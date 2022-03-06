Google, Microsoft, Apple ve Mozilla Güçlerini Birleştiriyor!

Google, Microsoft, Apple ve Mozilla Foundation, Chrome, Edge, Safari ve Firefox‘un aynı güvenilir ve tutarlı web deneyimini sağlamasını sağlamak için tarayıcı birlikte çalışabilirliğini geliştirmeye yönelik güçlerini birleştirceklerini duyurdu.

Web.dev‘de yer alan bir gönderiye göre, diğer katkıda bulunanlarla birlikte dört şirketin, Interop 2022 adlı modern tarayıcılar için yeni bir birlikte çalışabilirlik ölçütü üzerinde nasıl çalışacaklarını ayrıntılarıyla anlatıyor. Nihai hedef, geliştiriciler için “kritik açıkları” azaltmak ve onların web’lerini oluşturmaya odaklanmalarına yardımcı olmaktır.

Interop 2022, modern tarayıcıların 15 farklı alanına odaklanan bir ölçüttür. Bu alanlar, platform farklılıkları nedeniyle genellikle web geliştiricileri için baş ağrısına neden olur. Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Bocoup ve Igalia, tarayıcıların bu alanlarda aynı şekilde davranmasını sağlamayı kabul etti. Kademeli katmanları, renk uzaylarını, CSS renk işlevlerini, görünüm birimlerini, kaydırmayı, form kontrollerini vb. uyumlulukları içerek. Odak noktalarından bazıları, Google’ın 2021’in sonlarında en popüler tarayıcıda uyumluluğu iyileştirmek için duyurduğu bir başka ortak çaba olan Compat 2021‘den alınmıştır.

Geliştiriciler ve kullanıcılar, Interop 2022 panosundaki 15 alanda Chrome, Edge, Safari ve Firefox‘un nasıl ilerlediğini izleyebilir. Sayfa, her tarayıcının (Chrome ve Edge Dev, Firefox Nightly ve Safari Tech Preview) kararlı ve deneysel sürümleri için puanları gösterir ve karşılaştırmalı değerlendirmenin puanları nasıl hesapladığını açıklıyor.

Interop 2022, her tarayıcının geliştiriciler ve kullanıcılar için aynı deneyimi sunmasını sağlamak için çok yıllı bir projedir. Google Chrome‘un tarayıcı pazarına hakim olduğu ve çok sayıda uyumluluk sorunu nedeniyle alternatiflerin geride kaldığı dünyada memnuniyetle karşılanan bir değişiklik olabilir.

Statcounter‘ın en son verilerine göre Google Chrome, masaüstü tarayıcı pazarında %64,92 gibi muazzam bir paya sahip. Belki de Interop 2022, diğer oyuncuların ürünlerini geliştirmelerine ve Google‘ı yakalamalarına yardımcı olacaktır.