OLED Teknolojisine sahip ekranların uzun süre kullanım sonrası yanmış gibi görünen lekelere sahip olduğu dünyaca bilinen bir sorun.

Bu günlerde pek sorun olmaması gereken bir problem, ne yazık ki Google kullanıcılarını endişelendirmeye başladı. Andriod Central’ın yaptığı araştırma raporlarına göre Pixel 2 XL’ın P-OLED ekranı, bir haftalık devamlı kullanımdan sonra yanık izleri oluşturmaya başladı. Cihaz hakkında çok problem yaratmayacak gibi gözüken bu sorun, telefonun kalite puanlarını bir hayli düşürmekte.

//twitter.com/alexdobie/status/922060857659547648

Resimde gösterilen kanıt bir hayli yeterli olsa da, gördüğümüz leke bir yanık lekesi olmayabilir. Fotoğraftaki ekran LCD’lerin yaşadığı genel bir sorun olan Image Retention (görüntü tutma) problemi yaşıyor olabilir, fakat bu sorun kullanıcıya kendini pek fark ettirmeden bir süre sonra yok olacak tarzda bir sorun.

Pixel 2 XL Android Oreo’nun tanıtım cihazları olması gerekiyor fakat böyle bir sorun yaşaması insanların düşüncelerini kolayca değiştirmesine yol açabilir.