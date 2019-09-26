Realme 3 Pro inceleme – Yeni F/P şampiyonu o mu?

Realme 3 Pro inceleme videomuzda, ülkemize yeni giriş yapan şirketin modeline yakından bakıyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?

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Realme 3 Pro inceleme

Model ülkemizde iki farklı versiyonla satılıyor. Bunlardan ilki 4 GB RAM + 64 GB depolama sunuyor ve 1727 TL fiyatla karşımıza çıkıyor. Üst modelde ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor ve fiyatı 2.111 TL olarak listeleniyor.

Tasarımına baktığımızda modelin Yıldırım Moru, Nitro Mavisi, Karbon Siyahı renk seçeneklerinin olduğunu görüyoruz. Tamamen plastik kasa kullanan cihazın arka tarafında parmak izi sensörü yer alırken, yüz tanıma teknolojisi de ön kamerayla birlikte kullanılabiliyor. Ön taraftan baktığımızda ise %90.8 ekran kasa oranıyla birlikte damla çentik tasarımının tercih edildiğini görüyoruz. Cihazda microUSB bağlantı noktası olması göze çarpan eksilerden bir tanesi. Ayrıca cihazın hoparlör performansı da pek tatmin edici değil.

6.3 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlükle beraber Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi yer alıyor. Bu ekranda yaklaşık 500 nitlik bir maksimum parlaklık seviyesi bulunuyor.

Gücünü Snapdragon 710 işlemcisinden alan Realme 3 Pro modelinde 4 GB/6 GB RAM ve 64 GB/128 GB depolama olmak üzere farklı seçenekler mevcut. Cihazda çift SIM kart desteğiyle birlikte 256 GB‘a kadar microSD kart desteği de kullanıcılara sunuluyor.

Cihazın kamera özelliklerine değinecek olursak, arka tarafta Sony IMX519 sensörünü kullanan 48 MP’lik F/1.7 diyafram değerine sahip ana kamerayla birlikte 5 MP derinlik algılayıcısı yer alıyor. Ana kamerada OIS olmaması çekimleri etkilese de, telefonun fiyat segmentine oranla sunduğu fotoğraf performansı gerçekten başarılı. Ön tarafta ise 25 MP’lik bir ön kamera yer alıyor.

Son olarak telefonda 4045 mAh batarya kapasitesiyle Vooc 3.0 20W şarj desteği bulunuyor. Bu da cihazı 30 dakikada %50 oranında şarj edebiliyor.