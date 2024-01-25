Google Pixel 9 serisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu hafta başında sızan görsellerin ardından, @OnLeaks’in paylaştığı yeni görüntüler, Pixel 9’un beklenen özelliklerini ve tasarımını gözler önüne seriyor. Bu sızıntılar, Pixel 9 Pro’nun ortaya çıkmasının hemen ardından geldi ve kullanıcılara cihazın çarpıcı detaylarını sunuyor.

İlk bakışta, Pixel 9 ve Pixel 9 Pro’nun benzer bir çerçeve tasarımına sahip olduğunu görebiliyoruz. Düz bir çerçeve ve benzer arka tasarım, Google’ın tutarlı ve estetik bir tasarım dilini sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak, Pixel 9’un öne çıkan özelliği, Pro modeliyle aynı çift tonlu tasarımı paylaşmasının yanı sıra, telefoto kamera da dahil olmak üzere üçlü arka kameralara sahip olmasıdır.

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Telefonun ekran boyutu 6,1 inç olarak rapor ediliyor ve FHD+ AMOLED ekran teknolojisiyle donatılmış olacak. Bu, Pro modeline kıyasla daha ekonomik bir seçenek sunabileceği anlamına geliyor. Özellikle, kullanıcılar daha düşük bir fiyat karşılığında yüksek kaliteli bir görüntü deneyimi elde edebilirler.

Pixel 9’un boyutları da dikkat çekici. Telefonun 152,8 x 71,9 x 8,5~12,0 mm ölçüleri, onu önceki model Pixel 8’den daha büyük ancak daha ince bir yapıya sahip kılıyor. Bu, hem estetik hem de kullanım açısından dikkate değer bir değişiklik olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, ekran boyutunun Pixel 8’e kıyasla biraz daha küçük olacağı söyleniyor.

Tuş yerleşimi açısından bir değişiklik olmamasına rağmen, SIM yuvasının sol taraftan aşağıya doğru kaydırıldığı görülüyor. Metal çerçeveli telefonun anten bantları da belirgin bir şekilde göze çarpıyor. Bu arada, “Redondo” adını taşıyan Tensor G4, Google Pixel 9 serisine güç sağlayacak.

Telefonun diğer özellikleri hakkında henüz çok az bilgi bulunsa da, sadece ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Bu da bize önümüzdeki aylarda daha fazla detayın gün yüzüne çıkabileceği heyecanını yaşatıyor. Kullanıcılar, Pixel 9’un ne gibi sürprizlerle geleceğini ve Google’ın yeni amiral gemisiyle neler sunacağını merakla bekliyor.