Google Play Store, Fırsatları Göstermek için Yeni Bir “Teklifler” Sekmesi Kazandı!

Google, kullanıcıların uygulama ve oyunlarda cazip fırsatlar bulmasını kolaylaştırmak için Android telefonlarda Play Store‘da yeni bir “Teklifler” sekmesini kullanıma sunmaya başladı. Geçen yıl test edilen yeni bölüm, Play Store uygulamasının alt gezinme çubuğunda yer alacak ve çeşitli uygulama içi satın alımlarda sınırlı süreli fırsatlar ve indirimler sunacak.

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Google Play Store’da artık Yeni “Teklifler” Bölümü var

Google, resmi bir blog gönderisi aracılığıyla, kullanıcıların yeni uygulama ve oyun özelliklerini keşfetmelerine yardımcı olurken aynı zamanda “moolah”larından biraz tasarruf etmelerine yardımcı olacak yeni bölümün kullanıma sunulduğunu duyurdu. Kullanıcılar, seyahat, alışveriş, medya ve eğlence, fitness ve daha fazlası dahil olmak üzere kategorilerdeki uygulamalar ve oyunlarla ilgili çeşitli fırsatları keşfedebilecekler.

Yeni Teklifler sekmesi, kullanıcıların beğenebileceği oyunlar ve uygulamalarla ilgili sınırlı süreli fırsatlar ve teklifler için özel bölümler sağlayacaktır. Bu fırsatlar, kullanıcıların her hafta yeni uygulamalar ve oyunlar keşfetmelerini sağlamak için düzenli olarak güncellenecektir.

Teklifler sekmesinde kullanılabilecek anlaşma türlerinden bazıları, oyunlar ve jetonlar, sihirli küreler ve daha fazlası gibi oyun içi öğelerdeki satışları içerecek. Ayrıca ödüller, paket teklifler, filmlerde indirimler ve platformda kiralanabilen veya satın alınabilen kitapları da içerecek. Ayrıca, 30 günlük ücretsiz deneme veya diğer uzatılmış ücretsiz deneme fırsatları sunan uygulama ve oyunları listeleyen bir “Yeni bir şeyler deneyin” bölümü olacak.

Google Play Store‘daki yeni Teklifler sekmesi, ABD, Hindistan ve Endonezya’daki kullanıcılara sunulmaya başlandı ve bu yıl içinde yakında diğer bölgelere de genişletilecek.

Bu yeni bölüm kesinlikle bir fark yaratıyor ve biraz para biriktirmenize ve aksi halde kaçınabileceğiniz uygulamalara erişmenize büyük zaman yardımcı olacak. Siz de bu özelliği beğendiniz mi? Aşağıdaki yorumlarda bu konudaki düşüncelerinizi bize bildirin.