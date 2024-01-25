Google‘ın yeni uygun fiyatlı telefonu Google Pixel 8a hakkındaki sızıntılar, cihazın tasarımına dair önemli detayları ortaya koyuyor. Kasım 2023’te ilk kez sızdırılan görüntülerden sonra, şimdi Pixel 8a’nın perakende kutusu sızdırıldı ve bu, beklenen telefonun özellikleri konusunda daha fazla bilgi sunuyor.

Perakende kutusunun görüntüleri, Vietnamca özel bir Facebook grubu olan MySmartPrice aracılığıyla paylaşıldı. Ambalajın incelenmesiyle Pixel 8a’nın, daha önce sızdırılan görsellere uygun bir tasarıma sahip olduğu gözlemlendi. Akıllı telefon, yuvarlatılmış köşelere ve arkada çift kamera kurulumuna sahip. Özellikle, LED flaş modülünü içeren bir vizör benzeri kamera modülü de dikkat çekiyor. Görüntülerde, siyah renkli bir modelin yer aldığı görülüyor.

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Ön tarafta, ortaya hizalanmış delikli bir selfie kamerası bulunuyor. Ses seviyesi tuşları ve güç düğmeleri cihazın sağ tarafında konumlanmış. Google Pixel 8a’nın G6GPR model numarası da bu sızıntılarla birlikte ortaya çıktı. Ayrıca, perakende kutusu, telefonun 27W kablolu hızlı şarjı destekleyeceğini doğruluyor. Sızdırılan bilgilere göre, cihazın boyutları 152,1 x 72,6 x 8,9 mm olacak.

Pixel 8a’nın, muhtemelen amiral gemisi Pixel 9 serisinden önce piyasaya sürülecek orta sınıf bir model olduğu düşünülüyor. Cihazın, Tensor G3 yonga setinin hız aşırtmalı bir versiyonuyla donatılacağına inanılıyor. GeekBench incelemesinde, akıllı telefon tek çekirdekli testte 1218 puan, çok çekirdekli testlerde ise 3175 puan aldı. Bu skorlar, Pixel 8a’nın güçlü bir performans sunacağına işaret ediyor. Pixel 8a’nın beklenen çıkış tarihi ve diğer özellikleri, meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor.