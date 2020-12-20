Genel
Google, Noel’de Blob Opera’yı sizlere sunuyor
Google, en son makine öğrenim deneyini, opera sevinciyle kalbinizde yeniden canlandıracak. Bu makine öğrenim deneyinde Blob Opera sizlere hayranlık uyandıran şarkılar sunuyorlar.
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Google, Blob Opera’yı geliştirdi!
Blob Opera, dört farklı renkten oluşuyor. Bu dört farklı blob sizlere tüyler ürpertici operatik müzikle birlikte serenat yapıyorlar. Blob’ları kullanırken, onların seslerini de değiştirebilme imkanı tanıyor. Bir blobun sesini değiştirmek içi herhangi birini seçin ve ardından yukarı ya da aşağıya doğru sürükleyin. Bunu yaptığınızda blobun ses perdesinin değiştiğini göreceksiniz. Aynı zamanda sağa ve sola doğru sürüklediğinizde blobların sesli harfleri değiştirdiğini de anlayacaksınız. Bu değişiklikleri sağlarken, sadece tek bir blobda yaptığınızı düşünebilirsiniz, fakat diğer bloblar, değiştirdiğiniz bloba uyum sağlayacaktır ve sundukları operayı devam ettireceklerdir.
Blob Operası, her blobdan gelen farklı armoni ile kulağa daha hoş geliyor. Bu armonilerin kulağa hoş gelmesinin sebebi, dört farklı usta opera sanatçısının bloblara ses vermesi. Blobları seslendiren ses sanatçıları, Christian Joel (tenor), Frederick Tong (bas), Joanna Gamble (mezzo- soprano) ve Olivia Doutnet (soprano). Bahsedilen sanatçılar tam 16 saatlik şarkılar kaydettiler. Bunun yanında, Ingunn Gyda Hrafnkelsdottir ve John Holland-Avery, bu operaya katkıda bulundular.
Bloblar operaya başladıklarında, duyduğunuz ses direkt olarak ses sanatçılarının sesi değil. Blob Opera ekibi, bu ses kayıtları üzerinde bir makine öğrenim modeli geliştirdi. Bloblar size, düşündükleri algoritmaya göre bir şarkı söylerlerken, söyledikleri bu şarkı aldıkları eğitim sayesinde gerçekleşir. Ekip, blobların arasındaki uyum için de ek bir model daha geliştirdi. Bu model siz herhangi bir blobun sesinde oynama yaptığınızda diğer blobların da senkronize bir şekilde çalışmasını sağlıyor.
Google, Blob Opera’yı yaratırken, Sanat veKültür ekibiyle işbirliği içinde çalıştı. Blob Opera’nın asıl kurucusu olan David Li, sadece sevimli bir oyuncak grubunu yaratmayı amaçlamadı. Blob Opera aynı zamanda, yeni ve beklenmedik bir şey yaratmak için makine öğreniminin güzel bir örneği olduğunu da bizlere gösteriyor.
Yapılan makine öğrenimi, seslerin lekeli çıkışını henüz çözebilmiş değil. Operada seslerin sınırlı olmasıyla birlikte rastgele olması da gerçek bir opera hissine sizleri yakınlaştırıyor. Bloblar, yaklaşan Noel için de güzel bir ayrıntıyı sizlerle paylaşıyor. Bloblar etkin haldeyken, Noel ağacı simgelerine tıklarsanız sizin için “tatil sürprizi” adı altında Noel şarkılarını söylerler. Sınır sayıda Noel şarkısına sahin bloblar siz ve sevdikleriniz için güzel bir Noel tatili yaşatacak.
Genel
Metacritic, 2020’nin en kötü oyunlarını açıkladı!
Video oyunu, albüm, film ve TV programı değerlendirme sitesi Metacritic, 2020 yılının en kötü oyunlarını listeledi. Listenin ilk sırasında IceTorch Interactive tarafından geliştirilen Tiny Racer yer aldı.
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Oyun değerlendirme konusunda hem oyun editörleri hem de genel oyuncu kitlesi tarafından oylanabilen en güvenilir sistem olarak kabul edilen Metacritic, 2020’nin en kötü oyunlarını belirledi. Listede 1 Ocak 2020 ile 15 Aralık 2020 tarihleri arasında satışa sunulan video oyunları bulunuyor.
Metacritic tarafından paylaşılan listede 10 farklı oyun yer alıyor. Söz konusu listeye göre Tiny Racer’ın Nintendo Switch sürümü, 29 puan ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırasında 32 puan ile XIII Remake’in Xbox One sürümü bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında ise 33 puan ile Dawn of Fear’ın PlayStation 4 sürümü yer alıyor.
