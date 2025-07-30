Google, Pixel 10 serisiyle ürün gamını genişletiyor. 20 Ağustos’ta tanıtılıp 28 Ağustos’ta satışa çıkması beklenen seride Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold olmak üzere dört farklı model yer alıyor. Tasarım anlamında radikal bir değişim olmasa da donanım tarafında bazı önemli adımlar var.

Pixel 10, 6.3 inç LTPS OLED ekranı, 48 MP ana + 12 MP ultra geniş açı + 10.8 MP telefoto kamera dizilimi ve 4870 mAh kapasiteli silikon karbon bataryasıyla serinin temel modeli konumunda. İşlemci tarafında ise tüm seride TSMC tarafından geliştirilen 3nm üretim süreciyle geliştirilen Tensor G5 yer alıyor. Google bu yeni çip ile performansı bir önceki nesle göre %36 artırdığını söylüyor. Ancak Snapdragon 8 Elite seviyesinin gerisinde kalıyor.

Pro modellerin en belirgin farkı kamera tarafında. Pixel 10 Pro ve Pro XL, 50 MP ana sensör, 48 MP ultra geniş açı (makro destekli) ve 48 MP periskop telefoto kamerayla geliyor. Kağıt üzerinde geçen yılki sensörler korunmuş, ancak bu kez Google, yeni bir ISP (görüntü işleme birimi) kullanıyor. Bu da işlenmiş görsellerde kalite artışı anlamına gelebilir, ancak gerçek performansı görmek için kullanım testleri şart.

Ekran tarafında Pro modeller LTPO OLED panellerle geliyor; 1-120Hz arası dinamik yenileme hızı ve 3000 nit’e kadar parlaklık sunuluyor. Pixel 10 Pro XL modelinde 6.8 inç, Pro versiyonda ise 6.3 inç ekran bulunuyor. serinin en büyük cihazı.

Batarya kapasitesi Pixel 10 Pro’da 4870 mAh, Pro XL’de ise 5200 mAh. İki modelde de silikon karbon batarya teknolojisi tercih edilmiş ve bu da enerji yoğunluğunun arttığını gösteriyor. 39W’a kadar kablolu ve 15W kablosuz şarj destekleniyor.

Pixel 10, 799 dolardan başlıyor. Pro modeli 999, XL ise 1099 dolar seviyesinde. Peki siz yeni Google Pixel 10 Serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Türkiye’de satışının olmasını ister miydiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Google #GooglePixel10Pro #Pixel10Pro