Geçtiğimiz hafta yeni Pixel 7 serisini tanıtan Google, telefonlarda kendi üretimi olan Tensor G2 yonga setlerini kullandı. İlk olarak geçtiğimiz yıl kendi işlemcisini üreten ve Pixel 6 serisinde görücüye çıkartan teknoloji devi, aradan geçen bir yılın sonunda yeni işlemcisini Pixel 7 serisiyle duyurdu. Ancak işlemci ile ilgili birçok bilgi, yapılan lansmanda söylenmedi.

Lansman öncesinde edinilen bilgiler doğrultusunda yeni yonga setinin özellikleri tahmin edilmeye çalışılırken, birçok kaynak Google Tensor G2’nin 4nm üretim sürecinden geçtiğini söylüyordu. Hatta hemen hemen herkes bundan bir hayli emindi. Ancak bugün ortaya çıkan bilgiler, Tensor G2’nin 4nm üretim sürecinden geçmediğini gösterdi.

Google Tensor G2, 5nm üretim sürecinden geçti

Aylardır yapılan ve tanıtımdan sonra da devam eden Tensor G2’nin 4nm üretim sürecinden geçtiği söylentileri, bugün ortaya çıkan veriler ile resmen yalanlanmış oldu. 2x Cortex-X1, 2x Cortex-A78 ve 4x Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan yonga seti, muadillerinin aksine 5nm üretim sürecinden geçti ve Google Pixel 7 serisine güç verdi.

Bu durum, Google’ın yeni çiplerinin rakipleri karşısında daha fazla güç harcayacağını gösterirken, şirketin Tensor Porcessing Unit’e (TPU), yani Tensor İşleme Birimi’ne güvendiğini söyleyebiliriz. Google’a göre Tensor çiplerinde yer alan bu özellik, güç verimliliğini oldukça arttırıyor, kamera ve performansa da doğrudan etki edebiliyor. Ayrıca üreticinin Tensor G2 yonga setinin bir önceki Tensor’a göre yüzde yüzde 60 daha başarılı çalışacağını lanse ettiğini de söyleyebiliriz.

Google, Apple’ın gerisinde mi kalacak?

Her ne kadar Google işlemci cephesinde oldukça yeni olsa da, büyük rakibi Apple karşısında teknoloji bakımından geri kalmak istemiyor. Daha doğrusu, istemiyordu. Ancak bu durum işlemci konusunda biraz göz ardı edilecek gibi. Nitekim dün yapılan söylentiler, Apple’ın 3nm üretim sürecinden geçen işlemcileri 2023 yılında piyasaya süreceğini gösteriyor. Google ise, 2022 yılının son çeyreğinde piyasaya sürdüğü Pixel 7 serisinde bir önceki çip gibi 5nm üretim sürecinden faydalanıyor. Görünen o ki, Google 2023 yılında büyük bir adım atmazsa mobil çipler konusunda Apple’ın arkasında kalacak.

İlginizi çekebilir: