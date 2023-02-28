Google’ın Pixel akıllı telefonları, bir süredir gündemin sıcak konuları arasında. Son olarak ekran sorunuyla gündeme gelen seriden yeni bir cihaz haberi geldi. FCC sertifikalarında “phone” etiketli bir Google Pixel telefonu görüntülendi. Bir süredir konuşulan Google Pixel Fold geliyor olabilir!

Gizemli Google Pixel Ortalığı Karıştırdı!

Kablosuz bağlantı teknolojisini destekleyen bir cihaz piyasaya sürülmeden önce çeşitli kuruluşlardan sertifika alınması gerekiyor. ABD’nin bu konuda yetkili kurumu olan FCC, yeni bir Pixel telefon geleceğine işaret ediyor.

Her ne kadar bu modelin bir süredir hakkında sızıntılar duyduğumuz Pixel Fold olduğu iddia edilse de, cihazın aynı zamanda Pixel serisinin daha uygun fiyatlı üyesi olan “a” serisinin bir sonraki modeli olan Pixel 7a olma ihtimali de var.

FCC sertifikaları yalnızca cihazın kablosuz bağlantı özelliklerini gösterdiği için, cihazın Pixel 7a veya Pixel Fold olduğunu tahmin etmek zor. Cihazın bağlantı özelliklerinde mmWave 5G teknolojisine yer verildiği söyleniyor. Bu yeni bir teknoloji olsa da Pixel 6a’da bile bu bağlantı teknolojisine yer verilmişti. Pixel 7a’da da bu teknoloji bulunacaktır.

FCC listelerinde çıkarılabilecek tek ipucunun seri numarası olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, FCC listelerinde yer alan cihazların seri numaraları, “28291FQHN” veya “28251FQHN” koduyla başlıyor. Sızdırılan Pixel 7a görüntülerinde de seri numarasının benzer şekilde “2A281FQHN” ile başladığı görülüyordu.

Pixel Fold olma olasılığı da bulunan cihaz, eğer bu doğruysa Google’ın ilk katlanabilir telefonu olacak. Firmalar bir süredir ardı ardına katlanabilir telefon modellerini duyuruyor ve pazara sürekli yeni isimler katılıyor. Google da bu furyaya dahil olabilir.

Cihazın kimliği belirsiz olsa da, tanıtım tarihinin yakın olduğunu söyleyelim. Zira FCC cihaz bilgilerini yalnızca 6 ay boyunca gizli tutuyor. Yani bu yılın ortasına doğru yeni bir cihaz tanıtımı görebiliriz.

Google’ın genellikle sonbahar aylarında yaptığı Made by Google etkinliğinin amiral gemisi cihazların tanıtımına ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, bu etkinliğin Pixel 8 serisine özel olacağını söylemek mümkün. Eğer FCC’deki cihaz Pixel 7a ise, firma bu cihazı Pixel 6a gibi Mayıs ayında tanıtabilir.

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Bizler de Google’ın gizemli Pixel telefonunu merakla bekliyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google hangi telefonunu tanıtacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!