ilişkisinin sonu değildi. Zira, Apple, test başladıktan sonra Netflix’i, Netflix üyelik satışlarını App Store’a geri döndürmesi konusunda ikna turlarına çıkmaya başladı. Hatta, şirketin hazırladığı sunumda Netflix’e vaad ettiği özel teşvik maddeleri bile mevcut. İşte o sunum:
Netflix’e bugüne kadarki desteğimiz:
- Pazarlama kampanyalarında diğer bütün partnerlerimize göre daha fazla reklam.
- Bu reklamlarımız uygulamanın indirmelerini %6-7 arttırdı.
- Bu reklamlarımım 16.5 milyon okunma sayısına ulaşırken, 330 bin de indirme sağladı.
Apple’ın Netflix’e vaad ettikleri:
- iOS ve Apple TV’deki reklamlara devam etme.
- Bu reklamlarımızın sonuçlarını ve metriklerini Netflix’le paylaşma.
- Netflix’in seçtiği dizi veya filmleri reklam kampanyalarımıza dahil etme seçeneği.
- Netflix’e özel, uygun fiyatlı bir Apple TV paketi.
- Sadece App Store’da değil, iOS kullanıcılarına istediği yöntemle abonelik satma özgürlüğü. Netflix i abonelik ücretini isterse kendi sitesinde App Store’a göre daha uygun tutabilir.
İşte yazışmaların içeriği bu şekilde. Siz Apple’ın App Store’daki politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok mu kısıtlayıcı, yoksa normal mi? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: 9To5Mac, MacRumors, iPhoneInCanada
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
Apple Airpods 3 ve Music HiFi, yakında piyasaya çıkacak!
Ortaya çıkan son söylentiler, nisan ayında Spring Loaded etkinliğinde Airpods 3 ve Music HiFi lansmanının gerçekleşeceğini gösteriyordu. Bu söylentiler gerçekleşmedi ancak yeni bir rapor bu konuyu yeniden ortaya çıkardı. Hits Double Daily tarafından yayınlanan raporda Apple, Airpods 3’ü önümüzdeki hafta piyasaya sürecek. Şirketin tam kablosuz yeni kulaklığının yanı sıra Apple Music HiFi adlı yeni özelliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu özellik, adından da anlaşılacağı üzere Spotify Music HiFi ile rekabet edecek.
İlginizi çekebilir: WhatsApp, 15 Mayıs’a kadar yeni kuralları onaylamayanları kısıtlayacak!
Apple AirPods 3, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
HDD tarafından paylaşılan raporda, Apple AirPods 3’ün ne zaman piyasaya çıkacağı net bir şekilde belirtilmiyor. Ancak cihazın önümüzdeki haftalarda yakın bir tarihte çıkacağını biliyoruz. Bunun haricinde rapor, yeni nesil kulaklıkların Airpods Pro tasarımına ufak değişiklikler ile benzeyeceğini söylüyor. Sızdırılan bazı görüntüler, yeni nesil modellerin mevcut AirPods’lara kıyasla daha küçük bir gövdeye sahip olacağını gösteriyor. Apple AirPods 3, her ne kadar serinin üçüncü ve en son modeli olacak olsa da aktif gürültü engelleme gibi yenilikçi teknolojiler, Pro serisine özel kalacak ve bu cihazda bulunmayacak.
Yeni tam kablosuz kulaklıklar, sensörlerin hizalanmasıyla birlikte düz kenarlar ile gelecek. Önceki söylentiler, kulp tipi yarı kulak içi bir tasarım ile geleceğini söylüyordu. Ancak sızdırılan yeni görüntüler, bunun doğru olmadığını gösterdi. Cihazın şarj kutusu, AirPods Pro’nunkine oldukça benzeyecek. Bununla birlikte kutunun boyutu daha küçük olacak ve şarj göstergesi de ön tarafta yerini alacak.