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Metacritic 2020 yılının en düşük puanlı 10 oyunun listesi
- Tiny Racer (Switch) – 29 puan
- XIII Remake (Xbox One) – 32 puan
- Dawn of Fear (PS4) – 33 puan
- Fast & Furious Crossroads (PC) – 34 puan
- Arc of Alchemist (Switch) – 36 puan
- Remothered: Broken Porcelain (PC) – 39 puan
- Tamarin (PS4) – 40 puan
- Street Power Soccer (PS4) – 41 puan
- Gleamlight (Switch) – 42 puan
- The Elder Scrolls: Blades (Switch) – 42 puan
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Steam Sonbahar 2020 indirimlerinden oldukça memnun!
Steam geçtiğimiz Sonbahar indirimleri ile ilgili bir rapor yayımladı. Raporda indirim süresi boyunca işlem ve aktif kullanıcı sayısında ciddi bir artış gözlemlendi.
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Steam Sonbahar 2020 indirimleri geçen seneye göre %33’lük artış ile geldi!
Oyun dünyasının önemli markalarından biri olan Steam, indirim zamanları bütün oyuncuların odak noktasına yerleşmeyi başarıyor. Geçtiğimiz ay sonu Sonbahar indirimleri ile oyuncuları karşılayan platform, görünüşe göre elde ettiği ilgiden oldukça memnun. Bu konuda bir rapor yayımlayan Valve, oyuncuların geçen sene Son bahar indirimlerine nazaran bu sene daha ilgili olduklarını belirtti. İlk defa satın alım veya mikroişlem yapan kişi sayısının neredeyse bir milyona ulaştığını açıklayan firma, bu rakamın geçen seneye göre %33 daha fazla olduğunu belirtti.
İndirim süresi boyunca eş zamanlı oyuncu sayısında 24 milyonu gören Steam, geçen seneden tam 7 milyon daha fazla kişiye ulaşmayı başarabildi. Steam Ödülleri kısmında ise toplamda 5.3 milyon seçmen toplamda 30 milyon oy kullanarak bu konuda da önemli bir artışa neden oldu. Oyun firmaları için önemli bir değerlendirme olan geri dönüşler kısmında da bu indirim dönemi toplam 1.6 milyon kişi sevdikleri oyuna geri bildirim yaparak özel rozet sahibi oldular. Oyun dünyasının en önemli günlerini belirleyebilen platformun, yıl sonunda bir indirim dönemi daha olacak. Bakalım platformun başarısı devam edecek mi bekleyip göreceğiz.
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Silikon Vadisi nerede kuruluyor ?
Silikon Vadisi 1930’lardan beri teknoloji dünyasının atan kalbi ve benzersiz başkenti konumundadır. Ancak Silikon Vadisi’nin endüstrinin merkez üssü konumundaki konumu, Covid salgınının etkisiyle birlikte geçtiğimiz haftalarda birçok güçlü darbe aldı.
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Yeni Silikon Vadisi nerede kuruluyor ?
Küçük ama yüksek profilli sözde “Texit” şirketleri, Kuzey Kaliforniya’daki üslerini terk etmeye karar verdi ve Teksas’ta yeni bir merkez kurdu. Facebook, Apple ve Google hiçbir yere gitmezken, diğer eski firmalar, teknoloji liderleri ve risk sermayedarları hareket halinde. Geçen yıl San Francisco Giants Beyzbol Stadyumu Oracle Park adını vermek için 20 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalayan veritabanı devi Oracle Corp, Redwood City, California’dan Austin, Texas’a taşınacağını duyurdu. Sözcü Deborah Hellinger CNN’e verdiği demeçte, “Bu hareketlerin Oracle’ı büyüme için en iyi konumlandırdığına ve personelimize nerede ve nasıl çalıştıkları konusunda daha fazla esneklik sağladığına inanıyoruz” dedi.
Uzun ve beğenilen bir Silikon Vadisi geçmişine sahip olan Hewlett Packard Enterprise, merkezini Houston, Teksas’a taşıdığını da duyurdu.Ve bu ayın başlarında Los Angeles’ta yaşayan ve şirketin Fremont, California’daki genel merkezine ve fabrikasına giden Tesla’nın kurucusu Elon Musk, şahsen Austin’e taşındığını duyurdu.“Bir takım çok uzun süredir kazanıyorsa, kayıtsız kalma eğilimindedirler ve artık şampiyonluğu kazanamazlar. Wall Street Journal CEO Konseyi zirvesinde Bay Musk, California çok uzun süredir kazanıyor ”dedi.
