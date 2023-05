Sony, geçtiğimiz gün düzenlediği PlayStation Showcase’de PlayStation 5 ve PlayStation VR 2 için yeni oyunlarını ve yol haritasını duyurdu. Gösteride PlayStation Studios’un yeni oyunlarının yanı sıra üçüncü taraf ve bağımsız oyun geliştiricileri de yer aldı.

Etkinlik sırasında bir dizi PlayStation VR 2 oyunu, Metal Gear Solid 3’ün yeniden yapımı, Bungie’nin yeni oyunu Marathon ve bir dizi bağımsız oyun da dahil olmak üzere pek çok şey duyuruldu. Elbette Insomniac Games’in Spider-Man 2‘si etkinliğin başını çekti ve önceki Spider-Man oyunlarının beklenen devam oyununa daha yakından bakmamızı sağladı. İşte gösteride tanıtılan tüm oyunlar!

Fairgame$

Jade Raymond tarafından yönetilen Haven Studios, ilk oyunu Fairgame$’in Çarşamba günü PlayStation Showcase’de sergilenen ilk oyun olduğunu duyurdu. PlayStation, stüdyoyu geçtiğimiz yılın Mart ayında satın almıştı. Tanıtım fragmanı çok fazla oynanış göstermedi, ancak oyunun verdiği Robin Hood tarzında, zenginden çalma hissine odaklandı.

HELLDIVERS 2

Sırada Arrowhead’in 2015 tarihli nişancı oyununun devamı niteliğindeki Helldivers 2 vardı. Yeni oyun, PlayStation 5 ve Windows PC’ye 2023’te gelecek ve serinin orijinal mizah tarzını koruyacak gibi görünüyor.

Immortals of Aveum

Electronic Arts ve Ascendant Studios tarafından geliştirilen Immortals of Aveum, 20 Temmuz’da PlayStation 5, Xbox Series X ve Windows PC’ye geliyor. Çarşamba günü gösterilen yeni fragman, yaz çıkış tarihi öncesinde hem hikaye hem de oynanış unsurlarına göz atmamızı sağladı.

Ghostrunner 2

505 Games ve One More Level tarafından yayınlanan Ghostrunner 2, PlayStation Showcase’in başlarında duyuruldu. Bu yıl PlayStation 5’te çıkması beklenen oyun, yeni nesil konsollara aksiyon dolu birinci şahıs platform oyunlarını getiriyor.

Phantom Blade 0

S-GAME’den Phantom Blade 0, hızlı tempolu, kılıç tabanlı dövüşlerle dolu bir oyun. Oyundan gelen oynanış videoları ise heyecan verici. Bu oyun için bir çıkış tarihi verilmedi, ancak paylaşılan videolar göz doldurdu.

SWORD OF THE SEA



Sword of the Sea, Abzu ve The Pathless’ın geliştiricisinden geliyor. Kaykay ile yolculuk edilen bu oyun, vakit geçirmek için harika bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

The Talos Principle 2

The Talos Principle 2’nin, 2014 yılında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan The Talos Principle’ın devamı olarak bu yıl çıkması bekleniyor. Seri, gerçekten benzersiz bir oyun atmosferi yaratmak için için felsefe ve bulmacaları kullanmasıyla biliniyor.

NEVA

Gris’in arkasındaki geliştirici Giant Squid, bir kılıç ustası ve boynuzlu beyaz bir kurdun başrolde olduğu güzel bir oyun üzerinde çalışıyor. NEVA’nın fragmanına bakılırsa oyun gerçekten çok duygusal olacak gibi görünüyor. Oyun 2024 yılında PlayStation 5’e geliyor.

FOAMSTARS

Square Enix’in renkli nişancı oyunu Foamstars, Splatoon’dan açıkça esinlenen oynanışıyla devasa bir köpük partisi vaat ediyor.

The Plucky Squire

Devolver Digital tarafından yayınlanan The Plucky Squire, süper sevimli bir hikaye kitabı oyunu. Oyunda bulmacalar ve sevimli karakterler arasında kaybolacaksınız.

TEARDOWN

TEARDOWN, adından da anlaşılacağı gibi tamamen bir şeyleri yıkıp geçmekle ilgili bir oyun. PC’de çoktan çıkmış olan oyun bu yıl PlayStation 5 ve Xbox Series X’e geliyor.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Konami, Metal Gear Solid Δ olarak bilinen Metal Gear Solid 3: Snake Eater yeniden yapımını sulu bir fragmanla duyurdu. Oyun PlayStation 5’e yakın zamanda geliyor ve grafikleriyle göz dolduruyor.

