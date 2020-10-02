Aksesuar
Google Nest Audio akıllı hoparlörünün özellikleri ortaya çıktı!
Google Nest Audio akıllı hoparlörü, Google’ın sanal ortamda düzenlediği Launch Night In etkinliğinde Pixel 5 ve Pixel 4a 5G akıllı telefonları ile beraber duyuruldu. Cihazının resmi çıkış tarihi ise 5 Ekim 2020.
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Google Nest Audio akıllı hoparlörünün ürün detayları neler?
Google Nest Audio hoparlörü, selefi Google Home‘dan yüzde elli daha fazla bas ve yüzde elli daha fazla ses seviyesi içeriyor. Tabi bu ürünün lansmanında söylendi, doğruluğunu incelemelerde göreceğiz.
Bu akıllı hoparlör, yüzde 70 geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor . Her evde şık görünmesi için sarmal bir kumaş ızgaraya sahip oval bir tasarıma sahip. Ürün, açık mavi, yeşil, kömür grisi, açık gri, açık pembe dahil olmak üzere bir dizi şık pastel renkte satışa sunulacak. Ancak ön siparişte yalnızca açık gri veya kömür grisi seçenekleri bulunuyor.
Nest Audio ,müzik çalmanın yanı sıra, Google Asistan’ın tüm akıllı özellikleri ile birlikte , sorular sormanıza,müziğinizi ellerinizi kullanmadan kontrol etmenize, haberleri dinleminize, takvim etkinlikleri ayarlamanıza, ve daha çok şeye olanak tanıyan , akıllı bir hoparlör-asistan . Ayrıca, Google Nest Audio ile diğer akıllı ev cihazlarınızı da kontrol edebileceksiniz. Örneğin, evinizdeki akıllı ışıklarınızı yakmak ve dış kapınızı kilitlemek gibi şeyler yapabilirsiniz. (tabii ki bu cihazlar Google Assistant uyumluysa.)
Google Nest Audio’nun ses kalitesi ve bağlantı özellikleri
Hoparlörün içinde, tiz frekansları sağlayan 19 mm’lik bir tweeter ve güçlü bas deneyimi için ise 75 mm woofer bulunuyor
Google, Nest Audio‘nun sesini “net,doğal ve tam” olarak tanımlarken, özel tasarlanmış tweeter ile müziğin tizlerini çok net duyabiliyorsunuz. Ayrıca, Google, kumaş ızgaranın “bozulmadan müzik dinleyebilmeniz için” tasarladığını söylüyor.
Eğer iki tane Google Nest Audio satın alırsanız, bunları stereo ses için eşleştirebilirsiniz ve müzik keyfinizi arttırabilirsiniz.
Ek olarak, “Hey Google, müziği yatak odası hoparlörüne taşı” diyerek sesi bir odadan diğerine taşıyabilirsiniz. Google Nest Audio’nun evinizdeki arka plan gürültüsüne göre ayarlanmasını sağlayan Media EQ özelliği sayesinde her ne dinliyorsanız ona göre ekolayzır ayarlarınız düzenlenicek. Ses kalitesi açısından, yeni Google hoparlörünün seviyesi ; Google Home ile Google Home Max arasında olduğu söyleniyor.
Nest Audio için bağlantı seçenekleri konusuna gelirsek, cihaz WiFi ve Bluetooth 5 teknolojilerini destekliyor. Son olarak; Google Nest Audio’nun kurulumu, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak indirilebilen Google Home uygulaması aracılığıyla yapılıyor.
Aksesuar
Marshall Major IV kablosuz kulaklığı tanıtıldı!
Marshall Major IV kulaklığı için kablosuz şarj ve bazı tasarım değişikliklerini duyurulmuştu. Bunların yanı sıra, pil ömrü, halefine göre ciddi şekilde arttan yeni Major IV Bluetooth kulaklığı duyuruldu. Marshall, bu kulaklığı, ön siparişe özel 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Kulaklığın piyasaya çıkış tarihi ise 14 Ekim 2020.
