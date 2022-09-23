Şirket çarşamba günü yaptığı açıklamada, Google kurucu ortağı Larry Page’in uçan araba girişimi Kittyhawk’ın sona erdiğini duyurdu. Şirket, bir LinkedIn gönderisinde “Sırada neyin olduğu üzerinde düşünüyoruz” dedi.

Page, 2010 yılında Kittyhawk’ı Google’da sürücüsüz arabalar ve diğer deneysel projeler üzerinde çalışmış olan Sebastian Thrun’u elektrikli dikey kalkış ve iniş uçakları oluşturmak üzere işe aldığında Zee.Aero olarak kurdu. Şirket, 2017 yılında uçan bir arabanın tanıtım videosunu yayınladı. Thrun, insanların Lyft veya Uber gibi bir uygulama aracılığıyla uçan arabaları selamlayabileceği bir zaman hayal ettiğini söyledi.

Kittyhawk, 2018’de Flyer adlı bir kişiyi taşıyabilen ve 20 mile kadar uçabilen uçan bir araba modelini sergiledi. Thrun, o yılın başlarında yaptığı bir röportajda, modellerin beş yıl içinde gökyüzüne çıkabileceğini söyledi. Şirket, ertesi yıl uçak üreticisi Boeing ile stratejik bir ortaklık duyurdu. Bununla birlikte, Kittyhawk, 2020 yılına kadar Flyer programını kapatmayı planladığını ve raporlara göre Heaviside adlı elektrikli uçağına odaklanmayı planladığını duyurdu.

Bir Google sözcüsü verdiği demeçte, bugünkü duyurunun Boeing ile ortaklığı etkilemeyeceğini söyledi. Ek olarak, “Kittyhawk’ın operasyonları durdurma kararı Boeing’in Wisk’e olan bağlılığını değiştirmiyor. Wisk Aero’nun kurucu üyesi olmaktan gurur duyuyoruz ve elektrikli hava yolculuğunun geleceği boyunca inovasyon ve sürdürülebilirliği desteklemek için yaptıkları çalışmaları görmekten heyecan duyuyoruz. Kittyhawk’ın duyurusunun Wisk’in operasyonlarını veya diğer faaliyetlerini herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz.” dedi.