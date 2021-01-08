Genel
Google, Nest Hub ile uykunuzu izleyebilir
Google, geçtiğimiz haftanın başlarında Soli teknolojisine sahip güncellenmiş bir Nest Hub üzerinde çalışabileceğini bildirmişti. Yapılan bu çalışma, birçok akıllı ev için inanılmaz kolaylık sağlayacak gibi görünüyor.
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Google, Soli teknolojisi sayesinde hareketlerinizi takip ediyor
Soli, Google’ın insan jestlerini ve hareketlerini tespit etmek için kullanılan radar teknolojisidir. Teknoloji ilk olarak Pixel 4‘te tanıtıldı. Fakat Ağustos ayında durduruldu ve Google’ın mevcut Pixel cihazlarının hiçbirinde mevcut değildi. Bununla birlikte artık Nest Termostat gibi akıllı ev cihazlarında kullanılıyor. Bu nedenle, teknolojiyi akıllı ev cihazlarına dahil eden Google’ın emsali var. Ayrıca Nest Hub çalar saate benzediği ve bir kameraya sahip olmadığı için daha çok yatak odalarında kullanımı kabul edilebilir.Ürünün odaklandığı ana işlevi bir kenara bırakırsak, günlük işlerde pek çok yardımcı özelliği barındırdığını söyleyebiliriz. Fakat kullanım alanı ve kullanımıyla alakalı birçok soru var.
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İnsanların çoğu farklı farklı uyuma şekline sahip ve cihazların bu uyku adımlarını takip etmesi oldukça zor. Şimdiye kadar geliştirilen Soli teknolojisi de oldukça kısa menzilliydi. Kısa menzilli oluşu, beraberinde birçok soruyu da getirdi. Akla gelen sorulardan ilki yatağın diğer tarafına geçerseniz ne olur? Bununla birlikte hareket halindeyken izinizi kaybedecek mi, evde bir evcil hayvanınız varsa ve sizinle uyuyorsa bunu ayırt edebilecek mi gibi çeşitli sorular yöneldi.
Bununla birlikte kullanıcılar bir de komidin sorunu olduğunu, başucu sehpası olanların uyudukları yere göre tamamen farklı yerlerde konumlandırılmasının sorun yaratabileceğini de eklediler. Bilindiği üzere Soli teknolojisi, şimdiye kadar hep yönsel olarak kullanıldı. Bu nedenle Google’ın çeşitli açılarda ve mesafelerde hareket alanının çeşitliliğini nasıl kullanacağı henüz belli değil.
Google’ın bu sorular karşısında kullanıcıları şaşırtmaları ve bu teknolojiyi geliştirmeleri bekleniyor. Bu sorular karşısında, uyku takibinin yalnızca belirli koşullar altında çalışması öneriliyor. Bununla birlikte, bir çalar saatte hareket kontrollerine sahip olmanın başka birçok yolu olduğu da düşünülüyor.
Tüm bunlar size ilgi çekici geliyorsa, Soli özellikli Nest Hub‘ın bu noktada gelmesi gerekiyor. Bazı kaynaklar ürünün yakında kullanıcıya sunulacağını söylüyor. Fakat şirket, bu ürünün piyasaya sürüleceğini garanti etmiyor. Fakat akıllı evler için oldukça önem taşıyan ürün, kullanıcılar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
Aksesuar
Meizu Pop Pro tanıtım tarihi belli oldu!
Meizu Pop Pro kulaklığının tanıtım tarihi kesinleşti. Gerçek kablosuz kulaklık 11 Ocak tarihinde kullanıcılarının beğenisine sunulacak.
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Meizu Pop Pro aktif gürültü engelleyici özelliğe sahip olacak!
