Geçtiğimiz Kasım ayında Google Pixel Fold modelinin render görüntüleri ortaya çıkmıştı. Aynı sızıntı Jon Prosser sayesinde artık Google’ın ilk katlanabilir telefonunun pil kapasitesi dışında tüm özelliklerine sahibiz. Daha önceki söylentiler, telefonun diğer katlanabilir telefonlardan daha fazla pil kapasitesine sahip olacağını ancak yine de 5.000 mAh’ın altında olacağını öne sürmüştü. Bu, Pixel Fold’un 254 gramlık Galaxy Fold 4 dahil diğer katlanabilir cihazlardan daha ağır olacağı anlamına geliyor.

Pixel Fold’un tebeşir ve obsidyen renklerinde, 256 GB’lık versiyonunda 1.799 dolar ve 512 GB obsidyen versiyonunda 1.919 dolar olduğu söyleniyor. Merakla beklenen bu katlanabilir telefon 10 Mayıs’ta Google I/O’da tanıtılabilir ve 27 Haziran’da satışa sunulacak gibi görünüyor.

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Önceki söylentiler, duyurunun yapıldığı gün Google Store ve operatörler aracılığıyla 30 Mayıs’tan itibaren ön sipariş verilebileceğini öne sürmüştü. Pixel Fold’a ücretsiz bir Pixel saat dahil edilecek. Jon Prosser, Google’ın 26 Haziran Çarşamba günü telefonla dalga geçmeye başlayacağını ancak tarihin yine de değişebileceğini söylüyor.

Google Pixel Fold özellikleri

7.6 inç büyüklüğünde 1840 x 2208 piksel çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına sahip 6:5 en boy oranı OLED ekran, 380 PPI

5.8 inç büyüklüğünde 1080 x 2092 piksel çözünürlüğünde 17.4:9 en boy oranı FHD+ 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekran, 408 PPI

Titan M2 güvenlik çipli Google Tensor G2 işlemci

12GB LPDDR5 RAM, 256GB / 512GB UFS 3.1 depolama

Android 13

1/2′′ sensörlü 48MP arka kamera f/1.7 diyafram açıklığı, OIS, CLAF, f/2.2 diyaframlı 10.8MP 121.1° Ultra geniş kamera, f/3.05 diyaframlı 10.8MP telefoto kamera, 5x optik zoom, 20x Süper Res zoom, LDAF sensörü, 4K video kaydı

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 9.5MP ön kamera

5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS, USB Tip C, NFC

24 saatten fazla pil ömrü ve aşırı pil tasarrufu ile 72 saate kadar