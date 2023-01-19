Yazılım devi Microsoft, Windows 11 yükseltmesini ücretsiz olarak sunarak büyük beğeni toplamıştı. Windows 10 kullanıcılarını Windows 11‘e yönlendirmek isteyen firmadan bugün ilginç bir açıklama geldi. Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için lisans satışının yakında duracağını duyurdu. Resmi Microsoft web sitesinde Windows 10 Home, Pro ve Workstation‘ın resmi sayfasında bununla ilgili br uyarı da yayınlandı.

Yapılan resmi açıklamaya göre Microsoft, 1 Şubat’tan itibaren Windows 10 lisanslarını satmayı durduracak. Microsoft yazılı olarak yaptığı açıklamada; “31 Ocak 2023, Windows 10’un dijital sürümünün satışa sunulacağı son gün olacak. Windows 10, bilgisayarınızı 14 Ekim 2025’e kadar virüslerden, casus yazılımlardan ve diğer kötü amaçlı yazılımlardan korumaya yardımcı olacak güvenlik güncellemeleri tarafından desteklenmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

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Microsoft, Windows 10 lisanslarını yalnızca web sitesinde satmayı durduracak. Ancak bu, artık üçüncü taraf perakendecilerden Windows 10 lisansı satın alamayacağınız anlamına gelmiyor. Ayrıca, Windows 10’un fiziksel kopyaları normal mağazalarda da satılmaya devam edilecek.

Microsoft’un kendi web sitesinden satışı durdurması bir başlangıç olabilir. Yakında Windows 10’a olan destek de yavaş yavaş sonlandırılacak. Kullanıcıları daha güncel, güvenli ve hızlı olan Windows 11’e yönlendirme politikası Microsoft’un çok sancılı geçiyor. Mac tarafında ise böyle bir sorun yok. Mac kullanıcıları telefon güncellemesi yapar gibi sürekli güncel işletim sistemini yükleyebiliyor. Tabii bu noktada Apple’ın iki elin parmağını geçmeyen Mac sayısını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Windows tarafında ise binlerce çeşit bulunuyor.