Performansı yüksek ve güzel tasarımlı kulaklıkları ile dikkat çeken Marshall’ın Major III kulaklığı çok beğenilmişti. 30 saatin üzerinde kullanım sunuyordu. Major IV kulaklığı “III” modelinin bir tık üstünde özelliklere sahip gelişmiş versiyonu olarak konumlandırılıyor ve aynı fiyattan ön siparişe açılıyor.
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Marshall Major IV özellikleri bize neler sunuyor?
Önceki nesil modele göre en iyi iyileştirmelerden biri olan pil ömrü ile Major IV, Major III‘ün halihazırda etkileyici olan 60 saatlik pil iddiasını da geçip 80 saatlik kullanım sunuyor. Kulaklık ayrıca hızlı şarj özelliğine sahip. Bu nedenle 15 dakikalık hızlı şarj size 15 saatlik kullanım sağlıyor.
Marshall Major IV ayrıca bir özellik de içeriyor. Kulaklıklar, sağ kulağın içine yerleştirilmiş bir kablosuz şarj bobini aracılığıyla kablosuz şarj desteği içeriyor. Aynı zamanda, kulaklıkla birlikte gelmediği için kendi kablosuz şarj cihazınızı almanız gerekiyor. Ya da de USB-C kablosu üzerinden normal şekilde şarj edebiliyor.
Marshall Major IV, müziğinizi ve ses düzeyini kontrol etmek için hareket ettirilebilen veya basılabilen çok yönlü bir kontrol düğmesi gibi diğer Marshall özelliklerine de sahip. Ayrıca önceki nesillerden tamamen sade bir tasarımı benimsiyor. Kulaklıktaki ses halı, pil biterse kulaklığı bir kablo kullanarak takmanıza olanak tanır. Ayrıca başka bir çift kablolu kulaklık da takabilir ve ardından Bluetooth sesini her iki kulaklık arasında paylaşabilirsiniz.
Marshall Major IV, Marshall‘ın web sitesinden 149$ karşılığında ön siparişe açıldı. 14 Ekim‘de satışa çıkacağı belirtildi.
Aksesuar
Xiaomi’den bir de akıllı saat: Mi Watch
Xiaomi, 30 Eylül’de düzenlediği çevrimiçi lansmanıyla uzun süredir beklenen Mi 10T ailesini tanıttı. Güçlü kameraları, göz alan ekranları ve ‘dürüst’ fiyatlarıyla öne çıkan bu cihazların yanı sıra şirket, lansmanın sonunda tanıttığı Mi Watch ile de dikkat çekti. Dünya genelinde 100 milyon giyilebilir cihaz sattığını duyuran Xiaomi, bu cihazla akıllı saat pazarında da rekabete katılmayı planlıyor.
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İşte Mi Watch teknik özellikleri!
Bir akıllı saatte belki de en çok öne çıkması gereken parça ekran. Bu konuda kullanıcıları üzmeyeceğe benzeyen Mi Watch 1.39 inçlik daire şeklinde AMOLED bir ekrana sahip. 454 x 454 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran Gorilla Glass 3 ile koruma altına alınmış. Gün ışığı altında kullanım da düşünülen bu saat 450 nit parlaklığıyla öğlen saatlerinde de görünür bir ekrana sahip olacak.
Birçok akıllı saat gibi Xiaomi’nin yeni akıllı saati de sağlık ve spor alanında da birçok desteğe sahip. 117 farklı egzersiz moduna sahip olan Mi Watch, dahili GPS, pusula ve barometre ile de birlikte geliyor. Bu sayede telefonun evde bırakıldığı senaryolarda da herhangi bir problem yaşanmaması planlıyor. 5 ATM basınca kadar suya da dayanıklı olan saat bu sayede yüzme gibi havuz aktivitelerini de takip edebiliyor.
420 mAh’lik bataryaya sahip olan saat, Xiaomi’nin verilerine göre 2 saatlik bir şarj süresiyle 16 güne kadar kullanım sağlayabilecek. Uyku takibi ve nabız ölçümü gibi artık klasikleşen özelliklerin yanı sıra saat SpO2 sensörü sayesinde kandaki oksijen seviyesini de ölçebiliyor. Uluslararası modelinde NFC desteği de sunulacak olan saatin günümüzün birçok standardını sağladığı söylenebilir.
