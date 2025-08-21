Teknoloji dünyası yine hareketlendi. Google, merakla beklenen Google Pixel 10 serisini tanıttı. Peki Pixel 10 modelleri gerçekten beklentileri karşılayabilecek mi? Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold özellikleri neler?

Google Pixel 10 serisi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları!

Teknoloji dünyasının merakla beklediği an geldi. Google, yeni nesil Google Pixel 10 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Seride Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL modelleri yer alıyor. Peki Google bu kez hangi yeniliklerle karşımıza çıktı? İşte Google Pixel 10, Pro, Pro XL ve Pro Fold özellikleri ve fiyatları!

Google Pixel 10 özellikleri neler?

Google Pixel 10, serinin giriş modeli olarak dikkat çekiyor. 6.3 inçlik OLED ekranı 120Hz yenileme hızına ve 3000 nit parlaklığa sahip.

Gücünü TSMC üretimi Tensor G5 işlemciden alan cihaz, 12GB RAM ile destekleniyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunuluyor.

Kamera tarafında 48MP ana sensör, 13MP ultra geniş açı ve 10.8MP telefoto lens yer alıyor. Ön kamera ise 10.5MP çözünürlüğünde. 4970 mAh bataryası, 29W hızlı şarj ve 15W Qi2 kablosuz şarj desteği sunuyor. Google Pixel 10, Android 16 işletim sistemiyle birlikte geliyor ve 7 yıl güncelleme garantisi veriyor.

Google Pixel 10 Pro özellikleri neler?

Google Pixel 10 Pro, daha iddialı bir ekranla öne çıkıyor. 6.3 inç OLED ekranı 2856 piksel çözünürlüğünde ve 3300 nit parlaklık sağlıyor. 16GB RAM desteği ile 1TB’a kadar depolama seçeneği mevcut.

Kamera sistemi ise oldukça güçlü: 50MP ana kamera, 48MP ultra geniş açı ve 48MP periskop telefoto lens kullanıcıya sunuluyor. Ön kamera tam 42MP çözünürlüğünde. 4870 mAh bataryası 30W hızlı şarj ve 15W Qi2 kablosuz şarj destekliyor. Pixel 10 Pro, Wi-Fi 7 desteği ve dahili termometresiyle fark yaratıyor.

Google Pixel 10 Pro XL özellikleri neler?

Google Pixel 10 Pro XL, serinin en güçlü üyesi. 6.8 inç OLED ekranı 2992 piksel çözünürlük ve 3300 nit parlaklıkla geliyor. Yine Tensor G5 işlemci üzerine kurulu olan cihaz, 16GB RAM ve 1TB depolama kapasitesiyle devasa bir performans sunuyor.

Kamera sisteminde 50MP ana lens, 48MP ultra geniş açı ve 48MP periskop telefoto lens bulunuyor. Ön kamera 42MP çözünürlüğünde. 5200 mAh batarya, 45W hızlı şarj ve 25W Qi2 kablosuz şarj ile güçlendirilmiş. Pixel 10 Pro XL, sağlamlığı ve IP68 sertifikasıyla da öne çıkıyor.

Google Pixel 10 Pro Fold özellikleri neler?

Google Pixel 10 Pro Fold, katlanabilir telefon pazarına bambaşka bir soluk getiriyor. Yeni geliştirilen dişlisiz menteşe yapısı sayesinde cihaz, daha ince çerçevelerle birlikte hem 8 inçlik devasa iç ekran hem de 6.4 inçlik geniş dış ekran sunuyor. Google, bu menteşenin önceki modele kıyasla iki kat daha dayanıklı olduğunu vurguluyor.

Kullanıcılar artık yalnızca dayanıklılıkla değil, aynı zamanda IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da güvenle kullanabilecekleri bir katlanabilir telefon deneyimi yaşayacak.

Ekran tarafında 3000 nit’e ulaşan parlaklık değerleri, HDR destekli Super Actua Flex panel ile birleşerek gündüz güneş ışığında bile net bir görüntü sağlıyor. Ayrıca cihaz, Qi2 kablosuz şarj desteğiyle bu alanda bir ilk olmayı başarıyor ve 30 dakikada %50 şarja ulaşan bataryasıyla günlük kullanımda güçlü bir performans vaat ediyor.

Google Pixel 10, Pro, Pro XL ve Pro Fold fiyatları neler?

Google yeni nesil telefonlarını ön siparişe açtı. Fiyatlar şu şekilde belirlenmiş durumda: Pixel 10 fiyatı 799 dolar, Pixel 10 Pro fiyatı 999 dolar, Pixel 10 Pro XL fiyatı 1199 dolardan satışa çıkacak. Pixel 10 Pro Fold fiyatı ise 1800 dolar ile satışa sunulacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pixel 10 serisinin sunduğu özellikler beklentinizi karşılıyor mu? Yapay zekâ destekli kamera ve yeni nesil şarj teknolojileri akıllı telefon deneyimini değiştirebilir mi?