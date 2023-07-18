Google Pixel 8 Pro’nun merakla beklenen özellikleri ile ilgili bazı haberler ortaya çıkmaya başladı. Güvenilir kaynak Twitter blog yazarı @Abhishek Yadav’dan alınan bilgiler, mobil sektörde iz bırakmayı ve Pixel 7 serisinin başarısını artırmayı amaçlayan etkileyici bir cihaz olarak görünen yakında çıkacak akıllı telefon hakkında bazı önemli ayrıntılar verdi.

Sızıntılara göre Google Pixel 8 Pro’nun dikkat çeken bir özelliği ön ekranı olacak. 2992×1344 çözünürlüğe sahip 6,7 inçlik büyüklüğünde Samsung OLED ekrana sahip olan ekran, 120Hz tazeleme hızı ile akıcı bir görsel deneyim sunacak. Ayrıca, parlak görseller sağlayan 1600 nit’lik bir tepe parlaklığa sahip ve bu da onu çeşitli multimedya etkinlikleri için uygun hale getirir. Ekranın 490PPI piksel yoğunluğu keskin ve net görseller sağlayacak.

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Fotoğraf meraklıları için Pixel 8 Pro, 50 megapiksel GN2 birincil kamera, 64 megapiksel IMX787 ultra geniş lens ve 48 megapiksel GM5 telefoto lens içeren bir arka kamera kurulumuyla birlikte gelecek. Bu birleşik lensler, yüksek kaliteli fotoğraflar ve çok yönlü çekim seçenekleri sunmayı vaat ediyor. Telefonun ön tarafında tatmin edici özçekimler sağlayan 10.8 megapiksel 3J1 lens bulunacak.

Donanım açısından, Pixel 8 Pro, önceki modellere göre önemli bir yükseltme olan Google’ın kendi geliştirdiği Tensor G3 işlemcisi tarafından desteklenecek. Tensor G3 işlemci, ışın izlemeyi destekleyen ve gelişmiş grafik performansı sağlayan verimli 9 çekirdekli CPU’su ile biliniyor. CPU yapılandırması bir adet 3,0 GHz Cortex-X3 çekirdeği, dört adet 2,45 GHz Cortex-A715 çekirdeği ve dört adet 2,15 GHz Cortex-A510 çekirdeği içerecek. Kullanıcı deneyimini geliştirmek için telefon, Android 14 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.