Gerçek kablosuz kulaklık piyasasında hareketlilik sürüyor. Hemen hemen her akıllı telefon üreticisinin ekosistem vaadiyle ürün çıkarttığı piyasaya yeni modeller eklenmeye devam ediyor. Firma tarihinde ilk kez aktif gürültü engelleyici teknolojisini kullanacak olan Meizu, kulaklık için geri sayıma geçti. Pop Pro ismiyle piyasaya çıkacak olan modelin tanıtım tarihi de öğrenildi. Weibo üzerinden paylaşım yapan akıllı telefon üreticisi, yeni nesil gerçek kablosuz kulaklıkların 11 Ocak tarihinde tanıtılacağını takipçileri ile paylaştı.
Her markadan ürünlerin yer aldığı sizler için oluşturduğumuz gerçek kablosuz kulaklık listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.
Aktif gürültü engelleme sistemini ilke kez kullanıcılarına sunacak olan firma, tasarım olarak ilk çıkarttıkları Pop modelinin biraz daha küçük bir versiyonu ile kullanıcılarını karşılayacak. Kutu tasarımı daha önceden sızdırılan gerçek kablosuz kulaklık, silikonlu yapısı ile kullanıcılarını karşılayacak. Şarj yetenekleri ve pil performansı konusunda henüz herhangi bir bilginin ortaya çıkmadığı cihaz, USB-C girişine sahip olacak. Ayrıca kutu üzerinde batarya durumunu gösteren bir LED olacağı da öğrenilen kulaklıklar ile ilgili detaylı bilgiyi tanıtım günü öğrenme fırsatı yakalayacağız. Bakalım Çinli teknoloji devi yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığı ile piyasada önemli bir yer elde etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Ev
Robotik Ev teknolojileri alternatifleri
Karanlık çağlarda yaşamaktan sıkılmadınız mı? Sizin için tüm zor işi yapabilecek bir elektrikli süpürgeniz olmasını istemez miydiniz? Ya da akşam eve dönerken akıllı telefonunuzdan açabileceğiniz bir ısıtma sistemi? Modern teknolojinin görkemli dünyasına birkaç cesur adım atmanın zamanı geldi.
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Akıllı telefonlar
Aranızdaki en az teknoloji meraklısı bile muhtemelen zaten bir akıllı telefona sahiptir. Ancak gerçek şu ki, bazı akıllı telefonlar diğerlerinden çok daha akıllıdır. Cihazınızı beş yıldan daha uzun bir süre önce satın aldıysanız, muhtemelen yükseltme zamanı gelmiştir. Bu, özellikle evinizdeki aygıtları akıllı aygıtlara yükseltmeye başlamak üzereyseniz kritik önem taşımaktadır. Ev aletlerinizi bağlamak için iyi bir cihaza ihtiyacınız olacaktır. Hemen hemen tüm hayatınızı güçlü bir akıllı telefondan yönetebilirsiniz. Programları planlamak, evden çalışmak, ışıklarınızı açmak, arkadaşlarınızla görüntülü sohbet etmek, kapı zilinizi kimin çaldığını kontrol etmek, güvenli çevrimiçi ödemeler yapmak sağlık ve fitness hedeflerinizi takip etmek için kullanabilirsiniz. Robotik Ev teknolojileri ile uyumlu bir akıllı telefon hayata keyif katar.
Robot Süpürgeler
Robotik ev teknolojileri dünyasına ilk adım olarak robot elektrikli süpürge tercihi iyi bir başlangıç noktası olabilir. Kurulumu ve kullanımı kolaydır ve siz dışarıdayken zeminlerinizi süpürmek için programlayabilirsiniz, böylece eve döndüğünüz zaman temiz bir eve ile karşılaşacaksınız. Bir robot elektrikli süpürgeden tam olarak yararlanmak için, güçlü olmasını, nesnelerin etrafında yolunu bulabilmesini ve pil azaldığında şarj etmek için kendi şarj istasyonuna (kendi başına) dönebilmesini istiyorsunuz. Satın almadan önce en iyi robot süpürgeler hakkında biraz araştırma yapmanızı ve incelemeleri okumanızı öneririz.
