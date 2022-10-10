Google, Pixel 7 özelliklerini bazı eski Pixel telefonlara getirecek. Bunlar arasında yalnızca Tensor işlemciye sahip akıllı telefonlara gelecek olan Clear Calling gibi özellikler de yer alıyor. Sesli mesajlar için transkripsiyon işlevi gibi diğer özellikler de eski Piksellere geliyor.

Tensor işlemci özellikli tüm Pixel telefonlar Clear Calling özelliğine sahip olacak. Pixel 7’nin daha sonra aldığı bu özellik, telefon görüşmeleri sırasında dikkat dağıtıcı olabilen arka plan gürültüsünü susturuyor. Google, PhoneArena‘ya hem Pixel 7 hem de Pixel 6 telefonlarının Tensor işlemciye sahip olduğunu ve bu nedenle özelliği desteklediğini doğruladı. Bu, gelen bir aramayı sessiz diyerek durdurabilmeyi de içerir. Pixel 6 kullanıcıları zaten bir alarmın veya zamanlayıcının çalmasını durdurmak için durdur ve ertele diyebiliyor.

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Tensor telefonlara gelen bir diğer özellik ise Kılavuzlu Çerçeve. Bu özellik, kullanıcının iyi bir selfie çekmek için ne yapması gerektiğini belirtmek için sesli mesajlar kullanarak görme bozukluğu olan kullanıcıların selfie çekmesine yardımcı olur. Örneğin, Kılavuzlu Çerçeve kullanıcıya telefonu yukarı veya sağa hareket ettirmesini söyler. Ayrıca, kullanıcıların selfie’nin ne zaman çekileceğini bilmeleri için bir geri sayım sayacı vardır. Pixel 6 telefonlar ayrıca, Gece Görüşü ve Portre modlarıyla çekilen fotoğrafların farklı cilt tonlarını daha iyi işlemesini sağlayan Gerçek Ton özelliği için bir güncelleme alır.

Pixel 6 telefonlar yakında Pixel Buds Pro ile birlikte Spatial Audio desteğine de sahip olacak. Uzamsal Ses, kullanıcı başını çevirdiğinde sesin yön değiştirdiği 360 derecelik ses sağlar.

Google ayrıca Pixel 7 özelliklerini birden fazla Pixel cihazına getiriyor. Örneğin, 4a’dan itibaren Pixel cihazları, sesi yazıya dökebilen bir Sesli Mesaj Transkripsiyon özelliğine sahip olacak. Özelliklerin Pixel cihazlara ne zaman geleceği belli değil. Google, yalnızca yaklaşan bir Pixel Feature Drop’ta Pixel telefonlara geleceklerini söylüyor. Bir sonraki Aralık ayında yapılacak.