Resmi olarak 6 farklı kordon seçeneğiyle birlikte sunulacak olan Mi Watch, ilginç bir şekilde Google’ın WearOS işletim sistemini kullanmıyor. Kendi yazılımını kullanan Xiaomi, bu sayede daha uzun pil ömrüne ulaşıyor. Bu yazılım Amazon’un sesli asistanı Alexa’yı da destekliyor. Bu sayede kullanıcılar ‘Hava durumu nasıl?’ gibi günlük soruları da saate sorabilecek. 100’den fazla özel saat arayüzüne sahip olan cihaz, kamerada uzaktan deklanşör olarak da kullanılabiliyor.
Saatin yazılımında bulunan emoji desteğiyle bildirimlerdeki karışıklık da giderilecek. 32 gram gibi oldukça hafif bir ağırlığa sahip olan saat, Apple Watch SE ya da Galaxy Watch 3 gibi rakiplerine göre ise oldukça uygun bir fiyata sahip. 99 Euro’dan satışa sunulacak olan Mi Watch ile Xiaomi, Mi Band ailesinde elde ettiği başarıyı hedefliyor.
Akıllı Telefonlar
Warp Charge 65 adaptörü resmi olarak görüntülendi!
OnePlus, 14 Ekim’de düzenleyeceği lansmanla OnePlus 8T modelini tanıtacak. Telefon ve özellikleriyle ilgili sızıntılar devam ederken şirketin CEO’su Pete Lau da yaptığı açıklamalarla bu sızıntıların bazılarını doğruluyor. CEO, geçtiğimiz haftaki bir basın toplantısında cihazın Warp Charge 65 adlı hızlı şarj desteğine sahip olacağını onaylamıştı. Lau, bugün ise bu desteği sağlayacak olan adaptörün görüntülerini paylaştı.
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İşte Warp Charge 65 adaptörü!
Pete Lau, Çin’in Weibo adlı sosyal medya sitesinde paylaştığı görüntülerle bu teknolojiyi onaylamış oldu. Resmi olarak Warp Charge 65 olarak adlandırılacak bu hızlı şarj desteğinin adaptörü ise önceki Warp Charge 30T adaptörüne göre bazı değişiklikler barındırıyor. Adaptör ve kablo OnePlus 8T’nin kutusunda sunularak ekstra harcama gerektirmeyecek.
Daha yuvarlatılmış köşelere ve büyük boyuta sahip olan Warp Charge 65 adaptörü isminden de anlaşılacağı üzere OnePlus 8T’yi 65W hızda şarj edecek. Şirketin verilerine göre telefonun 4500 mAh’lik bataryası bu sayede 15 dakikada %58’e kadar ve 39 dakikada tamamen şarj edilebilecek. Her iki ucunda da Type-C girişi bulunduran bir kabloyla beraber gelecek olan adaptör ayrıca farklı şarj protokollerini de destekleyecek. Önceki Warp Charge teknolojilerinin yanı sıra 45W’lık desteğiyle MacBook Pro gibi uyumlu cihazlar da bu adaptörle şarj edilebilecek.
Güvenlik konusunda da bazı geliştirmeler yapan OnePlus, hem adaptörde hem de şarj kablosunda gömülü şifreleme çiplerinin bulunduğunu belirtiyor. OnePlus 8T ise bulundurduğu 12 farklı sıcaklık sensörü ve yepyeni bir sıcaklık yayma teknolojisiyle oluşabilecek herhangi bir güvenlik sorununun önüne geçmeyi planlıyor.
14 Ekim’de düzenleyeceği lansmanda bu teknolojiye ait de birçok detayı paylaşmasını bekledeğimiz OnePlus, yeni Warp Charge adaptörünü ve kablosunu ayrıca da satışa sunmayı planlıyor. Böylece sadece OnePlus 8T kullanıcıları değil, dileyen herkes yeni hızlı şarj teknolojisinden faydalanabilecek.