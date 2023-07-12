Android 14 resmi sürüm yaklaştıkça performansı ve işlevselliği geliştirmeye odaklanıyor. Bugün yayınlanan Android 14 Beta 4 güncellemesi, geliştiricilerin uygulamaları gözden geçirmesi ve uygulamalarına entegre etmesi için kolaylaştırılmış API’ler ve uygulamaya özel davranışlar içeriyor. Geliştiriciler artık uygulamalarını resmi API düzeyinde Android 14 çalıştıran cihazlar için Google Play’de yayınlayabilirler. Geliştiricilerin uyumluluğu sağlamak için uygulamalarını Android 14 Beta 4 çalıştıran cihazlarda test etmeleri önerilir.

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Yeni özellikleri ve API’leri keşfedebilir, sorunları bildirebilir ve Android 14’teki varsayılan davranış değişikliklerinin etkisini değerlendirebilirler. Ek olarak, geliştiriciler uygulamalarını Android 14’e özgü katılım davranışı değişiklikleriyle test edebilirler. Android Studio Hedgehog’da bulunan Android SDK Yükseltme Asistanı ile targetSdkVersion’ı yükseltmek işlemi basitleştirir.

Güncelleme Pixel Tablet, Pixel Fold ile Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5G, Pixel 6 (6, 6 Pro ve 6a) ve Pixel 7 serisi (7, 7 Pro ve 7a) ile uyumlu. Ekim ayında Pixel 8 ile birlikte serbest bırakılacak olan bu güncelleme bakalım ilk olarak hani telefonlara resmi olarak gelecek?

Houston, we have a liftoff 🚀! The new Easter egg is here in Android 14 Beta 4, and it’ll delight any space sim enthusiasts out there. I don’t know what the heck I’m doing, but here’s a first look at the new Easter egg! I bet @dsandler had a LOT of fun with this one. pic.twitter.com/nhfravAG8S — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 11, 2023

İçindekiler Android 14 Beta 4 ile gelen yenilikler

Android 14 Beta 4 ile gelen yenilikler

Yeni Paskalya yumurtası: Android 14 Beta 4, Apollo 14 görev yamasına saygı duruşunda bulunan logosu ve droid heykeliyle uzay simülasyonu meraklılarından ilham alan bir Paskalya yumurtası sunuyor. SystemUI uygulama simgesi: Ana ekrandan gizli kalmasına rağmen, SystemUI uygulamasının artık yeni bir uyarlanabilir simgesi var. Sessiz/sessiz mod simgesi: “Sessiz” veya “sessiz” mod için durum çubuğu simgesi yeniden tasarlandı. Konuşma ayarlarının taşınması: Konuşma ayarları, Ayarlar > Sistem > Klavye’den Ayarlar > Sistem > Diller’e taşınmıştır. Otomatik onayla kilit açma özelliği: Android 14 Beta 4, doğru PIN girildiğinde cihazın kilidini otomatik olarak açan, uzun zamandır beklenen “kilidi otomatik onayla” özelliğini sunar. Bu özelliği etkinleştirmek için 6 veya daha fazla basamaklı bir PIN gereklidir. Üretim yılı ekranı: Ayarlar > Telefon hakkında > Model altında, kullanıcılar artık seri numarasına göre cihazlarının “üretim yılını” görüntüleyebilir. Ayrı ses kaydırıcıları: Android 14’teki “zil sesi” ve “bildirim sesi” kaydırıcıları artık ayrıdır ve birleştirilemez. Kilit ekranı saati eklentisi APK’ları: Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 5a 5G, Pixel Tablet ve Pixel Fold gibi cihazlar için fabrika görüntüleri, Pixel Tablet’te varsayılan olarak etkin olmasalar da kilit ekranı saati eklentisi APK’ları içerir. Pixel Tablet’e önceden yüklenmiş Google Keep: Pixel Tablet için Android 14 Beta 4, Notes rolü gereksinimlerini karşılamasa da Google Keep’in önceden yüklenmiş bir sürümünü içerir. Yeni varsayılan profil resmi seçenekleri: Android 14 Beta 4, ek varsayılan profil resmi seçenekleri sunar.