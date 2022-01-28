WhatsApp Yakında Android’de Medya Göndermeyi Çok Kolaylaştıracak

2022’ye girdiğimizden beri, WhatsApp ara sıra gelecek özellikleriyle manşetlere çıkıyor. Harika bir yeni Topluluklar özelliğinden mesaj tepkilerine kadar, mesajlaşma devinin sahne arkasında gösterdiği birçok şey var. Listeye katılmak için en son özellik testi, yakında Android kullanıcıları için kullanıma sunulabilecek yeniden tasarlanmış bir medya seçicidir.

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Yeni WhatsApp Medya Seçici Çok Yakında

WABetaInfo tarafından hazırlanan yeni bir rapor, WhatsApp‘ın yeni bir medya seçici içeren yeni bir Android beta güncellemesi olan 2.22.4.4 sürümünü kullanıma sunmaya başladığını ortaya koyuyor. Bunun, medyayı kolayca seçmenize ve başkalarına göndermenize yardımcı olması gerekiyor.

Tipster tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, artık kişilerinize gönderilecek fotoğrafları ve videoları seçerken iki bölüm (Son Kullanılanlar ve Galeri) göreceksiniz. Bununla, tüm galeriyi gezme zahmetine girmeden, göndermek istediğiniz fotoğrafları veya videoları kolayca arayabileceksiniz. Şu anda, WhatsApp, siz onları birine göndermeye çalışırken mevcut tüm fotoğrafları ve videoları gösterir.

Yeni medya seçici ayrıca birden fazla video ve resim seçme seçeneğine de sahip olacak. Bununla birlikte, dikkate değer bir şey, bu yeni medya seçiciyi yalnızca WhatsApp‘ın uygulama içi kamerası aracılığıyla tıklanan medyayı seçerken bulabilecek olmanızdır. Bu özelliği, sohbette kararlı biçiminde medya gönderirken görülecek.

Özelliğin hala geliştirilme aşamasında olduğu ve genel halk için ne zaman yayınlanacağına dair bir haber olmadığı söyleniyor. iOS kullanıcılarına da ulaşmasını bekleniyor ancak şu anda bu bilgi de mevcut değil.

Ayrıca WhatsApp, Android‘de beta sürümünde grup yöneticilerinin gruptaki herhangi bir kişiden gelen mesajları silmesine izin verecek başka bir özelliği test ediyor. Bu özellik, bir mesaj silindiğinde, genel olarak bir mesaj silindiğinde nasıl göründüğüne çok benzer şekilde, bir mesaj silindiğinde “Bu bir yönetici tarafından silindi” mesajını gösterecektir.

WhatsApp’ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlarda bildirin.