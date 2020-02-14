Google AutoFlip’i duyurdu!

Google yeni yapay zeka tabanlı uygulaması AutoFlip’i açık kaynak kodlu olarak kullanıma sundu. AutoFlip videoları fazla çaba harcamadan birçok formata dönüştürerek mobil cihazlardaki uyum sorunun ortadan kaldıracağa benziyor.

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AutoFlip bizlere neler sunuyor?

Geleneksel olarak televizyon ve masaüstü için filme alınan ve düzenlenen videolar genellikle 16:9 veya 4:3 oranına sahiplerdi. Fakat her geçen gün mobil cihazlar için üretilen ve tüketilen içerik sayısının artması ile birlikte en boy oranları uyumunda problemler artmaya başladı. Videoyu farklı en boy oranlarına yeniden yansıtmaya yönelik geleneksel yaklaşımlar statik kırpmayı, yani belirli bir çerçeve dışarısında kalan görsel içerikleri kırpmayı kullanıyor. Geleneksel yaklaşımların zaman alıcı ve hata oranı yüksek olduğu için Google mühendisleri AutoFlip adında yapay zeka ile çalışan otomatik görüntü kırpan bir sistem geliştirdiler. Google’ın akıllı video yeniden çerçevelendirme sistemi AutoFlip açık kaynak kodlu olarak kullanıcılara sunuldu.

AutoFlip nasıl çalışıyor?

AutoFlip üç aşamada çalışır: Çekim (Sahne) algılama, video içerik analizi ve yeniden çerçeveleme. İlk aşama, sahne geçişlerinin tespit edilmesi. Makine öğrenmesi ile bir sahneden diğerine atlamadan önceki nokta tespit edilir. İlk aşama tamamlandıktan sonra, sistem bir sahnedeki önemli nesneleri belirlemek için video içerik analizine geçer. Bu aşamada AutoFlip sadece insanları ve hayvanları değil, hareket halindeki nesneleri ve logoları tanımlamak için derin sinir ağlarını kullanır. Son aşamada, yapay zeka modeli tek bir sahnede bulunan ilgili nesnelerin sürekli hareketlerini izleme metodunu kullanır. Böylece videonun görüntülenmesi gereken hedef boyutlara bağlı olarak, içeriği kırpar.

Google araştırmacıları, AutoFlip’in videoları fazla çaba harcamadan birçok formata dönüştürmek için kullanılabileceğini söyledi. Uygulamayı geliştiren ekip bir sonraki aşamada filmlerde nesnelerin takip edilebilmesini sağlayacak şekilde AutoFlip’i geliştirmek istediklerine vurgu yaptı.

AutoFlip açık kaynak kodlu bir yazılım ve buradan koda ulaşabilirsiniz.