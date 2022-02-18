WhatsApp, Gönderilen Belgelerin Önizlemesini Gösteren Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor

WhatsApp, yakında yeni Belge Önizleme özelliğinin yardımıyla kullanıcıların kendileriyle hangi belgenin paylaşıldığını bilmesini kolaylaştıracak. Bu özellik, Android beta kullanıcıları ile test ediliyor ve geçen yıl tanıtılan bir özellik olan, kullanıcıların paylaşılan bağlantıların içeriğini önceden nasıl önizleyebileceğine benzer olacak.

WhatsApp Belgeleri Önizlemenin Bir Yoluyla Tanışıyor

Yeni WhatsApp özelliği, WhatsApp ile ilgili bilgileri aktarmasıyla bilinen WABetaInfo tespit edildi. Belge Önizleme, Android için WhatsApp 2.22.5.11 beta sürümünün bir parçası olarak test ediliyor.

Bir kullanıcı bir belge şeklinde resim ve video paylaşacağı zaman, alıcının belgede ne olduğuna bir göz atacağı ortaya çıkıyor. Ancak, mevcut sürüm biraz pikselli bir önizleme gösteriyor. WhatsApp‘ın kararlı sürümüne ulaştığında daha iyi olmasını umuyoruz. Şu anda, paylaşılan bir belge, genel kullanıcılar için yalnızca belge türünü ve adını gösterir.

Bu özellik, belgelerin fotoğraf ve videolarının daha kolay paylaşılmasına olanak tanır. Bu, kullanıcıların Meta‘ya ait mesajlaşma platformunda paylaşılan bir PDF dosyasının önizlemesini nasıl görebileceklerine de benzer. Yeni özellik şu anda birkaç beta testçisine ulaşıyor ve yakında genel izleyici kitlesine sunulması bekleniyor. Ancak kesin varış zamanı bilinmiyor.

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Bilmeyenler için WhatsApp‘ın bir dizi özelliği test ettiği görülüyor. Son zamanlarda, profil resmiyle birlikte bir kapak fotoğrafı ekleme özelliğini test ederken tespit edildi. Bu, şu anda İşletme hesapları için test ediliyor. Ardından, WhatsApp‘ın grup yöneticilerinin grupları üzerinde tek bir yerden daha iyi kontrol sahibi olmaları için yeni bir Topluluklar bölümü sunması da bekleniyor.

Yeniden tasarlanan iletişim bilgileri bölümü, kamera kullanıcı arayüzü ve daha pek çok özelliğin de bu yıl kullanıcılara sunulması bekleniyor.