Akıllı Musluklar
Akıllı bir musluk (musluk) yılda 45.000 lt su tasarrufu sağlayabilir. Sadece çevreye büyük bir iyilik yapmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi bütçenizide koruyacaksınız. Akıllı musluklar bir sensör yardımı ile çalışır, bu da kirli ellerin vanalarınıza dokunması konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir.
Kablosuz Kapı / Pencere Sensörü
Modern teknoloji, güvenlik seviyenizi bir sonraki seviyeye taşımanıza yardımcı olabilir. Evinizi daha güvenli hale getirmek için akıllı bir kapı / pencere sensörü kadar basit bir şey yeterlidir. Bir kablosuz sensör, pencerelerinizi ve kapılarınızı izler ve herhangi bir olağandışı etkinlik olduğunda sizi uyarır (metin veya e-posta yoluyla). Ayrıca, evden çıktığınızda tüm pencere ve kapılarınızı kilitlediğinizi iki kez kontrol edebilirsiniz. Bir adım daha ileri gitmek isterseniz, ön kapınıza aynı zamanda akıllı telefonunuza da bağlanan bir kamera kurabilirsiniz. Evde olmasanız bile kapınıza gelen kişileri görebilir ve onlarla iletişime geçebilirsiniz.
Robotik Çalar Saat
Bu sonuncusu biraz tartışmalı. Ya seveceksiniz ya da kesinlikle nefret edeceksiniz. Ancak sabah kalkmak için yardıma ihtiyacınız varsa, o zaman size yardımcı olacak olan teknoloji robotik çalar saattir. Bu alarm sabah çaldığında, ertelemenin bir yolu yoktur . Bir çalar saat çalıyor ve sonra kaçıp saklanıyor ve alarm çalmaya devam ediyor ve sizi kalkıp onu aramak zorunda kalıyorsunuz. Sinir bozucu bu saati bulduğunuzda, tamamen uyanmış olacak ve duş için hazır olacaksınız.
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Akıllı Telefonlar
Honor V40 5G Dimensity 1000+ İşlemcisiyle 18 Ocak’ta Tanıtılacak!
Honor’un 5G destekli yeni modeli Honor V40, için tanıtım tarihi geldi. Honor V40, 18 Ocak’ta geliyor.
Bir süre önce Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modelleri ile piyasada adını duyurmaya devam ediyor. Yeni 5G destekli modeli V40 ile karşımıza çıkan şirket, cihazın tanıtım tarihini ortaya çıkardı. İşte V40 hakkındaki bilinen tüm detaylar.
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Honor V40’ın özellikleri!
Daha öncesinde 12 Ocak tarihinde piyasaya sürüleceği söylenilen Honor V40, bu tarihi biraz daha ileriye taşıdı. 18 Ocak‘ta karşımıza çıkacak olan V40, 5G desteği ile birlikte gelecek. Üzerinde 6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ görüntü kalitesine sahip kavisli OLED bir ekran taşıyan V40, bu ekran sayesinde 120Hz yenileme hızı ve 1.07 milyar renk görüntüleme gibi özelliklere sahip.
Arka kısmında 50MP‘lik Sony IMX766 ana kameraya ek olarak 8MP geniş açı, 2MP‘lik derinlik sensörü ve 2MP‘lik makro sensöre yer veren V40, ön kısmında 32MP‘lik bir selfie kamerası taşıyacak. Gücünü Dimensity 1000+ yonga setinden alan Honor V40, bu işlemciyi 8GB LPDDR4X Ram bellek ile destekleyecek.
Depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan V40, 4000mAh’lik bataryasını 65W kablolu, 45W kablosuz hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilecek. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliği ile gelecek olan V40, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 işletim sistemi ile çalışacak.
Honor V40 hakkında bilinenler şimdilik bu kadardı. Şimdilik fiyatı bilinmeyen V40, 18 Ocak‘ta yapılacak olan tanıtımda tüm detayları ile karşımıza olacak. Bakalım V40, daha ne gibi özellikler sunuyor.
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