Apple Music HiFi, rapora göre müzik akışı platformlarındaki High-Fidelity özelliğinin yükselişine doğrudan katkı sağlayacak. Yeni özellik, üstün ses netliği ve derinliği sunmayı hedefliyor. Şu anda Spotify, Tidal ve Amazon Music, özel HiFi desteğini abone kullanıcıları için sunmakta. Apple, günümüzde kendi hizmetlerine yoğun bir şekilde odaklandığı için bu teknolojiden de geri kalmayacağını tahmin ediyoruz. Daha önce 9toMac, iOS 14.6 Beta sürümünde yeni bir HiFi özelliği bulunacağını keşfetmişti. 9toMac’e göre yeni sistem, “Dolby Atmos“, “Dolby Audio” ve “Lossless” için de yeni referanslar ortaya çıkartıyor. Apple Music, hiçbir zaman Dolby Atmos veya Dolby Audio özelliklerini kullanıcılar sunmamıştı. Bu nedenle, ortaya çıkan rapor ile birlikte önümüzdeki günlerde bu özelliklerden de söz edebiliriz.
Apple, yeni ses özelliğini şu anki mevcut müzik planı ile aynı fiyattan satışa çıkaracak. Bu da 9.99$ fiyat etiketine denk geliyor. Bu raporların kesin bilgiler olmadığını ve önümüzdeki hafta her iki söylentinin de gerçek olup olmayacağını daha net bir şekilde göreceğimizi söyleyebiliriz.
AirPods 2 teknik özellikleri
Sensörler:
- Hüzmeleme özellikli çift mikrofon
- Çift optik sensör
- Hareketi algılayan ivmeölçer
- Konuşmayı algılayan ivmeölçer
Çip: H1 kulaklık çipi
Ağırlık: Her bir kulaklık 4 gram, kutusu 40 gram
Batarya:
- Tek şarjla 5 saate kadar dinleme süresi
- Tek şarjla 3 saate kadar konuşma süresi
- 24 saatten fazla dinleme süresi
- 18 saate kadar konuşma süresi
Şarj kutusunda 15 dakika şarjla 3 saate kadar dinleme süresi veya 2 saate kadar konuşma süresi
Bağlantı: Bluetooth 5.0
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Apple
TSMC, Apple M2 işlemcinin üretimine başladı
Geçtiğimiz yıl resmi olarak duyurulan Apple M1 işlemcisi, yüksek performansıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Güçlü işlemcinin halefi niteliğindeki Apple M2 ise son iddialara göre TSMC bantlarından çıkmaya başladı!
İlginizi çekebilir: Netflix yeni filmleri ile bu yaza damga vuracak! İşte 2021 yaz takvimi!
İddia: Apple M2, seri üretim bantlarından çıkmaya başladı!
Nikkei Asia’nın raporuna göre, Apple Silicon ailesinin yeni nesil işlemcisi geçtiğimiz günlerde seri üretime girdi. Apple M2 olarak adlandırılan işlemciyi ilk versiyonda olduğu gibi TSMC üretiyor. İlk parti üretimin yaklaşık 3 ay içinde tamamlanması planlanırken, sevkiyatların ise Temmuz ayı içerisinde başlayacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla Apple M2’yi muhtemelen ilk olarak bir sonraki MacBook serisinde göreceğiz.
Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru duyurulan Apple M1, MacBook serisine büyük bir performans artışı getirmişti. Vaat edilen Intel’in x86 mimarisinden ARM mimariye geçiş ise bu süre zarfında büyük oranda gerçekleşti. Bu nedenle bir sonraki adım olan M2 yonga setinde radikal donanımsal değişiklikler beklenmiyor. Ayrıca Apple M2 modelinin daha çok yüksek çekirdek optimizasyonu ile öne çıkacağı tahmin ediliyor.
