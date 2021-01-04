Google çalışanları sendikalaşma kararı aldı

Google çalışanları, Amerika İletişim İşçileri (CWA) ile sendikalaşma planlarını duyurdu. Bazı konularda anlaşmaya gidemeyen çalışanlar, sendikalaşmak istediklerini söylediler. Sendikalaşma kararının asıl amacı, ücret eşitsizliği, misilleme ve tartışmalı hükumet sözleşmeleri gibi süregelen sorunları ortadan kaldırmak.

İlginizi çekebilir: Google faturaları Türkiye’de kesmeye başlayacak

reklam

Google çalışanları sendika planlarını sürdürüyor

Google program yöneticisi Nicki Anselmo, çalışanların, belirli sorunları ve bu sorunlar karşısında oluşturdukları örgütlenmenin, sendikanın kurulmasında büyük önem taşıdığını söyledi. Alphabet, “Gerçek isimler” politikasıyla olan savaştan, Maven Projesi‘ne muhalefet etmeye, cinsel tacizde bulunan yöneticilere milyon dolarlık ödemeler yapılmasını protesto eden çalışanlara ilk yanıtını verdi.

Bilindiği üzere Google, drone saldırılarını iyileştirmek için Maven projesini yaratmıştı. Bunun üzerine bazı çalışanlar, bu projenin etik olmadığını düşünerek, protestolara başladılar. 2018 yılında ise şirket, Pentagon ile olan sözleşmesini yenileme kararı aldı. Ayrıca şirket, 20 bin işçinin, cinsel tacizle suçlanmasının ardından eski yönetici Andy Rubin‘in 90 milyon dolarlık bir çıkış paketi almasını protesto etmek için greve girmesi üzerine, zorunlu takim politikası sona erdi.

Sizin için hazırladığımız hepsi burada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Google işçileri, yaşanan bu olaylardan sonra büyük önem kazandı. Sendika çabası halka açık olduğu için, organizatörler çalışanların onayını toplamak için belli başlı kampanyalar başlatacak gibi duruyor. Duyurular yayınlanmadan önce, yaklaşık 230 çalışan, sendikayı desteklemek için kartlar imzaladılar. Bunun yanında Alphabet İşçileri Sendikası, yalnızca gönüllü olarak katılan çalışanları temsil edeceğini söyledi. Yapılan bu açıklama, iş kanunu tarafından, geleneksel toplu pazarlıktan hariç tutulan genel personel, satıcılar ve yükleyiciler dahil olmak üzere, katılmak isteyen tüm çalışanları kapsadığını da söylüyor.

Uzun süredir bazı çalışanlar, eşit muamele görmediklerini iddia ediyorlardı ve bunun üzerine birçok şikayet vardı. Bu çalışanlar Google’ın işgücü çoğunluğunu oluştursa da, sosyal haklardan yoksundular ve bu çalışanların çoğu maaşlı çalışanların arasındaydı. 2019’da Pittsburgh‘daki yaklaşık 80 Google yüklenicisi , United Steelworkers sendikasına katılmak için oy kullandı.

Şirket içerisinde olan bazı iddialar çeşitli haberlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Google’ın çalışan protestolarını düzenleyen iki işçisini yasa dışı olarak kovduğu ortaya atıldı. Çalışanlar, Laurence Berland ve Kathryn Spiers, şirketin sendika karşıtı çabalarıyla ünlü IRI Consultants ile çalışma kararına karşı örgütleniyorlardı. Bununla birlikte, iddiaların ırkçı yaklaşım suçlamasıyla büyümesi, birçok çalışanın tedirgin olmasına sebep oldu.