Teknoloji ve akıllı cihazlar her geçen gün gelişiyor. Ancak, iyilik için tasarlanmış teknolojiyle beraber gölgeli bir tarafın da büyüdüğünü görmekteyiz. Son raporlar, özellikle “Gerilla” olarak bilinen bir tehdidin Android cihazların güvenliğini bir kez daha sorgulamamıza neden oldu. Android cihazların güvenliği uzun süredir tartışma konusu olmuştur. Google, sistem güvenliği açıklarına karşı önlemler almak konusunda adımlar atmış olsa da, Google Play Store’daki kötü amaçlı üçüncü taraf uygulamaları konusunda etkili bir şekilde mücadele edilemedi.

Bu durum, Android cihazların güvenliğini “şüpheli” olarak değerlendirmemize yol açmıştır. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir rapor, bu endişeleri daha da artırdı. Rapora göre, birçok Android cihazın kullanıcılara önceden yüklenmiş kötü amaçlı yazılımlarla birlikte gönderildiği iddia edildi ve bu da Android kullanıcılarının telefonlarına şüpheyle yaklaşmasına neden oldu.

İlk rapor, siber güvenlik firması Trend Micro tarafından yayınlandı. Şirket, yaptığı araştırmada 50 farklı Android cihaz modelini inceledi. Elde edilen bulgular oldukça endişe vericiydi. Rapora göre, 8,9 milyon Android cihazın kötü amaçlı yazılımlarla enfekte olduğu tespit edildi ve zararlı yazılımın kimliği de belirlendi.

Sophos adlı başka bir siber güvenlik firması da aynı uygulamayı “Gerilla” olarak tanımladı. Sophos, Gerilla uygulamasını takip etti ve ortaya çıkan bulgular da aynı derecede endişe vericiydi. Gerilla’nın Google Play Store’da bulunan 15 farklı uygulamanın altında gizlendiği belirlendi.

Gerilla’nın temel işlevi oldukça basittir. Uygulama, “güncelleme bildirimi” kılığında telefonunuza bir arka kapı açar. Bu arka kapı, istenmeyen kötü amaçlı yazılımların telefonunuza indirilmesini ve güncelleme gibi sunulmasını sağlar. İndirilen kötü amaçlı yazılım daha sonra telefonunuzun pil ömrü, performansı veya görünen reklamlar gibi alanlarını etkileyebilir.

Gerilla içeren telefonlar genellikle düşük pil ömrü ve performans sergiliyor. Kullanıcılara sunulan reklamlar genellikle ilgisizdir ve müstehcen içerik içerebilir. Virüs bulaşmış telefonların en yaygın olduğu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Endonezya, Tayland ve Rusya bulunuyor. Türkiye’deki durum hakkında henüz bir bilgi yok. Hangi markaların veya uygulamaların bu kötü amaçlı uygulamaları barındırdığı, hiçbir güvenlik şirketi tarafından belirlenmedi. Tek bilinen gerçek, bu zararlı uygulamaların genellikle orta ve alt sınıf cihazlarda ortaya çıkmas.