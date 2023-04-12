Apple ekosisteminde uzun bir süredir bulunan “Uygulama Arşivleme” özelliği, Google tarafından Android kullanıcılarına sunuldu. Bu yeni özellik sayesinde, Android cihaz sahipleri artık kullanmadıkları uygulamaların kapladığı alanın %60’ından tasarruf edebilecekler.

Depolama Alanı Sorununa Son!

Android’in babası olan Google, Android ekosistemi için geliştirdiği yeni bir özelliği kullanıcıların beğenisine sundu. Geçtiğimiz yılın sonunda duyurulan bu özellik, aktif olarak kullanılmayan uygulamaların otomatik olarak arşivlenmesini sağlıyor. Bu özellik sayesinde depolama alanı çilesi son bulacak.

iOS kullanıcıları, zaten benzer bir özelliğe yıllardır sahipti. Uygulama arşivleme özelliği, aktif olarak kullanılmayan uygulamaların kısmi olarak silinmesini sağlayacak. Google’a göre, bu yeni özellik, uygulama başına depolama alanında %60’a varan tasarruf sağlayacak.

Uygulama arşivleme özelliğini kullanarak bir uygulamayı arşivlediğinizde, telefonunuzda bu uygulamanın simgesi hala görünür olacak. Ancak simgenin üzerinde Apple’da olduğu gibi şeffaf bir bulut ikonu yer alacak.

Uygulamayı yeniden kullanmak istediğinizde, simgeye dokunmanız ve indirme işleminin tamamlanmasını beklemeniz gerekiyor. Eğer kullanıcı verilerini telefonda saklamayı tercih ederseniz, uygulamayı yeniden indirdikten sonra eski verilerinize ulaşabileceksiniz.

Google’ın uygulama arşivleme özelliği, ne yazık ki herkes tarafından kullanılamayacak. Şirketin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, bu özelliği kullanmak için telefonunuzun belleğinin dolu olması gerektiği belirtiliyor. Yeterli boş alanı olmayan kullanıcılar, otomatik uygulama arşivleme özelliğini etkinleştirebilecek. Kullanıcı bu özelliği etkinleştirdiğinde, az kullanılan uygulamalar otomatik olarak arşivlenecek. Bu özelliğin diğer bir eksiği ise yalnızca kısmı paketler şeklinde markete yüklenmiş uygulamalarda kullanılabilmesi. Bazı APK dosyaları Google Play Store’a Uygulama Paketleri şeklinde yükleniyor. Google Play, uygulama paketinizi kullanarak her cihaz konfigürasyonu için optimize edilmiş APK’ları sunuyor, bu sayede yalnızca belirli bir cihaz için gereken kod ve kaynaklar cihazınıza indiriliyor. Bu sayede kullanıcılar daha küçük, daha optimize edilmiş indirmeler elde ediyorlar. Ayrıca uygulamalar parçalı olarak yüklendiği için, parçalı olarak da silinebiliyorlar. İlginizi Çekebilir: MediaTek Dimensity 9200+ Snapdragon 8 Gen 2’yi Ağlattı Bu özellik Android’de yer sıkıntısı yaşayan kullanıcıların derdine çare olacaktır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Depolama sıkıntısı çekiyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!