Google Pixel 7 Pro akıllı telefonunu gösteren kutusuz bir video ortaya çıktı. Video başlangıcında, bir Google logosu gösterilirken ardından bir başlangıç ekranı görüntüleniyor. Video, cihazın özellikleri hakkında herhangi bir ayrıntı içermiyor.
Facebook kullanıcısı Gadgetfull BD, Google Pixel 7 Pro telefonu içeren bir ürün kutusu gösteriyor. Kullanıcı telefonu açarken Google logosu ve ardından bir ana açılış ekranı kendini gösteriyor. Bu, Pixel 7 Pro’nun resmi bir kopyası olabilir. Facebook kullanıcısı daha fazla ayrıntı sağlamadı.
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Pixel 7 ile ilgili görüntüler ve söylentiler ilk kez ortaya çıkmadı. Pixel 7’nin Google tarafından duyurulmasından kısa bir süre sonra 9to5Google, 7 ve 7 Pro’nun Pixel 6 serisi ile aynı OLED ekranları alacağını belirtti. Ayrıca Pixel 6, 90Hz yenileme hızına, 1080p ekrana sahip. Pixel 6 Pro, 120Hz yenileme hızına, 1440p ekrana sahiptir. Ağustos ayının sonunda, YouTube kanalı Unbox Therapy, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’nun bazı üretim öncesi örneklerini gösterdi. Bu video, Pixel 7’nin Pixel 6’dan biraz daha küçük olduğunu gösterdi. Pixel 7 Pro’nun 6 Pro ile neredeyse aynı boyutta olduğu söyleniyor.
Google, bu yıl Mayıs ayında düzenlediği I/O geliştirici konferansında Pixel 7 akıllı telefonlarını duyurdu. Pixel 7, tasarım olarak Pixel 6 akıllı telefonlara benzer ve bu cihazlar gibi cam bir arka kısma ve bir “kamera şeridine” sahiptir. Pixel 7 arkada iki kamera alırken, 7 Pro arkada üç kameraya sahip. Google’a göre, hem 7 hem de 7 Pro, ikinci nesil bir Tensor işlemci alacak. Pixel 7 akıllı telefonların ne zaman mağazalara geleceği henüz bilinmiyor.