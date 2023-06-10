Galaxy S23 Ultra gibi Samsung amiral gemisi telefonları dikkatlerin üstüne toplasa da, şirket birkaç yıldır Fan Edition veya FE etiketi eşliğinde yıl başındaki üst düzey telefonunun kırpılmış özelliklere sahip olsa da fiyatı ve sunduğu temel donanım ile öne çıkan bir versiyonunu piyasaya sürüyor.

Şirket geçen yıl Galaxy S22 FE’nin lansmanından vazgeçmişti. Bu Mart ayında yayınlanan bir rapor serinin son nefesini vermiş olabileceğini öne sürse de, birkaç hafta sonra çıkan aksi yöndeki bir söylenti Galaxy S23 FE modelini cyeniden hayata döndürmüş gibi görünüyordu. Son gelen görsel ise cihazın varlığını doğruluyor!

Galaxy S23 FE Gerçek Oluyor!

Galaxy S23 FE hakkındaki bilgilerin çoğu şimdiye kadar sızıntılar ya da iç kaynaklar aracılığıyla geldi. Şimdi de SafetyKorea adlı bir web sitesinde Galaxy S23 FE’nin bataryasına ait görseller ortaya çıktı. Sayfa veya beraberindeki görsel pil kapasitesini açıklamasa da, önceki sızıntılar Samsung’un 25W kablolu şarj ile desteklenen cihazda muhtemelen 4.500mAh’lik bir batarya kullanacağından bahsetmişti.

Ayrıca SafetyKorea web sitesi, geçmişte ithalat/ihracat veritabanlarında görünen Galaxy S23 FE’nin (SM-S711) model numarasını ortaya koyuyor. Lansman tarihine gelince, Samsung Temmuz ayı sonunda Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ve Galaxy Watch 6 serisi için bir Unpacked etkinliğine ev sahipliği yapıyor olsa da, şirketin aynı etkinlik sırasında Galaxy S23 FE’yi de tanıtacağını gösteren hiçbir kanıt yok.

Bazı kaynaklar, telefonun Ağustos veya Eylül aylarında ayrı bir etkinlikte gösterilebileceğini öne sürüyor. Samsung’un Temmuz sonundaki donanım lansman etkinliğinde yüksek performanslı cihazların arasında yeni bir orta seviye telefon ile dikkatleri dağıtmk istemeyeceği düşünüldüğünde bu mantıklı. Yukarıda bahsedilen iki katlanabilir cihaza ek olarak, son bilgilere göre şirket önümüzdeki ay düzenlenecek Unpacked sırasında Galaxy Tab S9 serisini de tanıtabilir.

Raporlara göre Galaxy S23 FE, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan bir AMOLED ekranla donatılacak. Cihaz gücünü Exynos 2200 yonga setinden alacak ve 6 GB / 8 GB RAM’e sahip olacak. 128 GB / 256 depolama seçenekleriyle gelecek ve One UI 5.1 ile Android 13 işletim sistemini çalıştıracak.

Galaxy S23 FE’nin arkasında OIS özellikli 50 megapiksel birincil kamera bulunacak. 25W hızlı şarj desteğine sahip cihaz, 4.500mAh boyutlu bir pil barındıracak. Bu da cihazın Galaxy S23’ten büyük olacağını gösteriyor.

Galaxy S23 FE, temelde Galaxy S22’nin Avrupa versiyonuyla çok benzer özellikler sergileyecek gibi görünüyor. Galaxy S23 FE’nin Galaxy S22’den önde olduğu tek kısım ekran boyutu olabilir. Galaxy S22 fiyatları ciddi oranda gerilemişken, Galaxy S23 FE’nin rekabetçi bir fiyatla tanıtılması gerekecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Fan Edition başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!