Musk, “Her şeyden önce Tesla ve SpaceX’in California’da büyük operasyonları olduğu açıkça görülüyor” dedi.”Tesla, California’da hala otomobil üreten son otomobil şirketidir. SpaceX hala California’da üretim yapan son havacılık şirketidir.“Kaliforniya eskiden havacılık üretiminin merkeziydi. Şirketim kalan son iki şirket. Bu, belirtilmesi gereken çok önemli bir nokta. ” diyerek sözlerine devam etmişti. Bazı gözlemciler, hamlelerin kısmen koronavirüs salgını ve işyerlerini değiştirmesi ile açıklanabileceğini, çalışanların artık evden katkıda bulunmaya alıştığını söylüyor. Bazı teknoloji firmaları, halk sağlığı krizi sona erdikten sonra çalışanların kalıcı olarak evden çalışmasına izin vereceklerini söyledi.Miami, Florida’ya taşınan San Francisco merkezli girişim kapitalisti Keith Rabois, “Covid, insanları uzaktan çalışmaya ve yaşayacakları diğer yerlerle deney yapmaya teşvik etti” dedi. PayPal ve LinkedIn’de eski bir yönetici olan Bay Rabois, “Kaliforniya’nın yüksek vergilerinden, yaşam maliyetinden ve evsizlik gibi sorunlardan bıktığını da söyledi. Wall Street Journal’a “Yaşanacak çok daha iyi yerler olduğu ortaya çıktı” dedi. Silikon Vadisi yüksek maliyetlere sahip olduğu gerçek.
Yüksek maliyetler başrolde olabilir
California’da ayrıca yüksek kişisel eyalet gelir vergisinin olması bu kararlarda etkili olduğu çok açık. Bu vergi ne Florida ne de Teksas’ta yoktur. $155 milyarlık kişisel serveti ile şu anda dünyanın en zengin ikinci adamı olan Musk gibi bir girişimci, bu nedenle Teksas’a taşınmasının ardından vergilerde büyük miktarda tasarruf sağlayacaktır. Eyalet gelir vergisi avantajı sadece girişimcileri etkilemiyor. Kaliforniya’dan ayrıldıklarında, üst düzey vergi dilimindeki yöneticilere yüzde 13,3’lük bir maaş artışı sağlayacaktır. Musk ve diğer üst düzey yöneticiler 2020’de California yetkilileri tarafından uygulanan Covid kısıtlamalarının ve işyeri kapatmalarını sert şekilde eleştirmişlerdi. Florida hem de Teksas daha az kısıtlayıcı kuralların olmasını vurgulamışlardı. Bir diğer etmen ise Silikon Vadisi yaklaşık 144.800 $ (106.000 £) ile en yüksek yıllık ortalama yüksek teknoloji maaşına sahipken, bölgedeki ünlü yüksek konut fiyatları, ABD’deki en pahalı emlak piyasası haline gelmesidir. Kasım ayında bölgede satılan evlerin ortalama fiyatı 1.38 milyon dolar oldu ve Teksas’taki konut maliyetleri ise bu fiyatın üçte biri.
Son dönemde neler oldu ?
Kasım ayı itibarıyla, teknoloji ve diğer sektörlerden 39 şirket, bilgisayar şirketi Dell ve yarı iletken devi American Micro Devices’ın bulunduğu bölgeye taşındı. Tesla, Teksas’tan 4 milyon metrekarelik fabrikasının temelini attı ve şirketin Model Y ve Cybertruck modellerini inşa edecek. Teknoloji yatırımcısı Joe Lonsdale, 8VC finans şirketini Silikon Vadisi yerine Austin’e taşıdı.
Bay Lonsdale, Austin American’a verdiği demeçte, “Yaşama maliyeti, yetenek ve diğer her türlü şey, kültür ve neyin olmaması nedeniyle sadece Silikon Vadisi değil, ülke çapında inşa edilecek çok fazla yer olduğu çok açık hale geldi” dedi.
Austin bu durumu nasıl karşılıyor ?
25 kolej ve üniversiteye sahip bölgenin Austin Ticaret Odası başkanı ve başkanı Laura Huffman, “İnsanlığın Başkenti olarak Austin’i görüyoruz” dedi.Bayan Huffman, “Yaşam kalitesinin önemini de küçümsemeyeceğim” dedi.
Silikon Vadisi ne diyor ?
Silikon Vadisi firmaların temelli ayrılmadıkları ve bölgede insanları istihdam etmeye devam edeceklerni iddaa ediyor. Silikon Vadisi komple kayıp yaşamadı. Hala burada insanları istihdam etmeye devam ediyorlar. Silikon Vadisi liderlik grubu teknoloji endüstrisinin savunuculuk organizasyonu Peter Leroe-Munoz, “Silikon Vadisi’nde hala yenilik yapmaya devam ediyorlar ”dedi. San Francisco’nun KTVU istasyonuna “Dünya standartlarında üniversitelerin, bol risk sermayesinin eşsiz bir karışımına sahibiz ve dünyanın her yerinden göçmenleri diğer bölgelerden daha yüksek bir oranda çekiyoruz” dedi. Silikon Vadisi Liderlik Grubu’nun eski genel müdürü Carl Guardino, yenilikçileri ve liderleri kaybetmenin hiçbir zaman yardımcı olmadığını söyledi. Guardino, “Bu, en iyi entelektüel yeteneklerin bir kısmını başka bir yere götürüyor. Her iki durumda da bölgemiz ve devletimiz için iyi değil,” dedi.
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