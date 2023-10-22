Pixel 6 serisinin lansmanından bu yana Google, kamera konusunda Apple’ın iPhone modelleriyle rekabet etmeyi amaçlıyor. Pixel 8 serisi, en son akıllı telefon ekranı sıralamalarında zirveye oturdu ve ses performansı açısından da iPhone 15 Pro ile başa baş bir mücadele veriyor. Sonunda, DxOMark da Pixel 8 Pro’nun kamera testi sonuçlarını açıkladı. Google Pixel 8 Pro DxOMark kamera testi karnesini aldı!

Google Pixel 8 Pro DxOMark Kamera Testlerinde iPhone 15 Pro Max’e Yakın Sonuçlar Verdi!

DxOMark, kamera performansını değerlendiren lider bir kuruluş olarak biliniyor ve son test ettikleri cihaz ise Google’ın en yeni amiral gemisi akıllı telefonu oldu. Teste giren Google Pixel 8 Pro, 153 puanla iPhone 15 Pro Max’in 154 puanlık kamera skorunun hemen arkasında yer aldı.

DxOMark lider tablosunda ise Huawei P60 Pro şu anda 156 puanla birinci sırada bulunuyor. Pixel 8 Pro ise 4. sıraya yerleşmiş. İkinci ve üçüncü sıra ise iPhone 15 Pro Max ve Pro tarafından işgal ediliyor.



DxOMark’a göre, Google Pixel 8 Pro’nun kamerası bir dizi güçlü özelliğe sahip. Çeşitli aydınlatma koşullarında güzel renkler üretme yeteneği, hem fotoğraflar hem de videolar için cilt tonlarını doğru bir şekilde yakalama başarısı ve hızlı ve kesin odaklama, bu cihazın öne çıkan özellikleri arasında. Ayrıca, yakın çekimlerde büyük ayrıntı yakalama yeteneği de takdir ediliyor.

Özellikle videoların sabit bir şekilde görünmesi ve HDR videolarda iyi performans sergilemesi, Pixel 8 Pro’nun video yeteneklerini öne çıkarıyor. Ses kayıtları, doğal ve yüksek kalitede, hatta konser kayıtları daha etkileyici bir deneyim sunuyor.

Ancak, Google Pixel 8 Pro’nun bazı dezavantajları da bulunuyor. İnce ayrıntıları bazen eksik yakalayabilmesi, arka plan bulanıklığı efektinin bazı hatalar gösterebilmesi ve düşük ışık koşullarında bazı sınırlamaları kamera sisteminin zayıf yönleri olarak sıralanabilir.

Sonuç olarak, Google Pixel 8 Pro, DxOMark kamera testlerinde yüksek bir puan alarak etkileyici bir kamera performansı sergiliyor, ancak bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyuyor. Bu sonuçlar, Google’ın kamera teknolojisi alanındaki sürekli çabalarını gösteriyor ve ilerleyen dönemlerde daha da gelişmeler bekleniyor.

Google kamera konusunda donanımdan çok fotoğraf işleme yeteneklerine, yani yazılıma önem veren bir firma. Magic Eraser gibi fotoğraflarda istenmeyen ayrıntıları yapay zekanın gücüyle yok edebilme veya yüz ifadelerini değiştirebilme gibi yeteneklere sahip olan bu akıllı telefon, belki DxOMark listelerinde en üst sıraya yerleşemedi ama işlevsellik açısından diğer telefonların önünde olduğu kesin.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Pixel 8 Pro DxoMark testlerinde nasıl bir performans göstermiş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!