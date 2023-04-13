Günümüzde, telefonlar her geçen gün daha büyük ekranlara sahip oluyor. Bu durum, daha önce nispeten küçük boyutlarda üretilen amiral gemisi akıllı telefonların neredeyse imkansız hale gelmesine neden oluyor. Ancak son zamanlarda, Google’dan katlanabilir bir akıllı telefon söylentileri ortaya çıktı ve aynı zamanda şirketin daha küçük bir telefon piyasaya sürme planları olduğu da görüldü.

En son sızıntıya göre, Mountain View tabanlı teknoloji devi Google, yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu olan Pixel 8’i daha küçük bir ekran paneliyle donatacak. Ross Young’un açıklamalarına göre, Pixel 8’in ekranı, Pixel 8 Pro’daki 6,7 inç ekrandan daha küçük olan 6,16 inç olacak. Şirketin, bu ekranı pazarlamak için 6,2 inç olarak listeleyebileceği düşünülüyor.

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Ayrıca, Pixel 8 serisinin ekranının Samsung’dan tedarik edileceği de ortaya çıktı. Bu durum, Samsung’un pazardaki hakimiyeti göz önüne alındığında şaşırtıcı değil. Panel üretiminin Mayıs ayında başlayabileceği de söylentiler arasında.

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun Ekim ayında resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, şirketin daha önce yaptığı gibi, cihazlarını resmi lansman öncesinde Google I/O’da sergilemesi bekleniyor.

Google I/O etkinliğinde, Pixel 8 serisi tanıtılmasının yanı sıra, arama motoru devi, Pixel 7a, merakla beklenen Pixel Fold katlanabilir akıllı telefon ve Pixel Tablet dahil olmak üzere birkaç donanım ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında henüz net bir bilgi yok, ancak Google hayranları, heyecanla beklemeye devam ediyor.