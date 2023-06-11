Google, Pixel 8 serisini yakın zamanda piyasaya sürmeyecek ancak seriyle ilgili ayrıntılar tüm hızıyla sızıyor. Şimdiye kadar bildiklerimize göre Pixel 8 Pro, sıcaklık sensörü, akıllı bir işlemci ve rafine bir tasarımla selefine göre önemli bir yükseltme olacak.

Yeni bir rapora göre, cihazın 64MP telefoto ile birlikte yeni bir ISOCELL GN2 ana sensöre sahip olacağını iddia edildi.

İçindekiler Pixel 8 Pro kameralarıyla en iyi amiral gemilerini geride bırakabilir

Pixel 8 Pro kameralarıyla en iyi amiral gemilerini geride bırakabilir

Android Authority’in haberinde yer alan bilgiye göre, Pixel 8 serisinin kamera departmanında önemli bir yükseltme aldığını ortaya koydu. Rapora göre, hem Pixel 8 hem de Pixel 8 Pro ana kamera sensörü olarak Samsung ISOCELL GN2’ye sahip olacak. Bu, önceki GN1 sensörüne göre kayda değer bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

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Yeni ana sensörün dahil edilmesi, selefine kıyasla yaklaşık yüzde 35 daha fazla ışık yakalama anlamına geliyor. Bu iyileştirme, düşük ışıkta daha parlak görüntüler ve daha yüksek deklanşör hızları sağlayarak hareket bulanıklığını azaltıyor. Yeni sensör ayrıca 8K/30fps video çekimini de destekliyor.

Ayrıca Pixel 8 Pro’nun da “daha kullanışlı” bir ultra geniş sensöre sahip olacağı söyleniyor. Pixel 7 Pro, ultra genişliğinde eski ve unutulmuş 12MP Sony IMX386’ya sahip ancak yaklaşan amiral gemisi yeni bir 64MP Sony IMX787 sensörü esnetebilir. Bununla birlikte, standart Pixel 8’de 0,55x’lik daha iyi bir yakınlaştırma oranına sahip olsa da (Pixel 7, 0,67x yakınlaştırma oranına sahiptir) aynı Sony IMX386’ya sahip olacak.