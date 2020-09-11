Apple çok sayıda katlanabilir ekran siparişi verdi!

Apple da katlanabilir ekran furyasına katılacak gibi gözüküyor. Ice Universe, Weibo hesabından yaptığı paylaşımda, Apple‘ın Samsung‘dan çok sayıda katlanabilir ekran örneği sipariş ettiğini duyurdu.

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Apple ilk katlanabilir telefonunu ne zaman piyasaya sunacak?

Samsung geçtiğimiz yıl birçok markaya katlanabilir ekran numuneleri göndermişti. Yeni sızıntıya bakacak olursak, Apple‘ın bu ekranların performansını pozitif yönde değerlendirdiğini söyleyebiliriz.



Samsung, iPhone‘lar için OLED ekran temin eden, Apple‘ın önemli bir tedarikçisiydi. Ekran paneli konusundaki başarısını katlanabilir ekranlarda da sürdürmek isteyen Samsung, katlanabilir ekran üretimini yılda 10 milyon adede yükselterek, bu sektörü de domine etmek istiyor.

Apple‘ın bir süredir katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı, söz konusu teknoloji ile ilgili birçok patent başvurusunda bulunduğu biliniyor. Samsung‘a ek olarak, LG‘nin de Apple‘a katlanabilir ekran tedarik etmesi oldukça muhtemel.

Tüm bunlar, Apple‘ın önümüzdeki yıl katlanabilir bir ekrana sahip iPhone sunma ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu kanıtlar nitelikte.