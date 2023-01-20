Google Mesajlar, yeni özellikler eklemek için RCS teknolojisinden yararlanarak her ay daha iyi hale geliyor. Bir sonrakinde 100 kişiye kadar şifreli gruplar oluşturma özelliği eklenecek. Google Mesajlar’ın sadece arkaik bir SMS uygulaması olduğu günler çoktan geride kaldı. RCS standardı ile kullanıcılara yeni olanaklar sunuluyor. Yakında 100 kişilik gruplar oluşturmak mümkün olacak.

9to5Google sitesi tarafından tespit edilen bu gelecek güncelleme, şifrelenmiş bir tartışmadaki katılımcı sayısını büyük ölçüde artırmayı mümkün kılacak. Google başlangıçta en fazla 21 üyesi olan gruplar planlamıştı, ancak sonunda bu sınır 100’e çıkarıldı.

İçindekiler Google Mesajlar RCS tarafından yavaş yavaş dönüştürülüyor

Google Mesajlar RCS tarafından yavaş yavaş dönüştürülüyor

Google Mesajlar güncellendikçe nihai mesajlaşma uygulaması haline geliyor. SMS’ten RCS’ye geçiş, fotoğrafların, videoların, dosyaların, Gif’lerin daha kolay gönderilmesi, metinlere dinamik tepkiler ve çok taraflı konuşmalar oluşturma yeteneği gibi birçok şeye olanak tanıyor.

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Mesajlar artık WhatsApp, Signal veya Telegram gibi hizmetlerin doğrudan rakibi ve büyük bir avantajı var. Tüm Android akıllı telefonlara önceden yüklenmiş ve varsayılan mesajlaşma yazılımı olarak geliyor. Şimdilik, 100 kişilik gruplarla ilgili işlevsellik hala beta aşamasında.

Hatırlatmak gerekirse, RCS Google’ın son yıllardaki önceliklerinden biri olmuştur. Daha modern ve akıcı protokol bir süredir Mesajlar tarafından kullanılıyor. Öte yandan Apple, güvenlik nedenlerinden ötürü hala bu serüvene katılma konusunda isteksiz davranıyor ve bu da zaman zaman Google’ın tepkisini çekmekten geri kalmıyor.