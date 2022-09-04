Google Pixel 7 Pro akıllı telefonunu gösteren kutusuz bir video ortaya çıktı. Video başlangıcında, bir Google logosu gösterilirken ardından bir başlangıç ​​ekranı görüntüleniyor. Video, cihazın özellikleri hakkında herhangi bir ayrıntı içermiyor.

Facebook kullanıcısı Gadgetfull BD, Google Pixel 7 Pro telefonu içeren bir ürün kutusu gösteriyor. Kullanıcı telefonu açarken Google logosu ve ardından bir ana açılış ekranı kendini gösteriyor. Bu, Pixel 7 Pro’nun resmi bir kopyası olabilir. Facebook kullanıcısı daha fazla ayrıntı sağlamadı.

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Pixel 7 ile ilgili görüntüler ve söylentiler ilk kez ortaya çıkmadı. Pixel 7’nin Google tarafından duyurulmasından kısa bir süre sonra 9to5Google, 7 ve 7 Pro’nun Pixel 6 serisi ile aynı OLED ekranları alacağını belirtti. Ayrıca Pixel 6, 90Hz yenileme hızına, 1080p ekrana sahip. Pixel 6 Pro, 120Hz yenileme hızına, 1440p ekrana sahiptir. Ağustos ayının sonunda, YouTube kanalı Unbox Therapy, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’nun bazı üretim öncesi örneklerini gösterdi. Bu video, Pixel 7’nin Pixel 6’dan biraz daha küçük olduğunu gösterdi. Pixel 7 Pro’nun 6 Pro ile neredeyse aynı boyutta olduğu söyleniyor.

Google, bu yıl Mayıs ayında düzenlediği I/O geliştirici konferansında Pixel 7 akıllı telefonlarını duyurdu. Pixel 7, tasarım olarak Pixel 6 akıllı telefonlara benzer ve bu cihazlar gibi cam bir arka kısma ve bir “kamera şeridine” sahiptir. Pixel 7 arkada iki kamera alırken, 7 Pro arkada üç kameraya sahip. Google’a göre, hem 7 hem de 7 Pro, ikinci nesil bir Tensor işlemci alacak. Pixel 7 akıllı telefonların ne zaman mağazalara geleceği henüz bilinmiyor.