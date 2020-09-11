Akıllı Telefon
Apple çok sayıda katlanabilir ekran siparişi verdi!
Apple da katlanabilir ekran furyasına katılacak gibi gözüküyor. Ice Universe, Weibo hesabından yaptığı paylaşımda, Apple‘ın Samsung‘dan çok sayıda katlanabilir ekran örneği sipariş ettiğini duyurdu.
İlginizi çekebilir: iPhone da su püskürtme teknolojisine sahip olabilir
Apple ilk katlanabilir telefonunu ne zaman piyasaya sunacak?
Samsung geçtiğimiz yıl birçok markaya katlanabilir ekran numuneleri göndermişti. Yeni sızıntıya bakacak olursak, Apple‘ın bu ekranların performansını pozitif yönde değerlendirdiğini söyleyebiliriz.
Samsung, iPhone‘lar için OLED ekran temin eden, Apple‘ın önemli bir tedarikçisiydi. Ekran paneli konusundaki başarısını katlanabilir ekranlarda da sürdürmek isteyen Samsung, katlanabilir ekran üretimini yılda 10 milyon adede yükselterek, bu sektörü de domine etmek istiyor.
Apple‘ın bir süredir katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı, söz konusu teknoloji ile ilgili birçok patent başvurusunda bulunduğu biliniyor. Samsung‘a ek olarak, LG‘nin de Apple‘a katlanabilir ekran tedarik etmesi oldukça muhtemel.
Tüm bunlar, Apple‘ın önümüzdeki yıl katlanabilir bir ekrana sahip iPhone sunma ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu kanıtlar nitelikte.
Akıllı Telefon
Google Phone uygulaması Pixel dışındaki cihazlara da geliyor
Google geçtiğimiz yıl spam mesajları engelleyen “Verified SMS” (Doğrulanmış SMS) özelliğine sahip Google Phone uygulamasını tanıtmıştı. Uygulama bu yıl spam aramaları engelleyen “Verified Calls” (Doğrulanmış Çağrılar) özelliğine de sahip oldu.
İlginizi çekebilir: Google Pixel 5 Avrupa fiyatları ve renk seçenekleri sızdırıldı
Google Phone uygulaması bizlere neler sunuyor?
Birçoğumuz spam çağrıları yanıtsız bırakıyor. Google bu durumun iyi niyetli işletmeleri olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor. Doğrulanmış Çağrılar özelliği sayesinde, kullanıcılar gelen çağrıların yanında çeşitli ikonlarla karşılacaklar: İşletme adı, işletme logosu gibi. Aynı zamanda bir “Call Reason” (Arama Nedeni) bölümü olacak ve işletme bu kısımda arama sebebini belirtecek.
Örneğin, bir banka, hesabında anormal işlemler yapıldığını düşündüğü bir müşterisini ararken, arama sebebi olarak “Hileli işlem” şeklinde açıklama yaparak arayabilecek. Google‘a göre müşterilerin çağrılara cevap verme oranı da bu şekilde artmış olacak.
Tüm bunlar, sizi arayan işletmenin Google tarafından doğrulandığını ve herhangi bir spam içermediğini gösteriyor.
Doğrulanmış Çağrılar özelliğine sahip Google Phone uygulaması ilk olarak ABD, Meksika, Brezilya, İspanya ve Hindistan‘da kullanıma sunulacak.
Google söz konusu uygulamayı Pixel dışındaki cihazlarda da Google Play üzerinden kullanıma sunacak. Google Phone uygulaması halihazırda Android One ve Android Go kullanan cihazlara ön yüklü olarak geliyordu. Fakat bu uygulamanın kullanılabilmesi için en az Android 9‘lu bir cihaza sahip olma şartı aranıyor olabilir.
Akıllı Telefon
iPhone da su püskürtme teknolojisine sahip olabilir
Apple Watch 2 tamamen su geçirmez olan ilk modeldi. Apple dahili bileşenleri korumak adına, “water-ejection” (su püskürtme) teknolojisini Apple Watch 2 modelinde kullanıma sunmuştu. Apple tarafından tescil edilen yeni bir patente göre, bu özelliği iPhone tarafında da görmemiz oldukça muhtemel.
İlginizi çekebilir: Apple iPhone 12 Pro Max canlı olarak görüntülendi
Water-ejection sistemi nasıl çalışıyor?
“Water-ejection” sistemi, hoparlörü kullanarak oluşturulan titreşimi yayarak, suyun dışarı püskürtülmesi temeline dayanıyor. Bu özellik, yüzerken veya duş alırken önemli bir kullanım kolaylığı sağlıyor.
iPhone modelleri için oluşturulan bu patentin geçmişi 2019 yılına dayanıyor olsa da, ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından bugün yayınlandı.
Paylaşılan görsellerde, iPhone modellerinin de Apple Watch 2 ve sonraki modellerdekine benzer bir su püskürtme özelliğine sahip olacağı anlaşılıyor. Hoparlör ve hidrofobik kaplamalı bir sensör modülünü kullanan sistem, iPhone modellerinin suya dayanıklığını bir üst seviyeye çıkaracağını söyleyebiliriz. Sıvı teması sonucu oluşacak olan olası bir hoparlör arızası da bu çözüm sayesinde ortadan kalkmış olacak.
Patent açıklamalarına bakacak olursak; bu sistemin tuzlu su, gazlar ve başka birçok sıvının da püskürtülmesine olanak sağlayacağını söyleyebiliriz. Sistem, tuzlu suyun oluşturduğu kristal yapının hoparlör ızgarasından çıkartılmasında da oldukça etkin çalışıyor. Ancak bu özelliğin bu yıl kullanıcılara sunulacak olan iPhone 12 modellerinde olup-olmayacağını kestirmek oldukça güç. Apple her yıl yüzlerce patent başvurusunda bulunmasına karşın; bunların birçoğunu gerçek bir üründe göremiyoruz.
Akıllı Telefon
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA İNCELEMESİ | Gerçekten “ULTRA” mı?
Samsung Galaxy Note 20 Ultra incelemesi ile karşınızdayız. Samsung’un en güncel ve en güçlü modeli olan Note 20 Ultra’nın tüm detayları bu videomuzda!
İlginizi çekebilir; GALAXY NOTE 20 ULTRA FOTOĞRAF VE VİDEO PERFORMANSI!
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA İNCELEMESİ | Gerçekten “ULTRA” mı?
Galaxy Note 20 Ultra, 6,9 inç Dinamik Amoled 2x ekranı ile geliyor. Ekranda S20 ailesinde gördüğümüz gibi FHD’de 120 Hz, QHD’de 60 Hz tazleme hızı bulunuyor. Exynos 990’dan gücünü alan cihazın Türkiye’de satılacak versiyonunda ise 8 GB bellek ve 256 GB depolama yer alıyor. MicroSD kart ile artırılabilir hafızası aynı zamanda çift sim desteği ve e-sim desteği de sağlıyor.
Cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyiler…