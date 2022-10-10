İngiltere, Fransa ve Almanya’da reklamsız ve iz sürücüsüz bir arama motoru hizmete giriyor. İz sürücüler, büyük ölçüde reklamları hedeflemek için çevrimiçi etkinlikle ilgili bilgileri toplar ve paylaşır.

Neeva’nın geçen yıl piyasaya sürüldüğü ABD’de 600.000 kullanıcısı var. 16 yıl boyunca Google’da çalışan ve reklam işini yürüten Sridhar Ramaswamy, teknoloji sektörünün insanların verilerini sömürdüğünü belirtti. Ayrıca, bunun artık parçası bir olmak istemediğini sözlerine ekledi.

Neeva, yatırımcılardan 77.5 milyon dolar topladı.

Diğer özelliklerle birlikte, kullanımı ücretsiz arama hizmeti sağlıyor. Kullanıcılardan ileride abonelik oluşturmak için bir hesap oluşturmaları isteniyor. Şifre yöneticisi erişimi ve sanal-özel ağ (VPN) hizmeti abonelik hizmetlerinden bazıları. Ramaswamy, abonelik fiyatının İngiltere için muhtemelen ayda yaklaşık 5 sterlin olduğunu söylüyor.

Ramaswamy, “Geleneksel arama motorlarının reklamcılık ve reklamcılarla ilgili olduğunu hissettik. Aslında kullanıcılara hizmet etmekle ilgili değiller. Google’ın pazarda baskın bir konumu var. Ancak gerçekten yenilik yapmaları, yıkıcı deneyimler yaratmaları için teşvik gerçekten orada değil. Ayrıca bir şirket olarak hissedarlarına daha fazla gelir ve kâr göstermek zorunda hissediyorlar. Bu yüzden reklam sayısını artırmaya devam ediyorlar.” dedi.

Fakat nihayetinde, Neeva’nın diğer rakiplerinin hiçbiri Google aramasının hakimiyetini kırmadı. Forrester’da gizlilik ve arama konusunda uzmanlaşmış bir analist olan Ramaswamy’nin eski işvereni Steph Liu’yu devirip deviremeyeceği sorulduğunda, “Gerçekçi olarak, hayır. Bu bir tür David ve Goliath hikayesi. Google’ın çok fazla kullanıcısı var, çok fazla geliri var. Nihai hedef, mahremiyetleri konusunda endişeleri olan, Google’ın verilerini toplamasını ve arama geçmişlerine dayalı olarak reklamları hedeflemesini istemeyen tüketici tabanına bir alternatif yaratmak.” dedi.