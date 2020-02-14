Yapay Zeka
Google AutoFlip’i duyurdu!
Google yeni yapay zeka tabanlı uygulaması AutoFlip’i açık kaynak kodlu olarak kullanıma sundu. AutoFlip videoları fazla çaba harcamadan birçok formata dönüştürerek mobil cihazlardaki uyum sorunun ortadan kaldıracağa benziyor.
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AutoFlip bizlere neler sunuyor?
Geleneksel olarak televizyon ve masaüstü için filme alınan ve düzenlenen videolar genellikle 16:9 veya 4:3 oranına sahiplerdi. Fakat her geçen gün mobil cihazlar için üretilen ve tüketilen içerik sayısının artması ile birlikte en boy oranları uyumunda problemler artmaya başladı. Videoyu farklı en boy oranlarına yeniden yansıtmaya yönelik geleneksel yaklaşımlar statik kırpmayı, yani belirli bir çerçeve dışarısında kalan görsel içerikleri kırpmayı kullanıyor. Geleneksel yaklaşımların zaman alıcı ve hata oranı yüksek olduğu için Google mühendisleri AutoFlip adında yapay zeka ile çalışan otomatik görüntü kırpan bir sistem geliştirdiler. Google’ın akıllı video yeniden çerçevelendirme sistemi AutoFlip açık kaynak kodlu olarak kullanıcılara sunuldu.
AutoFlip nasıl çalışıyor?
AutoFlip üç aşamada çalışır: Çekim (Sahne) algılama, video içerik analizi ve yeniden çerçeveleme. İlk aşama, sahne geçişlerinin tespit edilmesi. Makine öğrenmesi ile bir sahneden diğerine atlamadan önceki nokta tespit edilir. İlk aşama tamamlandıktan sonra, sistem bir sahnedeki önemli nesneleri belirlemek için video içerik analizine geçer. Bu aşamada AutoFlip sadece insanları ve hayvanları değil, hareket halindeki nesneleri ve logoları tanımlamak için derin sinir ağlarını kullanır. Son aşamada, yapay zeka modeli tek bir sahnede bulunan ilgili nesnelerin sürekli hareketlerini izleme metodunu kullanır. Böylece videonun görüntülenmesi gereken hedef boyutlara bağlı olarak, içeriği kırpar.
Google araştırmacıları, AutoFlip’in videoları fazla çaba harcamadan birçok formata dönüştürmek için kullanılabileceğini söyledi. Uygulamayı geliştiren ekip bir sonraki aşamada filmlerde nesnelerin takip edilebilmesini sağlayacak şekilde AutoFlip’i geliştirmek istediklerine vurgu yaptı.
AutoFlip açık kaynak kodlu bir yazılım ve buradan koda ulaşabilirsiniz.
Robot
Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, güvenlik görevlisi olarak işbaşı yapıyor
ABD‘li mühendislik şirketi Boston Dynamics, ürettikleri robotlarla hem tasarımsal hem de yazılımsal olarak teknolojinin sınırlarını zorlamalarıyla son günlerde çokça tanınıyor. Şirketin üretmiş olduğu robotlarla ilgili bir haber de Norveç’ten geldi. Buna göre robot köpek Spot, Norveç’te bir petrol rafinerisinde güvenlik elemanı olarak işe başlayacak.
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Boston Dynamics tarafından üretilen dört ayaklı bir robot olan Spot, dünyadaki ilk gerçek görevlerinden birine sahip olmaya çok yakın. Petrol arama ve geliştirme şirketi Aker BP, bu yıl Norveç Denizi’ndeki Skarv alanında yapacağı araştırmalarda devriye çalışmaları için robot köpek Spot‘tan faydalanmayı hedeflediklerini açıkladı.
Robot köpek Spot, üzerinde bulunan 3 boyutlu kamera ve özel sensörler sayesinde gaz kaçaklarını tespit edecek ve operatörlere haber verecek
Robotun ayrıca, insanlar için yüksek riskli olduğu kabul edilen işleri gerçekleştirme yeteneği üzerinde de test edileceği belirtildi. Aker BP sözcüsü, “Robotların yakın gelecekte daha güvenli, daha düşük maliyet ve emisyonlarla çalışmamıza yardımcı olacaklarına inanıyoruz.” ifadelerinde bulundu.