TOWERS OF AGHASBA

Towers of Aghasba güzel, yemyeşil bir dünyayı yeniden yapmaya çalıştığınız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun genel anlamda sakin olsa da, uzay balinaları gibi sürprizler de var.

Final Fantasy 16

Final Fantasy 16’nın son hikaye fragmanı, 22 Haziran’daki çıkış tarihinden önce Çarşamba günü PlayStation Showcase’de görücüye çıktı. En son Final Fantasy oyunu gerçekten de oyunculara bayram ettirecek türden şeyler sunuyor.

Alan Wake 2

Remedy Entertainment’tan Alan Wake 2, 17 Ekim’de PlayStation 5 ve Windows PC’ye geliyor. Bu oyun, 2010 yılında piyasaya sürülen Alan Wake’in merakla beklenen devamı niteliğinde.

Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft, PlayStation Showcase sırasında Assassin’s Creed Mirage’ın 12 Ekim’de çıkacağını duyurdu. Basim’in başrolde olduğu oyun, Basim’in önemli bir rol oynadığı Assassin’s Creed Valhalla’daki olaylardan öncesine bir yolculuk sunuyor.

Revenant Hill

The Glory Society tarafından geliştirilen Revenant Hill de etkinlikte gösterimi yapılan oyunlardan. Gösterilen fragman sadece bir tanıtım olsa da geliştirici, stüdyoların kurucu ortakları tarafından yaratılan Night in the Woods’a benzer bir oynanışa sahip olan oyun hakkında daha fazla bilgiyi PlayStation web sitesindeki bir yazıda paylaştı. Revenant Hill, Twigs adlı bir kediyi ve onu çevreleyen topluluğu konu alıyor.

Dragon’s Dogma 2

Capcom, PlayStation Showcase sırasında Dragon’s Dogma 2’yi gösterdi. Çok sayıda ejderhanın bulunduğu oyun fantastik dünyaya bir yolculuk vadediyor.

Resident Evil 4

Resident Evil 4 PlayStation VR 2’ye geliyor. Ancak bu oyun hakkında bir çıkış tarihi verilmedi. PlayStation VR’ın eşsiz donanımı sayesinde bu oyun çok daha etkileyici bir oynanışa sahip olacak.

Maraton

PlayStation Showcase’in en heyecan verici beklentilerinden biri de Destiny 2’nin yaratıcısı Bungie’nin yeni nişancı oyunu Marathon. Oyunun ismi bazı eski bilgisayar meraklılarına tanıdık gelebilir. Bunun nedeni Bungie’nin Marathon’u ilk olarak 1994 yılında Mac’te yayınlamış olması.

Concord

Concord adında bir oyun 2024 yılında PlayStation 5’e geliyor. Ancak yayınlanan fragmanda oyun hakkında pek bir bilgiye ulaşamıyoruz. Yine de oyun renkliye benziyor.

GRAN TURISMO

Gran Turismo artık bir film ve Ağustos’ta vizyona girecek. Film, Gran Turismo oynayan çocukların rüya arabalarıyla tanışmaları hakkında. Filmde bir sürü göz alıcı araba bekleyebiliriz.

Project Q

Sony, şu anda şirkette Project Q olarak adlandırılan kendi uzaktan oyun tabanlı el cihazını piyasaya sürecek. Steam Deck ve ASUS ROG Ally’e rakip olması beklenen cihaz, temel olarak ortasında 8 inçlik bir ekran bulunan bir DualSense kontrol cihazı. Cihazın bu yılın sonlarına doğru çıkması bekleniyor.

Spider-Man 2

İşte en çok beklenen oyun Spider-Man 2. Insomniac Games, Örümcek Adam 2 fragmanına büyük kötü adamı göstererek başladı. Oyundaki en havalı şeylerden biri, oyuncunun Peter Parker’dan Miles Morales’e geçmesine izin veren Grand Theft Auto 5 tarzı bir karakter değişimi olmuş. Oynanış videosu ise gerçekten çok etkileyici. Bizler de yeni Spider-Man oyununu çok beğendik.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni PlayStation oyunlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: Asus ROG Ally’nin Türkiye Fiyatı Ortaya Çıktı