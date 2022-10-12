Geçtiğimiz hafta düzenlenen “Made by Google” etkinliğinde, ilk akıllı saat modeli olan Pixel Watch’u tanıtan Google, her ne kadar etkinlikte saat hakkında birçok detayı paylaşsa da, yazılım desteği konusunda herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

Birçok kullanıcı Pixel Watch modelinin ne zamana kadar güncelleme alacağını merak ediyordu. Sonunda beklenen oldu ve Google’ın destek sayfasında ortaya çıkan bilgiler, Pixel Watch’un güncelleme takvini ortaya çıkardı!

En Az 3 Yıl Yazılım Güncellemesi Desteği!

Google Destek sayfasında ortaya çıkan bilgilere göre, Pixel Watch en az 3 yıl yazılım güncellemesi desteğine sahip olacak. 3 yılın başlangıcı olarak, “Cihazın ABD’deki Google Mağazaları’nda satışa çıkmasından itibaren.” ifadesi yer alıyor.

Buna göre, Pixel Watch’un Ekim 2025’e kadar yazılım güncellemelerini alacağını söylemek mümkün.

Ancak firma, güvenlik iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri, işletim sistemi değişikliklerini içeren güncellemelerin sıklığı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmamış.

Pixel 7 Serisinin Gerisinde

Google, akıllı saat modeli için 3 yıl güncelleme sözü verse de, bunun firmanın en yeni akıllı telefon serisi olan Google Pixel 7 ailesinin 5 yıllık güncelleme sözünden daha geride olduğunu söylemek mümkün.

Hatırlatmak gerekirse, halihazırda Apple’dan sonra en uzun yazılım güncellemesi sözü veren firma, 5 yıl ile Samsung olmuştu. Google da Pixel 7 serisi ile en çok güncelleme sözü veren firmalardan biri olmuş oldu.

Samsung, geçtiğimiz aylarda 2016 yılında tanıttığı Galaxy S6 ailesinin de aralarında bulunduğu bir grup cihaza hata düzeltme güncellemesi vererek, güncelleme sözünün arkasında duracağının sinyallerini vermişti. Google’ın güncelleme sözünü tutup tutmayacağı ise merak konusu olmuş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google’ın Pixel Watch için verdiği yazılım güncellemesi sözünü tutacağını düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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