Boston Dynamics, robot köpek Spot‘un şirketler tarafından işe alınmasını da sağlıyor. Teknoloji dergisi Wired‘a göre Eylül 2019’dan bu yana yaklaşık 75 firma robotu kiraladı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından ortaya çıkarılan bir diğer dosyaya göre, robot köpeğin Massachusetts eyaletinde polis bomba ekibi ile birlikte çalıştığı belirtildi.
Genel
Amazon, yapay zekayla aradığınız kıyafeti bulabilecek!
Amazon, yapay zekanın nimetlerinden yararlanmaya devam ediyor. Şimdi de kıyafetler üzerine makine öğrenmesi sağlayabilecek bir yazılım yarattıklarını duyurdu.
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Uygulamayla birlikte, kullanıcıların yükledikleri kıyafetlerin fotoğraflarını sistem algılayacak ve en uygun eşleşmeyi sunacak. Benzer araçları konuyla ilgili başka firmalar daha önce yayınlamıştı.
Fakat direkt Amazon’un bu hamlesiyle birlikte dünyanın en büyük alışveriş platformunun bu sisteme müdahil olması yapay zeka teknolojilerinin ne denli önem arz ettiği anlamına geliyor.
Amazon, giyim sektörünü büyütmek için önemli adımlar atıyor. Özel markalar kuran şirketin, Amazon Gardrop ile satın almadan önce kullanıcıların giysileri denemelerine de izin vermiş olacak.
Çarşamba günü yapılan açıklamada, şirketin reel bir fotoğraf veya herhangi bir görseli yüklemelerine izin veren AI özelliği olan StyleSnap’i tanıtmıştı.
Amazon ilerleyen dönemlerde bu sistemi kendi sitesinde uygulamaya geçirecek ve müşterilere bazı önerilerde bulunabilecek.
MARS 2019 Konferansında Verge gazetesine açıklamalarda bulunan Ceo Jeff Wilke müşteri deneyiminin arkasında çok karmaşık bir yapı olduğunu belirtti.
Amazon’un basın açıklamasında SnapStyle’ın makine öğrenmesi kullanacağını söyledi. Bu teknoloji, insan beynin yapısından ilham alınarak geliştiriliyor.
Nöral ağlarla örülü bu sistem, birbirine milyonlarca iç içe geçmiş bellek yapısından oluşuyor. Buna bağlı olarak yazılım görüntülerle beslenerek eğitilebiliyor. Örneğin, akordiyon etekle maxiyi sisteme entegre edersek bunlar arasındaki farkı ayırt edebiliyor.
Amazon’un daha önceki projelerinde buna benzer tanıtımlarına şahit olmuştuk. Amazon Go ile alışveriş sektörüne yapay zeka entegresini uygulayan firma her sektörde iddiasını korumaya devam edecek gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Google Acil Konum Servis özelliğini duyurdu!
Google Acil Konum Servis etkileşimini yakın zamanda Pixel serisi ve diğer Android cihazlarda etkinleştireceğini duyurdu.
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Acil Konum Servisi özellikleri, sesli yanıt sistemlerinde bir süredir oldukça popüler bir hale geldi. Özellikle son zamanlarda Amazon’un Alexa sisteminin pek çok insanın sağlığını ve güvenliğini korumasıyla gündeme gelmesinin ardından pek çok şirket bu tip oluşumlar için adım atmaya başladı.
Yaralanma vakaları, konuşmanın tehlikeye neden olabileceği durumlar ve konuşma bozukluğu olan kullanıcılar için tasarlanan özellik, dokunmatik menüler aracılığı ile kullanılabiliyor. Acil bir durum esnasında kullanıcılar, “Ateş”, “Tıbbi” veya “Polis” gibi kategorilere dokunarak gerekli yardımı talep edebiliyor. Arayan kişinin telefonu aracılığıyla elde edilen konum bilgileri operatöre iletiliyor ve belirli bir adres olmadan arayanları bulmayı sağlayan “artı kod” sistemini aktive ediyor.
Google acil konum servis özelliği özelliğinde kullanıcıların güvenliğini sağlayan bu bilgiler telefona yerel olarak kaydedilip, bilgilerin tümü operatör tarafından gizli tutuluyor. Bilgilerin tanımlanmasının ardından kullanıcılar mümkünse operatörle doğrudan iletişime geçebiliyor.
Tüm dünyadaki insanların ihtiyaç duyduğu ve oldukça gerekli olan bu özellik, Google tarafından gelecek aylarda Pixel ve Android kullanıcılarına sunulsa da şimdilik yalnızda ABD’de kullanıma açılacak.