Apple M1’in özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, güçlü işlemci TSMC’nin 5 nm üretim tekniğini tercih ediyor. 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU biriminden güç alan işlemci, yüksek işlem gücünü ise 16 çekirdekli nöral birim desteğiyle güçlendiriyor. Son olarak Apple M1’in Intel yongalı seleflerine kıyasla 3.5 kat yüksek sistem performansına sahip olduğunu belirtelim.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
Apple AirTag ile kişileri takip etmek mümkün olmayacak!
Apple, dün gerçekleştirdiği Spring Loaded etkinliğinde eşya izleme cihazı olan yeni AirTag’lerini duyurdu. Bunun ardından, Apple’ın dünya çapındaki iPhone ürün pazarlama başkan yardımcısı Kaiann Drance ve Apple’ın kıdemli müdürü olan Ron Huang, Fast Company ile yeni AirTag izleyicilerinin tasarımı ve gizliliği hakkında bir sohbet gerçekleştirdi.
İlginizi çekebilir: Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 mini’nin mor rengini tanıttı!
AirTag ne kadar güvenli?
AirTag’in tasarımından bahseden Drance, Apple’ın “sektörde daha önce hiç kimsenin yapmadığı” bir şey yaratmak istediğini göz önünde bulundurarak, takip cihazı için basit ama benzersiz bir tasarım yaratmak istediğini söyledi. AirTag için en büyük satış noktalarından birinin kullanıcı gizliliği olduğunu söyleyerek, Apple AirTag’in şifreli ağlar kullandığını ve Apple veya diğer üçüncü tarafların konumlarını okuyamadığını vurguladı.
Huang, birisi kayıp AirTag’inizi bulsa bile onu kendi iPhone’u ile eşleştiremeyeceğini ve kullanmaya devam edemeyeceğini söylüyor. Görüşme sırasında her iki yönetici de AirTag’ın Apple’ın neredeyse bir milyar Apple cihazını barındıran “Bul” ağını kullandığını, tüm bilgileri güvende ve gizli tuttuğunu vurguladı.
Huang, tüm bu sürecin uçtan uca şifrelendiğini, böylece AirTag’in sahibi dışında hiç kimsenin (AirTag’in konumunu alan kitle kaynaklı cihazların sahipleri ve hatta Apple’ın kendisi bile) AirTag’in mevcut veya geçmiş konumuna erişemediğini belirtti. Huang, AirTag’deki Bluetooth dalgası yayan tanımlayıcıların yalnızca rastgele değil, “gün içinde döngü halinde yayınlandığını ve asla yeniden kullanılmadığını, böylece AirTag ile bir yerden bir yere seyahat ederken kimliğinizin yeniden belirlenemeyeceğini” söyledi.
AirTag, birini takip etmek için kullanılabilir mi?
Drance ve Huang, neredeyse bir milyar Apple cihazının “AirTag’leri” takip etmeye yardımcı olan kitle kaynaklı bir izleme ağı görevi görmesine rağmen, AirTag sahibinin AirTag’in konumunun hangi cihazlara ping attığını veya bu cihazlara kimin sahip olduğunu asla göremediğini belirtiyor.
Mart ayının başlarında Apple, yayınladığı iOS 14.5 beta sürümünün “Bul” uygulamasında, iPhone veya AirTag gibi bilinmeyen bir izleme cihazının onları izlemek için kullanıldığını tespit ettiğinde kullanıcıları bilgilendirecek yeni bir güvenlik özelliğini tanıtmıştı. Özelliğin amacı, birinin kendine ait bir AirTag’i bir başkasının sırt çantasına koyabileceği ve onu takip etmek için kullanabileceği durumları önlemekti.
Böyle bir durumda, kullanıcılar “AirTag Sizinle Hareket Ederken Bulundu” şeklinde bir bildirim alacak ve ardından fiziksel olarak devre dışı bırakma olanağına sahip olacaklar. Bu güvenlik özelliği hakkında konuşan Drance, kullanıcıların güvenliklerinin risk altında olduğunu hissettiklerinde yerel kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini söyledi.
