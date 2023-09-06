Google’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonları Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, yaklaşık bir ay sonra resmi olarak duyurulacak. Son sızıntılarla beraber, serinin tepesinde yer alan Google Pixel 8 Pro modelinin bazı önemli özellikleri ve tasarım detayları şimdiden gün yüzüne çıkmış gibi görünüyor. Pixel 8 Pro, iPhone 15 serisine Osmanlı tokadı yapıştıracak!

Google Pixel 8 Pro Her Şeyiyle Ortaya Çıktı! Bebek Mavisi Çok Yakışmış!

Pixel Phone Simulator adı verilen bir araç, Pixel 8 Pro’nun bazı önemli ayrıntılarını açığa çıkardı. Bu araç sayesinde telefona 360 derecelik bir bakış elde ediyoruz ve aynı zamanda diğer sızıntılar da cihazın güçlü donanım özellikleri hakkında bilgi veriyor.

Tasarımdan başlamak gerekirse, Pixel 8 Pro Sky, Porcelain ve Licorice olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulacak. Bu, geçmiş Pixel modellerine benzer bir renk seçeneği sunarken, bazı eski renkleri terk edeceğiz gibi görünüyor. Görsellerde tüm renkleri görmek mümkün. Ancak Sky, yani Gökyüzü, adı verilen bebek mavisi rengine sahip model bu yıl en çok tercih edilen renk olacak gibi.

Bununla birlikte, ABD’da satılan iPhone’ların aksine bu Telefonun SIM kart tepsisi içereceği de doğrulandı. Daha önceki görseller, Google’ın yalnızca eSIM kullanacağını düşündürüyordu, ancak bu bilgiyle birlikte fiziksel SIM kart desteği sunulacağı anlaşılıyor.

Pixel 8 Pro dışardan pek de görünmeyen ilginç bir özelliğe de sahip. Google’ın Pixel 8 Pro’suna bir sıcaklık sensörü ekleyeceği söylentileri doğrulanmış gibi görünüyor. Bu sensör, flaşın altında, arka kamera çubuğu boyunca yer alıyor. Detaylar henüz sınırlı olsa da, bu sensörün ne tür özelliklere sahip olacağı merak konusu.

Ekran konusunda da bu yıl önemli bir değişiklik yaşanacak gibi görünüyor. Pixel 8 Pro’nun ekranı, Telefon Simülatörü’nde tamamen düz olarak görünüyor. Bu, Google’ın kavisli ekran kullanımından vazgeçerek daha düz bir tasarıma odaklandığını gösteriyor. Kullanıcılar zaten kavisli ekranları pek sevmiyor. Bu doğru bir tercih olacaktır.

Google’ın bu yeni telefonları 4 Ekim’e kadar resmi olarak duyurması beklenmiyor. Ancak bu sızıntılar, Pixel 8 Pro’nun tasarımındaki ince ayrıntıları ve bazı özellikleri göstererek heyecanı artırıyor. Resmi duyuru öncesinde daha fazla ayrıntı ortaya çıkarsa sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Pixel 8 serisi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!