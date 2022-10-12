Amerikan teknoloji devi Google Salı günü çeşitli açıklamalarda bulundu. Şirket, bazı müşterilerin 2023’ün başlarında kripto para birimleriyle bulut hizmetleri için ödeme yapmasına izin vermeye başlayacağını, Coinbase ise Google’ın bulut altyapısından yararlanacağını söyledi. İki şirket arasında güvene bağlı bir iş ortaklığı oluştu.

Google Coinbase Şirketine Güveniyor



Google’ın Cloud Next konferansında duyurulan anlaşma ile artık bulut sistemi finansal anlamda büyük bir önem kazandı. Özellikle Coinbase şirketine daha fazla yarar sağlıyormuş gibi görünen bu birlik Google’ın müşterileri kendine çekmesine büyük olanak sağlayacak. Özellikle şirketin büyük rakiplerinin dijital para birimleri ile ödeme yapmasına izin vermeyen bir pazarda Google çok daha fazla rağbet görebilir. Şirket Salı günü sadece kripto değil geleceğin veri sistemi içinde iyi adımlar attı. Bulut veri sistemi, Google’ın ana şirketi Alphabet’i reklamcılıktan uzaklaştırmaya yardımcı oluyor. Bununla beraber üç yıl önce %6’dan az olan gelirin %9’a çıkarması da cabası. Bu tür istatistikler yeni sistemin ana şirketten çok daha hızlı büyüdüğünün bir göstergesi.

Google tarafına baktık ve şimdi sıra madalyonun ters yüzünde. Gelirinin büyük bir kısmını perakende işlemlerden elde eden Coinbase, artık veri ile ilgili uygulamaları pazar lideri Amazon’dan Google’a taşıyacak. Coinbase’in iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Jim Migdal, Coinbase’in yıllardır istediği ve güvendiği bulut sistemine geçtiğini açıkladı.

Açıklamalarına devam eden başkan yardımcısı,

Google Cloud Platform altyapı hizmeti, Coinbase Commerce hizmetiyle yaptığı entegrasyon sayesinde başlangıçta Web3 dünyasında kripto para ile ödeme yapmak isteyen müşterilerin kripto para ödemelerini kabul edecek.

dedi.

Bu gelişmelerin ardından, Google Cloud başkan yardımcısı ve genel müdürü ve platform başkanı Amit Zavery, CNBC ile yaptığı bir röportajda konuyla ilgili demeçler verdi. Platform başkanı Web3, Facebook gibi büyük internet kuruluşları tarafından kontrol edilemeyen merkezi olmayan ve dağıtılmış internet hizmetlerine sıcak baktıklarını söyledi. Zavery, zaman içinde Google’ın çok daha fazla müşterinin kripto para ile ödeme yapmasına izin vereceğini söyledi. Coinbase Commerce, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum ve Litecoin de dahil olmak üzere 10 para birimini destekliyor. Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum gibi geçen yıla göre yüzde 60’ın üzerinde bir düşüş gösteren birimlerin bu olay ile nasıl değişeceği merak konusu. Öte yandan bir başka belirsizlikte anlaşmanın şartları hakkında. Migdal iş birliği ile alakalı, diğer Coinbase Commerce anlaşmalarında olduğu gibi şirketin bu anlaşmadan da geçen işlemlerin bir yüzdesini kazanacağını söyledi.

Coinbase Tek Seçenek Değildi



Google’ın anlaşmanın ödemeler kısmı için Coinbase ile çalışacağı garanti değildi. PayPal

işletmeler için dijital para birimleriyle ödeme almanın bir yolunu zaten şuan sunuyor. Zavery, “Kripto para birimi tarafı için diğer şirketlere baktık,” dedi. Bununla beraber diğer şirketlere göz dağı verircesine Coinbase’in bu konuda en büyük kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Google ayrıca, kuruluşların kripto para birimlerini güvenli bir şekilde saklayan ve işlem yapmalarına olanak tanıyan bir hizmet olan Coinbase Prime’ı nasıl kullanabileceğini de hala araştırıyor. Migdal, Coinbase’in Google ile aylardır görüştüğünü ve ticari işlemlerin desteklenmesi, bulut kullanımı ve Prime hizmeti ile ilgili konuşmaların paralel olarak gerçekleştiğini söyledi. “Bunları bir araya getirmeye karar verdik” dedi. Coinbase, Ağustos ayında kripto para varlıklarının değerindeki düşüşe bağlı olarak 377 milyon dolarlık bir değer düşüklüğü ücreti açıkladı. Bundan sonra olacakları hep beraber izleyeceğiz fakat iş birliği meyvelerini vermeye şimdiden başladı. Coinbase hisseleri Salı günkü işlem seansında %8,4’e kadar yükseldi. Ancak hisse senetleri hala yıl içinde %70’in üzerinde düşüşte. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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