Drance, “Takip edilme riskiniz olduğu konusunda endişeleriniz varsa, kolluk kuvvetleriyle iletişime geçebilirsiniz” diyor.
AirTag’inizi ilk kurduğunuzda cihaz, adınız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz ve bunun gibi bazı ek bilgilerle birlikte bir Apple Kimliği ile eşleştirilir. Apple, gerekli durumlarda istenmesi halinde uygun izinler ve belirli bir süreçle birlikte emniyet teşkilatına bu bilgileri sağlayabilir.
AirTag, evcil hayvanları veya çocukları takip için kullanılabilir mi?
Apple, öğeleri takip etmenin akıllı ve yetenekli bir yolu olarak AirTag’i şimdiden pazarlamaya başladı. Bununla birlikte, AirTag’in çocukları ve evcil hayvanları izlemek için kullanılıp kullanılamayacağı konusunda da sorular ortaya çıktı. Apple’ın iPhone ürün pazarlama başkan yardımcısına bu soru yönetildiğinde, şirketin AirTag’i çocukları değil öğeleri izlemek için tasarladığını söylüyor. Yönetici, ebeveynlerin çocuklarının yerini bulmak için Aile Kurulumuyla birlikte bir Apple Watch kullanmasını öneriyor. Evcil hayvanların izlenmesi konusunda ise Drance, izlenmek istenen evcil hayvanın menzil içinde olması gerektiğini belirtti.
Drance’e küçük çocukları veya evcil hayvanları takip etmek için AirTags kullanmak isteyen ebeveynlerin ne yapması gerektiği sorulduğunda şirketin AirTag’i, insanları veya evcil hayvanları değil öğeleri izlemek için tasarladığını vurguladı. Ebeveynler küçük çocuklarını güvenli bir şekilde takip etmek isterse, Aile Kurulumu özelliğine sahip bir Apple Watch’un daha iyi bir seçim olabileceğini söyledi.
Bir evcil hayvana AirTag bağlama konusuna gelince, Drance, “İnsanlar bunu yaparsa, hareket eden evcil hayvanlarının Bul ağındaki bir cihazın menziline girmesini sağlamalı, böylece konumu izleyebilirler” diyor.
Her iki yönetici de YouTuber Rene Ritchie ile AirTag hakkında uzun uzun konuştu ve görüşlerini paylaştı. AirTag, 23 Nisan Cuma günü 399TL‘ye veya dörtlü paket olarak 999TL‘ye ön siparişe açılacak. 30 Nisan’da da gönderimler başlayacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 2 gün önce
-
Yazan: techwarn, 2 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 2 hafta önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 2 hafta önce
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: kadirosmanselim, 2 hafta önce
Google Kamera Nasıl Kurulur? | Mi Kamera vs GCam
Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip tanıtım öncesi ortaya çıktı!
Xioami Mi 11 ve Mi 11 Lite modelleri satışa çıkıyor!
IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirdi!
HUAWEI’den Anneler Günü hediye alternatifleri
Google Kamera Nasıl Kurulur? | Mi Kamera vs GCam
Samsung Galaxy A52 mi yoksa Xiaomi Mi 11 Lite mı daha iyi fotoğraf çekiyor?
SAMSUNG GALAXY A52 İNCELEME | Merak edilen telefon!
POCO M3 İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #5
Xiaomi’nin en güzeli! | Xiaomi Mi 11 Lite İncelemesi
Google Kamera Nasıl Kurulur? | Mi Kamera vs GCam
Samsung Galaxy A52 mi yoksa Xiaomi Mi 11 Lite mı daha iyi fotoğraf çekiyor?
SAMSUNG GALAXY A52 İNCELEME | Merak edilen telefon!
POCO M3 İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #5
Xiaomi’nin en güzeli! | Xiaomi Mi 11 Lite İncelemesi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.