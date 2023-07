Android 14 resmi sürüm yaklaştıkça performansı ve işlevselliği geliştirmeye odaklanıyor. Bugün yayınlanan Android 14 Beta 4 güncellemesi, geliştiricilerin uygulamaları gözden geçirmesi ve uygulamalarına entegre etmesi için kolaylaştırılmış API’ler ve uygulamaya özel davranışlar içeriyor. Geliştiriciler artık uygulamalarını resmi API düzeyinde Android 14 çalıştıran cihazlar için Google Play’de yayınlayabilirler. Geliştiricilerin uyumluluğu sağlamak için uygulamalarını Android 14 Beta 4 çalıştıran cihazlarda test etmeleri önerilir.

İlginizi Çekebilir: Google Pixel 8 Biraz Pahalı Olabilir!

Yeni özellikleri ve API’leri keşfedebilir, sorunları bildirebilir ve Android 14’teki varsayılan davranış değişikliklerinin etkisini değerlendirebilirler. Ek olarak, geliştiriciler uygulamalarını Android 14’e özgü katılım davranışı değişiklikleriyle test edebilirler. Android Studio Hedgehog’da bulunan Android SDK Yükseltme Asistanı ile targetSdkVersion’ı yükseltmek işlemi basitleştirir.

Güncelleme Pixel Tablet, Pixel Fold ile Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5G, Pixel 6 (6, 6 Pro ve 6a) ve Pixel 7 serisi (7, 7 Pro ve 7a) ile uyumlu. Ekim ayında Pixel 8 ile birlikte serbest bırakılacak olan bu güncelleme bakalım ilk olarak hani telefonlara resmi olarak gelecek?

Houston, we have a liftoff 🚀! The new Easter egg is here in Android 14 Beta 4, and it’ll delight any space sim enthusiasts out there. I don’t know what the heck I’m doing, but here’s a first look at the new Easter egg! I bet @dsandler had a LOT of fun with this one. pic.twitter.com/nhfravAG8S

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 11, 2023