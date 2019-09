Google Play Pass servisi kullanıma sunuldu

Google’ın Apple Arcade ve Xbox Game Pass’e rakip olacak oyun abonelik servisi Play Pass, beta sürecinin ardından Amerika’da kullanıma sunuldu. Google Play Pass ile ilgili detaylar ve fiyatlandırma bilgisi haberimizde!

Google Play Pass resmen aboneliğe açıldı: 5 dolara 350 oyun!

Google, geçtiğimiz haftalarda ana detayları paylaşılan Play Pass servisini ilk etapta Amerika’da kullanıma sundu. Abonelik sistemiyle çalışan Google Play Pass, belirli bir ücret karşılığında pek çok ücretli uygulamaya sınırsız ve reklamsız erişim imkanı sunuyor. Servisin sunduğu avantajlardan bir diğeri de oyun içi satın alma tekliflerinden arındırılmış olması. Bu sayede mobil oyunculara tamamen net bir oyun deneyimi vaat ediliyor.

Play Pass’in oyun kütüphanesi ise rakiplerine kıyasla çok daha kapsamlı gözüküyor. İlk etapta Stardew Valley, Terraria, Star Wars: Knights of the Old Republic, Facetune ve AccuWeather gibi 350’den fazla oyun ve uygulama kullanıcılara sunuluyor. Bağımsız geliştiriciler ve oyun stüdyoları ile temas halinde olan Google, bu sayının kısa süre içerisinde artacağını belirtiyor. Geçtiğimiz hafta duyurulan ve benzer çalışma mantığına sahip olan Apple Arcade ise ilk etapta yalnızca 14 oyun ile çıkmıştı.

Bir süredir beta olarak test edilen servisin satışa açılması ile fiyatlandırma durumu da netlik kazandı. İlk 10 gün deneme süresi verilen Play Pass, tanıtım süresince 1.99 dolar aylık fiyata sahip olacak. Servisin normal fiyatı ise 4.99 dolar olarak açıklandı. Uygulamanın aile kütüphanesi seçeneğinde ise Play Pass kütüphanesini aynı anda 6 kişi kullanabiliyor.

Yıl sonuna kadar Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulacak olan Play Pass için uygulama marketinde de bir güncelleme yapıldı. Play Store içerisinde ayrı bir sekmeye alınan Play Pass özelliği, doğrudan uygulama marketi içerisinden yönetilebiliyor.