Kablosuz bağlantıya sahip herhangi bir cihazın satılabilmesi için, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki FCC de dahil olmak üzere dünya çapında çeşitli düzenleyici kurumlardan geçmesi gerekiyor. Bugün, FCC’nin veri tabanında GTU8P model numarasıyla yeni bir Google cihazı ortaya çıktı. Bunun Google’ın ilk gerçek tableti olan Pixel Tablet olduğu düşünülüyor!

Pixel Tablet Önemli Bir Bağlantı Özelliğiyle Geliyor!

Merakla beklenen Google Pixel Tablet FCC’den onay aldı ve cihazın tıpkı Pixel 6 Pro ve Pixel 7 Pro gibi ultra geniş bant (UWB) bağlantı özelliğine sahip olacağı ortaya çıktı.

Bu yeni gizemli Google ürünü Wi-Fi, Bluetooth ve UWB olmak üzere yalnızca üç bağlantı standardı için listelenmiş durumda. Bu durumda cihazda hücresel ağ desteği bulunmadığını söylemek mümkün. Hücresel bağlantı eksikliğine dayanarak, GTU8P’nin Google Pixel Tablet olması oldukça yüksek bir ihtimal.

Pixel Tablet tanıtımının bu gelişmeyle beraber biraz daha yaklaştığını söylemek mümkün. Şimdiye kadar, UWB bağlantısı Pixel serisinde çok sık gördüğümüz bir şey değildi. Pixel 6 ve 7 ile Google’ın akıllı telefonlarında da gelen bu özellik sayesinde, cihazınızı dijital bir araba anahtarı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da bir tablet için gerçekten alışılmadık bir özellik.

Ancak bir tabletin araba anahtarı olarak kullanılması pek yaygın bir şey değil. Bu yüzden Google UWB özelliği için başka bir şey tasarlıyor olabilir. Google’ın Pixel Tablet modeli, Apple ekosisteminin medyayı HomePod’a aktarma yeteneğine benzer bir özellik için bu bağlantıyı içeriyor olabilir. Hatırlatmak gerekirse, Google’ın Nest akıllı hoparlör modeli, Apple’ın HomePod modeline önemli bir rakip olarak Google ekosisteminde yer alıyor.

Bununla bağlantılı olarak, yaklaşmakta olan Nest hoparlörün de UWB donanımına sahip olması gerektiğine dair işaretler var. Pixel Tablet’teki UWB desteğinin sinyalleri almaya mı (müzik yayını yapmak için telefonunuzu tablete dokundurmaya), yoksa göndermeye mi (tableti hoparlöre dokundurmaya) veya her ikisine de mi yönelik olacağı henüz belli değil.

Bu girişimin ötesinde, UWB’nin Google’ın yaklaşmakta olan “Cihazımı Bul Ağı” arayüzünde de bir faktör olması ve kayıp cihazların/eşyaların yerini daha kesin bir şekilde tespit etmek için kullanılması da bekleniyor. Google,

Google’ın Apple’ın AirTag’leriyle rekabet etmek için ‘Grogu’ takip cihazı üzerinde çalıştığı da söylentiler arasında.

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Bakalım Google’ın yeni tableti Vivo’nun yakın zamanda duyuracağı Vivo Pad 2 ile rekabet edebilecek mi? Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Pixel tablette neden UWB bağlantısına yer verilmiş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!