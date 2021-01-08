Google, Nest Hub ile uykunuzu izleyebilir

Google, geçtiğimiz haftanın başlarında Soli teknolojisine sahip güncellenmiş bir Nest Hub üzerinde çalışabileceğini bildirmişti. Yapılan bu çalışma, birçok akıllı ev için inanılmaz kolaylık sağlayacak gibi görünüyor.

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Google, Soli teknolojisi sayesinde hareketlerinizi takip ediyor

Soli, Google’ın insan jestlerini ve hareketlerini tespit etmek için kullanılan radar teknolojisidir. Teknoloji ilk olarak Pixel 4‘te tanıtıldı. Fakat Ağustos ayında durduruldu ve Google’ın mevcut Pixel cihazlarının hiçbirinde mevcut değildi. Bununla birlikte artık Nest Termostat gibi akıllı ev cihazlarında kullanılıyor. Bu nedenle, teknolojiyi akıllı ev cihazlarına dahil eden Google’ın emsali var. Ayrıca Nest Hub çalar saate benzediği ve bir kameraya sahip olmadığı için daha çok yatak odalarında kullanımı kabul edilebilir.Ürünün odaklandığı ana işlevi bir kenara bırakırsak, günlük işlerde pek çok yardımcı özelliği barındırdığını söyleyebiliriz. Fakat kullanım alanı ve kullanımıyla alakalı birçok soru var.

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İnsanların çoğu farklı farklı uyuma şekline sahip ve cihazların bu uyku adımlarını takip etmesi oldukça zor. Şimdiye kadar geliştirilen Soli teknolojisi de oldukça kısa menzilliydi. Kısa menzilli oluşu, beraberinde birçok soruyu da getirdi. Akla gelen sorulardan ilki yatağın diğer tarafına geçerseniz ne olur? Bununla birlikte hareket halindeyken izinizi kaybedecek mi, evde bir evcil hayvanınız varsa ve sizinle uyuyorsa bunu ayırt edebilecek mi gibi çeşitli sorular yöneldi.

Bununla birlikte kullanıcılar bir de komidin sorunu olduğunu, başucu sehpası olanların uyudukları yere göre tamamen farklı yerlerde konumlandırılmasının sorun yaratabileceğini de eklediler. Bilindiği üzere Soli teknolojisi, şimdiye kadar hep yönsel olarak kullanıldı. Bu nedenle Google’ın çeşitli açılarda ve mesafelerde hareket alanının çeşitliliğini nasıl kullanacağı henüz belli değil.

Google’ın bu sorular karşısında kullanıcıları şaşırtmaları ve bu teknolojiyi geliştirmeleri bekleniyor. Bu sorular karşısında, uyku takibinin yalnızca belirli koşullar altında çalışması öneriliyor. Bununla birlikte, bir çalar saatte hareket kontrollerine sahip olmanın başka birçok yolu olduğu da düşünülüyor.

Tüm bunlar size ilgi çekici geliyorsa, Soli özellikli Nest Hub‘ın bu noktada gelmesi gerekiyor. Bazı kaynaklar ürünün yakında kullanıcıya sunulacağını söylüyor. Fakat şirket, bu ürünün piyasaya sürüleceğini garanti etmiyor. Fakat akıllı evler için oldukça önem taşıyan ürün, kullanıcılar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.