Apple’ın iPhone 14 Pro serisinin, pil yüzdesini gösteren klasik pil simgesine geri dönebilir. İddiaya göre, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max cihazlarına özel olacak. Benzer bir özellik iOS 16 betasına eklenirken aradaki fark, iPhone 14 Pro cihazlarında pil yüzdesinin pil simgesinin dışında olacağı bildiriliyor.

MacRumors tarafından bildirilen diğer bazı sızıntılar arasında, pil simgesinin yanında ağ sinyali simgesinin sola kayması ve konum değiştirmenin sağa hareket etmesi gibi durum çubuğu simgelerinin yeniden düzenlenmesi yer alıyor. Söylentiler, Apple’ın bu değişiklikleri yalnızca iPhone 14 Pro modellerine özel tutmayı planladığını gösteriyor.

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Ayrıca, kilit ekranı duvar kağıtlarını karartacak ve derinlik efektini çıkaracak olan “Her Zaman Açık Ekran” eklentisi de var. Ayrıca, belirli aralıklarla sönen ve tamamen aydınlatılmış kilit ekranına benzer bildirimler gösteren widget’ları görünür hale getirecek.

7 Eylül 2022’deki resmi Apple etkinliğinin tarihi yaklaşırken, kullanıcılar daha önce bildirildiği gibi iPhone 14 serisi Apple Watch Series 8’i piyasaya sürülmesi bekleniyor.