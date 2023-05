Dünyanın en büyük internet şirketlerinden Google, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Google Play Games‘in PC platformuna taşınması için beta testlerini genişletti. 9 Aralık 2021’de yaptığı açıklamada Android oyunlarını Google Play Games uygulaması üzerinden PC’ye getireceğini duyuran Google, ilk olarak Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan’da sınırlı testlere başlamıştı. Daha sonra ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Malezya ve Singapur’da beta sürümüyle hizmet vermeye başladı.

Bugün ise Google, Türkiye dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinin yanı sıra Yeni Zelanda’da da beta programını başlattı. Türkiye’de herkese açılması biraz zaman alacak olan bu hizmet sayesinde kullanıcılar, Windows 10 ya da Windows 11 işletim sistemine sahip PC’lerinde Android oyunlarını yerel olarak oynayabilecek. Asphalt 9, Mobile Legends, Summoners War, State of Survival, Three Kingdoms Tactics, 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom ve Evony: The King’s Return gibi birçok popüler oyunu bünyesinde barındıran ve ilerleyen dönemde daha fazlasını sunmayı planlayan Google Play Games uygulaması, oyunların PC’ye indirilip klavye ve fare ile oynanmasını mümkün kılıyor.

Oyunlara sahip olunan tüm cihazlar arasında senkronizasyon sağlayan bu hizmet aynı zamanda kullanıcılara Play Points adlı oyun puanları da kazandırıyor.

Resmi destek sayfasında PC’de Google Play Games Beta’yı kullanmak için aşağıdaki GPU’ları öneririz açıklaması yapılıyor ve şu ekran kartları listeleniyor:

NVIDIA GeForce GTX 600, 700, 800, 900 veya 10 serisi

NVIDIA Volta serisi

NVIDIA GeForce 16, 20 veya 30 serisi

Intel Iris Xe Graphics

AMD Radeon HD 7790, 7850, 7870, 7950, 7970 veya 7990

AMD Radeon HD 8970 veya 8990

AMD Radeon R9 200 serisi

AMD Radeon R7/R9 300 serisi

AMD Radeon RX 400 serisi

AMD Radeon RX 570, 580 veya 890

AMD Radeon RX Vega serisi

AMD Radeon VII serisi

AMD Radeon RX 5000 veya 6000 serisi