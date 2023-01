Bildiğiniz gibi teknoloji ve internet devi uygun fiyatlı Google Pixel 6a modelini Mayıs 2022’de duyurulmuştu. Bu bağlamdan serinin bir sonraki uygun fiyatlı telefonu olan Pixel 7a’nın bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Piyasaya çıkmadan telefonun tasarımının tamamını ortaya koyan bir video lansman öncesinde internete sızdı. Vietnamlı bir Facebook grubu sayesinde bir kişi Pixel 7a’yı ve yazılım arayüzünü sergiledi. Google Pixel 7a oldukça şık bir tasarıma sahip olacak gibi görünüyor.

Sızan videoya göre Pixel 7a’nın tasarımı selefininkine benzer olacak. Kamera modülü Pixel 6a ile aynı gibi görünüyor.

Sızıntı yapan kaynak ayrıca Pixel 7a’nın 90Hz yenileme hızını destekleyeceğini de doğruluyor. Pixel 6a ise yalnızca 60Hz yenileme hızına sahipti. Ekranın etrafında simetrik, kalın kenarlıkların yanı sıra selfie kamerası için ortada bir çentik bulunuyor. Aşağıdan Pixel’in yeni canavarının videosunu izleyebilirsiniz.

Pixel 7a hands on by a Vietnamese person on Facebook, can confirm 90Hz is therehttps://t.co/YhuCl7kfpe pic.twitter.com/qViNpbWS1E

— No name (@chunvn8888) January 3, 2023